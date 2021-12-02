衛福部調查：台灣5名婦女就有1人曾受伴侶暴力，王婉諭呼籲速訂專法下架「性私密影像」

立委高嘉瑜受暴事件震驚全台，時代力量立委王婉諭今（2）日和多個婦女團體共同召開記者會，指出高嘉瑜因為對方握有性私密影像，不斷遭到脅迫且不敢反抗，訂定侵害個人性私密影像的相關專法，讓影像可以立即下架有迫切的必要性。



衛生福利部保護服務司昨（1）日也公布台灣婦女遭受親密關係暴力調查，結果顯示每5名婦女有1人曾遭受親密伴侶暴力；以「精神暴力」居冠，近三年「經濟暴力」和「性暴力」和「跟蹤騷擾」終生盛行率都有增加趨勢。

婦團：更高社經地位知名度被害人，越不敢求助

婦女救援基金會執行長杜瑛秋表示，像高嘉瑜這樣較高社經地位的女性，往往受暴後更不敢出面，因為他們有太多考量，他們也會譴責自己，害怕擔心曝光後，外界和輿論帶來更多的批評，更多不友善的羞辱或攻擊；像是高嘉瑜昨天就數度提到自己「很蠢很白癡」「識人不明」等，這些對受害者來說都是非常沈重的。

由於多數人認為高知名度、高社經地位的被害人應該擁有更多資源和能力可以抵抗暴力，事實上，知名度帶來的資源，像媒體聲量、政治權力與地位，往往成為求助的阻礙。



勵馨社會福利事業基金會執行長王玥好則指出，相對於一般家庭暴力事件，非同居的親密關係暴力是較被忽視的一環，但在2015年《家庭暴力防治法》修法後，非同居關係的親密暴力事件也可適用家暴法。勵馨在2020年服務「未同居親密關係暴力被害人」的案量為253件，約占親密關係服務總量的10%；另外非同居關係的親密暴力樣態時常伴隨「跟蹤騷擾」和「言語威脅」。



王玥好也提到，從高委員昨日不斷道歉的反應，可以感受到她的愧疚跟自責，而這樣檢討自己是否做錯什麼心路歷程，其實是不分背景的，也因此未來仍期盼翻轉檢討被害人的現象，用行動來支持他們。

另外婦團們也都提及，高嘉瑜被威脅要流出「私密照」，導致她一直遲遲不敢反抗，擔心激怒對方，事實上這是很常見的狀況，他們在服務個案的過程中也發現，許多親密關係伴侶會拍下私密照，但只要感情生變，這往往會成為報復工具，只要被拍下並上傳的人，基本上很難下架。

高嘉瑜的案件中，檢方和警方以極快的速度將施暴者拘提到案並且扣留手機電腦等相關物品，但是許多被害人的案子，沒辦法以這麼快的速度處理，也成為親密暴力被害人很難開口求助的原因。雖然現在已經有修法加嚴相關刑罰，但他們認為還是不夠，倘若影像不下架，傷害的根源也不會消失，因此，推展私密影像下架的措施真的非常重要，應該要有相關機制能讓影像立即下架。

王婉諭也指出現行法規針對數位性暴力防制，仍存在重大缺漏，被害人面對未經同意散佈私密照片、影像時，僅能以《刑法》第 235 條散佈猥褻物品罪提告，除了刑度過輕之外，最大的問題是該條保護法益為「社會風化」，與被害人被侵害的「性隱私權」、「性自主權」法益並不相當。

更嚴重的是，欠缺被害人保護、事前防止影像散佈及事後下架機制的法律規範。王婉諭委員表示，有鑑於《侵害性私密影像防制條例》專法的必要性與迫切性，正在研擬專法，務必讓所有身受數位性暴力行為威脅的被害人，有更周全的保護。

杜瑛秋也提及，高嘉瑜在飯店遭到監禁，但飯店人員好像都知道有異狀，甚至高嘉瑜的東西被對方灑在走廊；也有人看到，但飯店也並未協助高嘉瑜。婦團過去幾年一直在推「友善路人甲」的運動，也就是期待第三人看見聽見親密關係暴力發生時，可以提供援助，包含協助報警等。如果是在飯店，可以去敲門打斷施暴者，讓他知道自己的行為有人知道，甚至遞紙條給被害人等。可惜在高嘉瑜的案件中，沒有發生這些情況。他們也要呼籲民眾假如發現這些狀況，應該發揮友善路人甲的精神。

大恆國際法律事務所陳孟秀主持律師提醒，《家暴法》的被害人保護範圍，不僅限於家庭成員，也包含了現有或曾有親密關係，無論交往與否，都包含在保護範圍內。

陳孟秀也指出，若不幸遭遇親密關係暴力時，首先應要保存證據，包含拍照存證及驗傷、保存錄音及錄影等相關證據、任何相關對話內容的截圖紀錄，就算是對外的求救訊息也應該截圖保存；再者，絕對不能只將此些證據留存在自己的手機內，恐遭致再度受虐的可能性，務必將這些資訊備份、傳遞給足以信任或可以求援的對象。

衛福部調查：台灣5名婦女就有1人曾受伴侶暴力

衛福部每4年調查一次18至74歲女性曾有親密關係遭遇暴力的終生盛行率調查，包括任何種暴力形式。結果顯示，2021年的親密關係暴力終生盛行率比2017年降低4.83%（2017年24.45%，今年19.62%）。

暴力樣態以精神暴力為最高（16.76%），再者是肢體暴力（7.97%）、經濟暴力（7.20%）、性暴力（4.85%）、跟蹤騷擾（4.80%），其中「經濟暴力」和「性暴力」和「跟蹤騷擾」終生盛行率都有增加趨勢。

在受訪者中，精神暴力出現最多的是「伴侶曾疏忽你或對你冷漠相待」（占42.2%），其次是「伴侶隨時要知道你的行蹤」（占34.1%），第三是「伴侶曾侮辱你或讓你覺得自己很糟」（占32.3%）。

衛生福利部表示，精神暴力形式多樣，從最明顯的言語暴力到很隱晦的冷漠忽視，受害者精神上的痛苦是慢慢地積累，甚至不會意識到，但長期下來仍會對其身心健康、人際關係及工作表現發生重大影響。

若只看過去一年之盛行率，2017年到去年也小幅下降（2017年9.81%，今年8.99%），仍以精神暴力居冠（2017年8.89%，今年8.53%），次高為經濟暴力（2017年2.66％，今年2.03%），第三高為性暴力增加0.73%，（2017年0.80%，今年1.53％），跟蹤騷擾也增加（2017年0.93％，今年1.38％）。

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核稿編輯：翁世航