2021/12/02,
政治

瑞典「環保少女」寫信鼓勵在囚黃之鋒：「你是大英雄，盼有日相見」

瑞典「環保少女」寫信鼓勵在囚黃之鋒：「你是大英雄，盼有日相見」
Photo Credit: 國際青年金大中財團

我們想讓你知道的是

今次非通貝里首次關注黃之鋒，她曾數次轉發黃之鋒的Twitter帖文，又展現對他的支持。

瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）上周在瑞典出席氣候變化抗議行動時，寫信予目前在囚的前香港眾志秘書長黃之鋒，希望引起國際社會關注。

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Photo Credit: 國際青年金大中財團

Greta Thunberg在信中向黃之鋒傳達支持之意，寫道：「你是大英雄，我們一直支持你。堅持下去，永遠不要放棄。 你永遠不會孤單。 真的希望我們有一天能夠見面。」

To Joshua Wong,

Merry Christmas and happy holidays!

You are a big hero, we are with you always. Stay strong and never give up. You are never alone. I really hope that we will be able to meet one day. Keep fighting and take care of yourself. Sending love, support, and strength from Sweden.

Greta Thunberg.

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Photo Credit: 國際青年金大中財團

黃之鋒目前正在香港獄中，他因非法集結、未經批准集結等案被判囚27.5個月。他同時又因「民主派初選案」，被控《國安法》串謀顛覆國家政權罪，案件將於明年三月提訊。

據外媒報道，通貝里上周五（26日）在瑞典斯德哥爾摩準備出席氣候變化示威活動期間，獲南韓民主人士Lee Dae-seon邀請寫信予黃之鋒。

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Photo Credit: 國際青年金大中財團

Lee Dae-seon曾留學台灣，是流亡海外的中國民運領袖王丹的學生，他在課堂上認識到香港的民主運動，並曾於2016年在台灣認識黃之鋒。Lee Dae-seon認為此信對於黃之鋒意義重大，希望信件可以在聖誕節前交到黃之鋒手上。另外，Lee Dae-seon也曾協助香港、緬甸及泰國民運人士的聯繫工作。

今次非通貝里首次關注黃之鋒，她曾數次轉發黃之鋒的Twitter帖文，又展現對他的支持。另外，通貝里去年也曾參與「12港人」的聲援行動。

新聞來源：

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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