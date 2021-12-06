台積電一兆日圓投資開啟戰略新局，日本「復興本土半導體」的野心與歷史教訓

如果說今日全球霸權是圍繞著「某個物品」展開競逐，這個物品非「半導體」莫屬。

不論是尖端軍事技術，或是工業產品的跨國貿易，甚至是氣候變遷對策（功率半導體已成綠能顯學，電動車更是大國工業指標），半導體都有不可或缺的角色。

在中國半導體生產受到美國重創之際，美日印歐紛紛推出自己的半導體戰略，企圖趁國際供應鏈的震盪，搶佔未來的先機。而今世界各國經歷疫情衝擊後，漸漸進入生產體制重建階段，過去幾年因為美中貿易戰與科技戰遭破壞的後冷戰全球分工體系，已經圍繞著半導體製造展開新一波的「軍備競賽」。

一兆日圓投資開啟的日本半導體戰略新局

由於台灣擁有令各國垂涎的優異半導體製造能力，使台灣在這波冷戰結束後最巨大的地緣政治重組中，位處權力競逐的核心。為了滿足全球晶片需求，台灣半導體產業今年生產線幾乎滿載；世界晶圓代工龍頭台積電更是忙碌，因為主要強權紛紛邀請台積電協助建立本土半導體供應鏈。

台積電在美國亞利桑那州規劃的5奈米12吋晶圓廠今年正式動工，在日本的開發項目也快速推進。2月台積電宣布將在日本茨城縣筑波市設立材料研發中心，隔月成立完全子公司「TSMC Japan 3DIC R&D Center」；10月更宣布將於九州熊本設立22、28奈米12吋晶圓廠，11月公開與索尼半導體解決方案公司（Sony Semiconductor Solutions Corporation, SSS）合資成立子公司Japan Advanced Semiconductor Manufacturing（JASM）的建廠構想。

根據估算，台積電在日本的投資規模將達一兆日圓，而日本政府預計補助一半資金。日本政府先是在6月宣布的《半導體戰略》中，確立向半導體供應商提供補貼的方針。同時日本政府也推展修訂發展5G技術的法律，台積電預計成為修法後第一家受惠的企業。資金方面，今年12月日本政府將透過2021財政年度的追加預算，編列6000億日圓支持半導體供應商在日設廠，其中約4000億預計補貼台積電的建廠。

台積電在日本設廠，主要目的是滿足客戶的需求。日本大客戶索尼今年決定以28奈米製程生產影像訊號處理器（ISP），還加碼希望台積電代工CMOS影像感測器（CIS）。CIS技術是索尼的商業機密，過去一直不惜重本將技術鎖在本國，可是日本半導體製造技術落後，難以自力進入28奈米以下製程，面對韓國三星的追趕，索尼不得不找上台積電合作，以在日設廠方式滿足生產需求，同時避免技術流出本國。

對台積電而言，這也是習得索尼感測器與特殊封裝技術的良機，長遠來看，這更是半導體製造強國台灣，與半導體材料生產強國日本聯手布局戰略產業。台積電熊本廠雖然搶眼，但不能忘記台積電是優先確立筑波材料研發中心，往前回溯，更有2019年與東大在系統設計、材料科學領域的技術合作脈絡。

這項投資案不只是台積電與索尼的商業布局，更是日本找回失落的半導體製造技術，讓日本「復興」半導體強國地位的關鍵。因此日本政府才會舉國之力投資，將新補貼政策逾半資金投入在台積電建廠計畫。28奈米的生產線一旦運轉，不只帶動半導體周邊產業商機，更能強化本土電子業的供應安全。

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全球對「乾淨」且「高良率」供應鏈的迫切需求

台積電在日設廠，不只是商業合作行為，背後更有深刻的政治經濟學考量。美中貿易戰開打後，許多中國企業被列入「不乾淨」供應鏈清單，只要想跟美國做生意的企業，都得小心翼翼，避免觸犯美國劃下的貿易紅線。

過去20年，中國藉由吸引台灣半導體產業投資，以及暗地挖角、技術竊取，在規模經濟達成相當成就。中國甚至夸言「中國製造2025」，要從低成本生產基地躍升為製造強國。但隨著中國技術竊取與軍事冒險行動越來越危險，日本、美國與台灣也展開大規模的供應鏈遷徙。原本享受全球化分工利益的跨國企業，被迫面對貿易戰與疫情催化的全球晶片荒，加深世界各國對半導體供應不足的焦慮。

在美國列出「乾淨」供應鏈規範以後，日本自然迫切需要對自身供應鏈進行「排毒」，台積電建廠地點選在「水之國」熊本，除了解決半導體生產的大量耗水需求，也使新廠能就近供應九州的半導體與汽車產業聚落——而車用半導體越來越攀升的需求，正是日本積極推動《半導體戰略》的根本原因。

乾淨與穩定，是未來全球製造業的兩大關鍵需求。不只日本期盼建立本土供應鏈，美國、德國、印度、新加坡都積極與台灣、韓國半導體製造商建立合作。美國因為盤據全球半導體產業鏈上游，即使日本經產省官員早在2019年就以招商引資名義開始接觸台積電，仍然被美國拔得頭籌，

