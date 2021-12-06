【專訪】MixCode創辦人：從Gogogro到金曲獎影片，緊扣品牌核心、創造視覺暴擊的瞬間

文：Stella Tsai

在這個分秒必爭的網路時代，創作者日以繼夜的努力，往往只為了一瞬的共鳴。平面要能吸住眼球，動態也要引人駐留，從品牌識別到活動主視覺、靜態展覽到大型典禮，動態影像當道，一切視覺影像都必須動靜皆宜，打動人心。

由七年級生柯鈞譯（KG）與李孟栩（TuBo）合組的「MixCode混合編碼」，以廣告動畫與角色設計，在近年各大品牌活動傾力投注的動態視覺領域中，穩穩地佔有一席之地。

非本科系出身的兩人，花了一點時間被觀眾記憶，從富邦賽季形象影片、Gogoro車系發表，到「金曲25」的初試啼聲，一路至2021年統籌「金曲32」的大放異彩。MixCode的發展並不張揚，也非以強烈風格震撼八方，他們只是穩穩地踩好每一步，漸漸成為大家看到作品時，心中會浮現的「那個MixCode」。

柯鈞譯與李孟栩是造型藝術學系雕塑組的同窗，分別主修泥塑與木雕，都不是設計背景出身，卻早在大學時就曾一起創作插畫、做成T恤販售。雕塑背景帶給他們基礎的美感與色彩訓練，以及對空間、建模的敏銳度。對物體構造的熟悉，也成為往後創作動畫時與眾不同的優勢。

退伍後兩人接起平面美術外包，直到一次合作動畫設計師卻達不到兩人的期待，索性一頭栽入自學動畫，就這麼開啟往後「停不下來」的動態影像創作之旅。

走進MixCode混合編碼的工作室，落地格櫃擺滿獎座徽章，夾雜了幾尊不起眼的泥塑公仔，暗示著他們走過九年仍保有的童心，骨子底仍對「角色」的創作熱情未泯。

思路清晰、熱愛動漫的李孟栩，有蒐藏公仔和玩具的習慣，在工作室佔滿整面牆，日常溝通不時冒出二次元對白與動畫術語，同事都習以為常。他會看遊戲設定集，近期熱愛《勇者動畫系列》，對於創作動畫影集充滿想法，是MixCode未來想要挑戰的目標。

外型斯文、熱愛植栽的柯鈞譯，從鹿角蕨玩到觀葉植物，骨子底卻熱愛饒舌樂與街頭次文化。過去曾參加熱舞社的他，對音樂與節奏極度敏銳，在他的監製下，MixCode的作品配樂總能精準扣合觀看節奏，流暢地引領閱聽眾接收影片要傳遞的個性與概念。對他來說，節奏不對的動畫就如刺在喉，什麼都不對勁。

從兩個人的合作，到現在17人的團隊，MixCode已是配備製片、美術、3D和2D動態設計師，以及角色設計師等固定職位的完整團隊。以專案的形式控制團隊的組成，盡可能將對的人放在適合的位置上。

李孟栩總對同事說：「一個人可以做得很好，但不會比一群人來得長久。」扁平式管理讓這群藝術型的設計師能自在揮灑，也能依據每個人的思考邏輯與個性，分配專案中負責的職位。因此兩人近年也常放手讓團隊同事有機會主責導演、控制作品的走向，他們會撐在團隊的背後監製成果，確保賓主盡歡。

Photo Credit: Today Today攝影，MixCode 混合編碼提供 MixCode共同創辦人李孟栩（TuBo）

Photo Credit: Today Today攝影，MixCode 混合編碼提供 MixCode共同創辦人柯鈞譯（KG）

緊扣品牌核心，創造視覺暴擊的瞬間

細看MixCode的歷年作品，儘管風格多變、客群面向也廣，最大的共通點不外乎是「暴擊」式的創意與視覺，緊扣品牌核心，同時精準打中觀眾的心。

MixCode與Gogogro的合作可追溯至2019年，新車系「VIVA」的品牌發表影片。顛覆過往Gogoro的品牌形象，MixCode挑出了多彩、實驗性、視覺上更為當代與強烈的元素，透過強勁的節奏音樂輔助，創造出VIVA輕量型城市小車的嶄新形象。

而當時序來到今年，Gogoro推出進階版「VIVAMIX系列」，為了展現更強烈的活潑動感意象，他們邀請真人舞者親身跳舞，透過動態捕捉，轉化成動畫難以描摹和企及的人體動能。

