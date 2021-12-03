歐盟推出3000億歐元「全球門戶」計畫，抗衡中國一帶一路

文：Bernd Riegert

歐盟執委會計劃在今後5年內投入3000億歐元巨資，用於全球範圍，尤其是在非洲、亞洲和拉丁美洲的基礎設施建設項目。這一名為「全球門戶」（Global Gateway）的倡議，比今（2021）年9月首次提出的時候，金額有所加碼。

執委會在介紹這一投資倡議的時候透露，計劃將包括在非洲和拉美修建交通幹道、輸電線路、光纖電纜等項目。部分項目已在規劃或實施中。

透明、平等、可持續

執委會強調，「全球門戶」秉持的原則是可持續、有利於氣候保護和推進數位化。歐盟與受益國之間將是平等的關係，並承諾保障程序透明、遵守民主價值標準。此外當地社區也應從基建投資中獲益。

例如投資在非洲生產氫燃料。歐盟將向私人投資方提供35億歐元的擔保，作為條件，受惠國則承諾當地生產的氫燃料在出口時免於貿易壁壘。另一個計劃中的項目是在黑海海底鋪設網路寬頻纜線。此外在約旦，歐盟有意出資建造一座橋樑連接該國和被以色列佔領的約旦河西岸的橋樑。

歐盟還計劃向歐洲廠商提供出口補貼，以使歐洲企業能在規範市場上同當地企業，或同有國家資助背景的外國企業——比如中國企業競爭。同時歐盟致力於在某些工業領域貫徹其全球通用的標準，就像中國在5G和移動網路通信方面所作的那樣。

「全球門戶」框架下的投資重點是數位化、氣候保護和替代能源。執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）數月前就曾表示，這一計劃的目的「可不是為了給中國人建造的港口修公路」。

歐盟表示，「全球門戶」投資計劃並不排除已經加入「一帶一路」倡議的國家，有興趣的國家可以同時參與。美國和日本數年前早已推出了自己的基礎建設全球投資計劃，以抗衡中國的「新絲綢之路」。

「中國不會被嚇到」

德國前駐華大使，現任駐歐盟大使柯慕賢（Michael Clauß）認為，「全球門戶」是一個很好的想法，「有潛力讓歐盟成為一個更高效的地緣政治博弈方。對很多國家來說，基於規則和價值觀的平等合作機會，是在中國『一帶一路』之外一個有吸引力的選項。」

歐洲議會人民黨團的財政事務專家，德國基社盟（CSU）的菲爾貝爾（Markus Ferber），則對這一龐大計劃不太樂觀。他批評歐盟有著過度的市場規範，在審批資金發放時提出過多要求。菲爾貝爾認為儘管總金額有所增加，但這無法改變歐盟繁瑣的程序制度，「資金大部分來自現有的計劃項目，這不是一個大手筆。中國不會因此擔驚受怕。」

在首批資金計劃於明（2022）年1月撥出之前，「全球門戶」方案還需在歐盟高峰會（歐盟各成員國代表機構）和歐洲議會得到批准通過。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航