受到台積電赴美的刺激，日本決定以半導體後段製程（封裝測試）的強項為基礎，加上能夠與其他國家匹敵的財政支援，終於吸引台積電赴日設廠。而歐盟22國自去年12月宣布共同加強「歐洲的半導體能力」，今年初更因為車用半導體大缺貨，令德國不惜冒犯中國也要拜託台灣擠出產能。

從美國520億美元、德國50~100億歐元、日本6000億日圓⋯⋯各國競相推出數十億至數百億美金規模的財政支援，希望促成本土半導體生產線投資。在這強權競逐間，美國掌握終端市場與上游設計，日本幾乎壟斷材料供應，且都提出罕能匹敵的補貼政策，因此在整備半導體生產體制的進度上，美國與日本成功拉攏台積電，目前遙遙領先。

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日本「復興本土半導體」的野心與歷史教訓

全球晶圓代工龍頭台積電在美國設廠，是美國供應鏈檢討對策最重要的一環。美國不只邀請台積電建廠，也積極向其他台灣、韓國的半導體製造商招手。美國還舉辦半導體峰會、準備通過520美金規模的《晶片法案》，大力推進美國本土半導體生產。

美國的新戰略，是受到「中國製造2025」的刺激，為了在貿易戰與科技戰徹底勝出，美國政府與企業不惜重金投資先進科技，扭轉國際生產基地漸漸集中至中國的趨勢。即使全球親中人士企圖威逼利誘，也無法阻止美國兩黨結成共識，將中國視為戰略競爭對手。

由於台積電幾乎壟斷尖端晶片生產，美國的先進武器、量子電腦、人工智慧、物聯網產業發展都離不開台積電。僅僅先進武器供應這項國安需求，美國要降低海外戰爭與天災對美國供應鏈的風險，要求台積電至美國本土設廠便成為必然的選項。

「國家安全」這一理由並不是新概念，有著美國地緣政治經濟學決策的慣性。這一政策邏輯始於1980－2000年代的美日貿易摩擦，如今用來對付中國為首的不乾淨供應鏈。美日兩國在半導體產業對抗橫跨30年，最終因為美國政治壓力、終端電子消費市場改變、韓國後進者追殺，層層因素堆疊終於壓垮日本半導體產業。

也就是說，無論中國政府與親中人士如何遊說，當美國決心改變貿易與供應鏈結構，一切就都回不去了。前次美日貿易摩擦，形塑整個後冷戰時期的國際產業分工鏈，也是日本半導體製造體制摔落神壇的開端；今次美中貿易大戰，可見將形成新冷戰時期的供應鏈，日本想要「復興」國內半導體製造，就得趁這次機會。

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台日半導體合作難掩地緣戰略意義

不論出於軍事或經濟理由，維持印度－太平洋地區的自由與繁榮都符合日本的核心利益。今年11月的尾聲，安倍晉三前首相以「新時代的台日關係」為題，對台灣民間智庫國策研究院發表視訊演說。

為了示警中國共產黨的武力威脅，安倍前首相示警中國每年在經濟及軍事費用將有7%的成長，更呼籲習近平與中共領導層不要誤判，因為「台灣有事」等同於「日本有事」，也可以說是等同於「日美同盟」有事。

眾所周知，安倍晉三這位史上在位最久的首相，是扭轉日本國運，讓日本成為印太諸國團結的樞紐。安倍晉三訂下的政策方向，不僅為他的親密政治盟友菅義偉前首相繼承，新上任的岸田文雄首相也不偏離親美抗中挺台的外交路線。

日本這幾年來不僅屢屢升高對台軍事保證的層級，更是越發積極幫助台灣藉CPTPP加入區域經濟整合。對日本與台灣而言，加深半導體產業合作有深遠的經濟利益，兩國交流加深，也有利於兩國齊心對抗中國這個頭號地緣政治威脅。

日本不只強化台日雙邊關係，也透過政治手段將台海動態納入美日安保機制，讓台灣同時獲得美國對第一島鏈的軍事挹注，以及美日同盟近乎正式背書的軍事嚇阻力。隨著台美日三國半導體產業整合越多，美日可以一邊確保本土生產線，一邊將技術與市場資訊反饋給台灣，從而促進彼此的繁榮。

美、日、中三大強權競逐過程，自然都想增加供應鏈自主性以免經濟命脈被掐住。台灣因為經濟結構與地緣位置，也與美日同處於強調海權與自由貿易的立場。貿易摩擦是第一步、供應鏈重組是第二步，接下來就看誰能夠在科技戰中存活，建立新的生產秩序與貿易標準。

台美日的半導體合作看起來是佔了上風，但中國也不曾放棄求生意志。2021年中國已經成為世界第一FDI來源國，非洲、中東、東南亞、南美的政治經濟情勢，尚可提供中國生存腹地。考慮到戰略競爭的複雜度，台美日奉行的民主政治與自由市場經濟雖然具有優勢，可也沒有高枕無憂的本錢。

日本領導者們正是看到了這一點，才決心掃去「廣場協議」以來的陰霾，改造日本的經濟與軍事體質，擺脫對中國市場的依賴，重振美日同盟、整合印太區域經濟、深化台日關係。呼應美國的供應鏈主張，邀請台灣半導體企業落地，只是日本邁向新一階段的起步。以日本《半導體戰略》的規模與遠見，我們可以確信日本正走在復興本土半導體製造的正確道路上。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航