「真人跳舞的生命力是動畫難以模仿的，如此才能展現VIVAMIX獨特的活潑與動力。」親自拍攝捕捉下真人的跳舞動態後，他們將車子的零件、材質、配色拆解成無數元件，將VIVA車身擬人化，讓零件組合成的車子角色，疊合舞者的跳舞動態，歡快地徜徉在影片中建構的日常城市風景之中。「儘管是組合的動畫，但你會覺得是真的人在跳舞！」

李孟栩也分享，動畫中這個「角色」行經的地點，不管是城市裡的便利商店、停車場或極限運動場，都是生活中聽到音樂就會隨之擺動的日常場景。緊扣品牌與車款的核心特色，在動態影像中揉合故事線，透過色彩、風格與音樂，清楚傳遞品牌訊息、並吸住消費者目光，這是MixCode能服務跨領域的創作優勢。

「影像很有魅力，動中有靜，我們想找到連續動態中的靜止點，那個瞬間會帶來暴擊、並烙印在人們腦海中，這就是我們在追求的目標。」

Photo Credit: MixCode 混合編碼提供

金曲32看見聲音 經得起時間洗練的設計

從金曲25初試啼聲開始，MixCode當年參與了兩支入圍影片的製作，彼時的他們只想著把握機會，做好做滿，用力地讓大家看到MixCode的能力。

經過這些年的點狀參與，產業也陸續交棒，終於讓MixCode在2021年「金曲32」挑大樑統籌典禮動態視覺。從點、線開始，再到這次跟則與典禮總顧問的陳鎮川合作，全面性發展典禮主視覺、動態內容設計，包括入圍影片、表演節目與舞台內容動態等。

金曲32以「每個音樂人都有屬於自己獨特軌跡」為主題，MixCode從「軌跡」作為延伸的主軸，從音樂的軌跡、音樂創作者的創作軌跡，再到高速連拍的鼓棒動態軌跡，讓聲音視覺化，透過生物感的聲音軌跡，如昆蟲拍打、大自然的脈動等，蔓延出視覺能體現的音樂生命力，並透過圓與線的跳動，形成音樂節奏與韻律，化為舞台動態視覺的每一寸細節。

此外，顏色上也跳脫過往純粹的「金」色系，在光譜中加入一點不同的顏色，體現當代音樂人無法被定義的性別、語言、曲風等現況。

「以前會想把握被看到的機會，把東西做得很滿。」柯鈞譯笑說，現在的他們懂得後退一步，讓得獎者成為舞台的主角，動態影像則作為托襯主角的稱職綠葉。李孟栩說：「每個聲音都是有價值的，希望能回到音樂本質，好好呈現『金』字的重量。」如今的洗練與沉穩，更是MixCode累積多年終淬鍊而成的成熟。

Photo Credit: MixCode 混合編碼提供 金曲32典禮開幕視覺

就算是槍稿 也要比誰都來得認真

「我們在乎故事、節奏感，以及同事對自我的突破。我們也不想把同樣的內容複製到下個案子，一定要持續挑戰、延伸不同的風格。」對於自己沒有固定風格，MixCode的解讀是，每個問題都不只有一種答案，而不設限就是MixCode此刻的靈魂核心。

一直以來他們都全力以赴創作提案，自然也會面對失敗。2020年他們遭逢一次巨大的失敗，提案設計稿一次次被打槍、最終甚至取消。團隊的失落難掩，兩人為了鼓舞士氣，乾脆把所有創意集結起來，好好做完，並將作品命名為「???＿那團被撿起來的槍稿＿VeryCrazyWorks」。

作品中除了有MixCode擅長的角色設計，還有一系列原訂遍佈整座城市的平面設計與動態廣告。「我們停掉一些商業案，動用了公司一半的人，當作一次公司實力的火力展示。」柯鈞譯解釋，MixCode每年都會安排同事自主創作，鼓勵大家嘗試與挑戰新東西，這次就是將大家都很喜歡的提案完整做完，連配樂都不馬虎，讓槍稿成為公司重要的作品集。「讓大家知道MixCode也可以做出這樣的東西，就不枉大家的熱血投入了！」

成軍9年，MixCode一直是穩紮穩打，心態上也從早年的做好做滿鋒芒盡顯，到今天的收放自如。「其實就是怕砸鍋啦。」李孟栩笑說，因為謹慎，MixCode走得不快，也不太輕易挑戰超乎公司能力的大型專案。也因此他們一步步踩下的腳印，也在九年後的現在，終於能讓人們一眼辨識出MixCode的風格與痕跡。

「金曲32」展現的統籌設計實力，以及不同以往的藝術能量，除了讓外界驚艷，也奠定了團隊的信心。「好好說故事。」影像的可能性很廣，MixCode還有很多故事想說，在這個即將邁向虛擬當道的快世代，他們已經掌握開啟想像的金鑰，蓄勢待發。

Photo Credit: MixCode 混合編碼提供

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航