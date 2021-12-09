【幕後】《迷離夜蘇活》：艾德格萊特如何重現倫敦舊街區文化、音樂元素，還原60年代時空氛圍？

文：邱昶維（DCFS編輯部）

心理驚悚片《迷離夜蘇活》，是《玩命再劫》導演艾德格萊特（Edgar Wright）睽違四年推出的劇情長片，透過豐富視覺與復古配樂，講述主角Eloise與女星Sandie之間的故事，精彩勾勒60年代倫敦蘇活區的夢幻和黑暗。

融合性暴力、演藝圈潛規則等議題，《迷離夜蘇活》不僅是艾德格萊特首次嘗試恐怖電影拍攝，也是他少數從女性角色觀點出發的故事，而電影裡充滿倫敦舊街區文化、音樂等元素的堅持，更是他亟欲還原的時代氛圍。

重返蘇活區拍攝，創造驚奇雙人舞蹈

「這部電影是關於任何好的事情都會有它壞的一面。」 ──導演艾德格萊特（Edgar Wright）

故事靈感源於導演艾德格萊特十幾年前收到一本名為《Hammer Glamour》劇照書，並且發現許多1950至1970年代的恐怖片女星曾遭遇不幸，甚至斷送職業生涯後，令他開始思考背後的時代氛圍因素，而在艾德格萊特得知導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）拍出《從前，有個好萊塢》之後，更讓他決心籌備本片拍攝。

「在1960年代中期，倫敦是一個引領世界時尚、音樂、電影、藝術、攝影的文化中心。」艾德格萊特解釋，受到大量60年代B級恐怖片、唱片音樂的影響，他一方面想要重現當時娛樂產業之蓬勃，另一方面也想揭露娛樂圈的黑暗史，所以他堅持前往實地拍攝，並且在編劇階段就開始籌備配樂。

Photo Credit: 《迷離夜蘇活》

時間緊迫的拍攝過程

「這裡是倫敦唯一全天候營業的地方。」艾德格萊特表示，由於蘇活區幾乎沒有冷門時段，劇組除了與當地機關密切合作，於凌晨部分時段封鎖特定道路之外，也必須容忍路人入鏡、醉漢亂入片場等情形，而他們甚至不得不有效運用時間，在兩個不同街區同時進行拍攝工作。

一氣呵成的舞蹈片段

當主角Eloise首次遇見女星Sandie時，艾德格萊特透過類似靈魂出竅的觀點，來回展示兩人互相交替的過程。艾德格萊特說明，此處除了第一個鏡頭曾經過剪輯之外，其他片段都是利用鏡頭、燈光、替身、編舞等技巧，巧妙地完成一鏡到底，演員Matt Smith亦解釋：「我們跟在攝影機後面奔跑、閃躲、跳躍，並且不斷繞圈或避開鏡頭，讓視覺效果可以成立。」

隨著音樂起伏，設計剪接、燈光節奏

「我們的目標是透過燈光、配樂、攝影機的互相配合， 拉升情緒張力，嘗試突襲你的感官體驗。」 ──剪接師Paul Machliss

參考《反撥》、《威尼斯癡魂》等經典恐怖片，剪接師Paul Machliss從主角觀點編排影像、聲音及配樂等素材，試圖以實驗性的方法塑造主觀情緒，增添電影的不安氛圍，他表示：「音樂與燈光會一直指引觀眾，直到整部電影都跟著主角一起進入不安的狀態。」

延續導演前作《玩命再劫》以剪接搭配音樂的方式， Machliss不但先把配樂歌曲製作成節拍表，讓影音編輯軟體Avid與音樂軟體Pro Tools可以讀取，也讓片場電腦可以讀取該節拍表，藉以控制燈光的顏色、閃爍頻率等，創造歌詞與故事之間的呼應關係。

Photo Credit: 《迷離夜蘇活》

充滿60年代配樂元素，營造舊時空氛圍

「我很清楚60年代的所有事物，因為它們陪伴我成長。」 ──配樂師Steven Price

受到恐怖片配樂、60年代演奏技術啟發，配樂師Steven Price從前製階段開始參與製作，他不僅以美樂特朗電子琴為創作切入點，塑造時間輪迴的聽覺體驗，也參照007電影御用配樂師John Barry、《八惡人》配樂師Ennio Morricone等人的手法，於弦樂之中加強木管樂及打擊樂的比重，讓電影配樂更貼近60年代中期的流行樂風。

「我們在這部電影裡使用非常多種技術。」Price說明，為了加強故事發展方向，即便配樂已經製作完成，他仍選擇重新錄製配樂，以便更換聲道播放配置。像是講述主角Eloise前半段的現代生活時，配樂都是刻意使用雙聲道播放，但當她第一次走進60年代中期的倫敦之後，配樂隨之變成以環繞聲道播放，讓觀眾恍若一同闖進懷舊時空。

此外，相較於《玩命再劫》，本片有更多單純的對話戲，令Price可以更自由地提前創作配樂。而這除了讓剪接師Paul Machliss可以依照節拍與樂器，針對不同情節進行創意編排，演員Thomasin McKenzie亦表示：「現場背景會播放這些音樂或節拍聲，你必須依照那些拍子表演。」

「如果有人拿著一部適合的音樂劇找我合作， 我會緊緊抓住這個機會。」 ──導演艾德格萊特

執導《玩命再劫》、《迷離夜蘇活》等音樂性極強的電影之後，導演艾德格萊特對音樂與編舞之間的結合充滿興趣，並且不排除親自執導一部音樂劇，而他也強力推薦近期即將上映的音樂劇電影《倒數時刻》，並表示：「它的拍攝與剪輯很有《爵士春秋》的感覺，我很喜歡。」

參考資料：rockcellarmagazine, composer, ibc, polygon, Indiewire, npr, hollywoodreporter, cntraveller

本文經DC Film School授權刊登，原文刊載於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航