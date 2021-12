中國要求印尼停止爭議海域開採與軍演，印尼嚴正拒絕但不與北京正面衝突

(中央社)4名知悉內情的人士告訴路透社,今年稍早中國與印尼雙方因南海的爭議海域僵持數月期間,中方曾發函要求印尼停止在兩國都聲稱擁有主權的海疆鑽探石油及天然氣。

路透社報導,常引發爭議的南海堪稱當今全球戰略與經濟的兵家必爭之地,而中方這項以往從未見諸於媒體的要求加劇雙方為爭奪自然資源而引發的緊張情勢。

印尼國會國家安全委員會議員法漢(Muhammad Farhan)表示,當時中國外交官致函印尼外交部,要求印尼在當地的臨時海上平台停止鑽探油氣,因為中方認為鑽探地點在中國的疆域。有關單位曾向國家安全委員會簡報中國外交官來函的始末。

法漢告訴路透社:「我們的回覆非常堅定,那就是我們不會停止鑽探,因為這是我們的主權。」

印尼外交部的發言人說:「國家之間的外交溝通原則上是不公開的,而且內容不能對外披露。」他不願進一步置評。

中國外交部、國防部與駐印尼首都雅加達的大使館也不願回應置評請求。

聽取簡報的其他3人證實的確有這封信,當中兩人說,中國一再要求印尼停止鑽探。

印尼是東南亞最大的國家,向來主張依據「聯合國海洋法公約」(United Nations Convention on the Law of the Sea),南海南部是印尼的專屬經濟海域,並且在2017年把這塊海域更名為「北納土納海」(North Natuna Sea)。

Photo Credit:Reuters/達志影像 2016年6月23日,印尼總統佐科威登上軍艦「KRI Imam Bonjol 383」,首次前往視察納土納群島。

中國峻拒印尼的更名,並堅稱南海這處水域在中國所主張廣泛疆域的範圍內。中國以U型「九段線」(nine-dash line)畫出這個區域,但荷蘭海牙常設仲裁法院(Permanent Court of Arbitration)在2016年裁定,九段線主張無法律根據。

法漢告訴路透社:「這封信有點語帶威脅,因為這是中國外交官首次強推他們九段線的主張,意圖損及我們依據海洋法應有的權利。」

法漢及其他兩個不具名的人士告訴路透社,中國是印尼最大的貿易夥伴及第2大投資來源國,可說是印尼達成成為頂尖經濟體目標的關鍵之一,因此印尼領導人對此事紛紛噤聲,避免與中國起衝突或外交齟齬。

法漢表示,中國還有另封信函針對今年8月間的「嘉魯達之盾」(Garuda Shield)軍演表達不滿。嘉魯達之盾主要在陸地上進行,演習時適值兩國因北納土納海爭議而僵持的期間。

法漢表示,今年嘉魯達之盾軍演共有美國及印尼官兵共4500人參與,這項例行性演習自2009年延續至今,這是中國首次向印尼提出抗議。他說:「在他們的來函中,中國政府表達他們對於區域安全穩定的關切。」

南海蘊藏豐富天然資源,每年行經這處水域的貿易商品價值高達3兆4000億美元(約新台幣94兆)。

中國正與包括印尼在內的東南亞10國磋商,以敲定南海行為準則。相關磋商由東南亞國家協會(Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)主持,此前因疫情喊卡後於今年重啟。

4個消息來源告訴路透社,北京對南海日益野心勃勃,已引發印尼的關切。

印尼從未依據聯合國規範聲索南海任何區域的主權,深信國際法規已明確界定屬於印尼的海域。

中國國家主席習近平試圖淡化中國與東南亞各國的緊張,上月中國與東南亞各國領袖峰會,習近平表示,中國在亞太地區,「絕對不會稱霸,更不會恃強凌弱」。

法漢告訴路透社,印尼政府不願雙方僵持的緊張局面鬧大,印尼領導人希望「盡可能別聲張,因為若此事在任何一家媒體曝光,將造成外交風波」。

印尼外海臨時平台的鑽探作業進行至11月19日止,之後轉往馬來西亞海域。政治、法律與安全事務統籌部長馬福(Mahfud M.D.)上週訪視北納土納海,他雖說這次視察與中國無關,卻發表聲明稱印尼絕對「寸土不讓」。

