安倍晉三：「台灣有事」等同「日美同盟」有事，華春瑩夜召日本駐中大使抗議挺台言論

（中央社）日本前首相安倍晉三12月1日表示，日本無法容許發生台灣遭武力侵犯，「台灣有事」等同日本有事，也可以說是等同「日美同盟」有事，請中國國家主席習近平絕對不能誤判；「採取軍事冒險行動，等同於走向經濟自殺的道路」。

安倍晉三1日上午受國策研究院邀請，就「新時代台日關係」為題發表視訊演說。

安倍晉三說，這30年來，中國的軍事費用已經成長42倍，足足比日本高出4倍。在未來將近30年期間，中國在經濟及軍事費用方面，預估每年增加7％，這30年對世界而言是最重要，也充滿危機的時代。

談到台灣面臨的挑戰，安倍說，這與尖閣諸島（釣魚台）、先島群島、與那國島等日本領土、領海所面臨的挑釁沒有兩樣。「我們必須超前部署，防範中國從空中、海上、海底不斷進行各種軍事挑釁。」

他表示，自己擔任首相期間，每次與習近平見面時，都會明確提到不要誤判日本防衛尖閣諸島（釣魚台）的決心和意志。

安倍說，日本的先島群島、與那國島等離島，離台灣不過100公里左右而已，武力侵犯台灣，是對日本國土的重大危險，日本無法容許這類事情發生。「台灣有事」等同於「日本有事」，也可以說是等同於「日美同盟」有事。這項認知，北京領導階層，尤其是習近平絕對不能誤判。

安倍表示，日本、台灣及所有信奉民主主義的人士，須反覆不斷呼籲習近平及中國共產黨的領導階層，請他們不要誤入歧途，「採取軍事冒險行動，等同於走向經濟自殺的道路。」

他表示，中國如果對台灣採取軍事冒險行動，將對世界經濟帶來極嚴重的影響，中國也將遭受重大打擊，得不償失。台日必須充實經濟及軍事實力，除了持續展現力量加以抗衡外，同時必須反覆不斷地說服中國，採取理性和平的方式解決。

安倍說，中國如果也以自身利益為優先考量的話，兩岸關係說到底只能以和平方式解決。

安倍指出，當他擔任首相時，致力擴充日本的戰略空間，2012年底第二次擔任首相期間，他也下定決心要讓日本提升自我防衛的能力，每年增加防衛預算，日本如今已有147架最先進的F35匿蹤戰鬥機。

他說，日本也引進及自我研發新型的巡弋飛彈，在與那國島及宮古島派駐陸上自衛隊，以宣示絕不妥協退讓的決心。此外，20年前，美日大概每年舉行20次聯合軍事演習，去年已增加到49次。

重申挺台加入CPTPP，安倍：台灣具充分條件

日本前首相安倍晉三1日重申，台灣具備加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的充分條件，他支持台灣加入CPTPP。他說，保障自由及人權的台灣，符合日本及全世界的利益。

安倍1日上午受國策研究院邀請，就「新時代台日關係」為題發表視訊演說。

安倍表示，日本與台灣未來面對的環境，將充滿緊張與挑戰。在這種情況下，雙邊應在自由開放的民主架構下，緊密結合及持續不斷的努力。

安倍指出，台灣在國際角力場域中，對於醫療、衛生保健、氣候變遷，或是航空、通訊、刑事犯罪預防等攸關生死的議題，發言幾乎不被承認，「各位台灣朋友，在過去半世紀的漫長歲月中，隱忍負重，堅忍不拔地撐過來了。」

他說，除了讓台灣以觀察員身分參與世界衛生組織（WHO）等國際組織，在其他可能的領域上，都應該讓台灣擁有恰如其分的發言權，他將竭盡所能協助台灣，但這也必須取得美國及歐洲各國的協助與支持。

安倍表示，對極為重視普世價值的日本而言，台灣的存在宛如基石。台灣的民主化運動已過25年了，剛好是人從嬰幼兒長大成人的年紀。世界有必要知道，台灣已經成為成熟民主國家。

他說，台灣的民主如果可以變得更茁壯、更堅實穩固，這是一件很美好、很美麗的事情，日本及所有尊重自由、人權及民主法治國家，都有責任努力讓台灣民主更為茁壯、更強大，且保障自由及人權的台灣，符合日本及全世界的利益。

華春瑩夜召日本駐中大使，抗議安倍挺台言論

針對日本前首相安倍晉三昨天指「台灣有事」等於日本有事，中國外交部部長助理華春瑩1日晚間急召日本駐中國大使垂秀夫抗議，稱相關言論為台獨勢力撐腰，日本沒資格對台灣問題說三道四。

在1日的中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌已對此表態，指安倍晉三「妄議中國內政」。

中國外交部網站表示，華春瑩1日晚間緊急約見垂秀夫，就安倍晉三的言論提出嚴正交涉。

華春瑩指，安倍晉三1日的言論粗暴干涉中國內政，公然挑釁中國主權，「悍然為『台獨』勢力撐腰，嚴重違反國際關係基本準則和中日4個政治文件原則」，中國堅決反對。

她重提日本侵略中國的歷史，指日方「對中國人民犯下滔天罪行，沒有任何資格和權利就台灣問題說三道四」；並敦促日本反省、汲取歷史教訓，「不得以任何形式損害中國主權，不得向『台獨』勢力發出任何錯誤信號。」

華春瑩又說，勿低估中國人民捍衛國家主權、領土完整的決心、意志和能力，「不要在錯誤的道路上越走越遠，否則必將玩火自焚。」

安倍晉三1日受國策研究院邀請，以「新時代台日關係」為題發表視訊演說時表示，日本無法容許台灣遭武力侵犯，「台灣有事」等同日本有事，也可以說是等同「日美同盟」有事，請中國國家主席習近平絕對不能誤判；「採取軍事冒險行動，等同於走向經濟自殺的道路。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航