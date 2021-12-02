「惡血女王」的審判告白：自陳遭恐怖情人高壓控制長達10年，男方全盤否認，誰是真正的受害者？

轟動美國新創圈的「惡血詐欺斂財案」，伊莉莎白．霍姆斯（Elizabeth Holmes）最近在加州法院進行被告陳述，不過她抖出內幕，自己過去十多年來如何遭受前任情人、商業夥伴巴瓦尼（Sunny Balwani）的高壓控制，要她「殺死自我，成為新的伊莉莎白」，不過這項指控遭巴瓦尼全盤否認。

伊莉莎白原就讀史丹佛大學化工系，她在2003年、19歲的時候輟學，並創立血液檢測公司Theranos，聲稱只要用指尖穿刺取得少數血液，就能獲得上百項檢測結果，不管是癌症、膽固醇還是糖尿病都可以靠Theranos的血液採集器和血液診斷檢測系統診斷出來，「不需要針頭，而且不需要採血試管」，這套設備據稱可以承擔專業醫學實驗室水平的200多項檢測，轟動一時。

不過在2015年，《華爾街日報》調查踢爆該公司的專利檢驗儀器、認證流程，甚至到財務業績全都造假，這項革命性的新技術純屬虛構，公司於2018年解散，伊莉莎白與巴瓦尼一同被捕獲准保釋，面臨 9項電信詐欺罪和2項串謀電信詐欺，最高將面臨20年的監禁，以及每項罪名25萬美元的罰款。二人 至今並不 認罪 。

事隔3年多，此案件於11月開庭，伊莉莎白承認公司僅對 血液分析儀設備進行了十幾次小血樣測試，儘管該公司聲稱可以進行數百次測試。而根據 《華爾街日報》報導，該公司在這約十幾種測試中，使用的是第三方機器來測試患者的血液。

伊莉莎白也坦承，在《華爾街日報》記者撰寫這篇報導時，她直接去找媒體大亨、同時也是Theranos的投資人魯柏．梅鐸（Rupert Murdoch），希望能透過梅鐸的影響力（《華爾街日報》隸屬梅鐸創辦的新聞集團）遏止這份對她不利的報導。

其餘的罪名伊莉莎白並不承認，而她也公開指控前男友和商業夥伴、Theranos前營運長巴瓦尼對她進行情感和身體上的虐待。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 Theranos執行長巴瓦尼。

他控制她的飲食和穿衣，要她殺死自我成為「惡血女王」

伊莉莎白在作證時淚流滿面，她在史丹佛大學時被強暴，導致她於大二 輟學並決定建立 Theranos，以建立她的生活。她說那是她與巴瓦尼 越來越親近的開始。

巴瓦尼現年56歲，比伊莉莎白年長19歲，他們大約是在2003年相遇，於2005年開始交往，巴瓦尼在2009年加入Theranos並擔任營運長，二人於2016年分手，不過伊莉莎白指控，他們之間的關係是長達10年的高壓控制。

伊莉莎白指控，在加入Theranos之前，巴瓦尼就經常指責她是一位無能的主管， 她需要「殺死」以前的自己， 並且要變得更加男性化，才能在事業上取得成功。

Photo Credit: Elizabeth holmes 臉書 伊莉莎白以成功女性企業家的形象，曾登上財經雜誌 《 Fortune 》、《 Forbes 》封面。她經常把頭髮盤起，搭配黑色高領毛衣，有著 「女版賈伯斯」的稱號。

伊莉莎白說，巴瓦尼 對如何將她打造成一名優秀的企業家有具體的想法，監控她的飲食、穿著和日常行程，她只能吃某些讓她保持「純淨」、並能為公司帶來能量的食物，不能睡太多，並且過著「非常有紀律和緊張的生活」。

「 他覺得我就像一個小女孩，認為我需要更嚴肅、更銳利」，伊莉莎白說，巴瓦尼要她每天早上至少花30分鐘寫下她的日常目標，如果她不按照巴瓦尼的話去做，他就會大吼告訴她，「他對我的平庸感到非常失望。」 並告訴她如果不聽從他的建議，她就不會成功。

根據她的供詞，巴瓦尼把她比作是「駕駛太空船的猴子」，試圖切斷她與家人的聯繫，以確保她全心全意投入在Theranos，除非她寫下證明額外時間的理由，否則與任何人見面的時間都不會超過5分鐘， 她也說他會監控她的通話、簡訊和電子郵件。

伊莉莎白說，巴瓦尼 有時會在她不想的時候強迫她與他發生性關係，因為「他想讓我知道，他還是愛我的。」

誰說謊、誰又是真正受害者？

雖然伊莉莎白堅稱，巴瓦尼影響了關於她的一切，她也說 大多數人沒有意識到巴瓦尼對她的控制有多大，因為大部分的虐待都發生在辦公室之外。不過她表示，巴瓦尼從未告訴她該對投資者、記者說什麼，也沒有控制她與潛在客戶如 全美連鎖藥局沃爾格林（Walgreens）和超市喜互惠（Safeway）的互動。

另外《衛報》也指出， 伊莉莎白對巴瓦尼的指控與她傳給他的訊息有著強烈 對比。2016年4月，就在二人分手前一個月， 伊莉莎白傳訊給巴瓦尼，引述美國詩人 瑪雅．安吉洛（Maya Angelou）的話 「世界上沒有一顆心，能像你對我的心。也沒有一種愛，像我對你的愛。 」

巴瓦尼的律師否定了這些指控，稱這些指控既下流又 煽動，對巴瓦尼來說是毀滅性的。巴瓦尼的律師說，伊莉莎白企圖透過這些讓她看起來無辜，讓巴爾尼必須去面對詐欺與監控等雙重指控。

巴瓦尼 明年1月將面臨單獨的欺詐審判。他與伊莉莎白人 目前均不認罪。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航