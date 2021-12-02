今日新增17例境外移入，指揮中心：民眾完整接種疫苗滿5個月，可追加第3劑，1至3類今優先開打

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增17例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。因應變異株Omicron於各國迅速傳播，為防病毒變異株對於國內造成威脅，自即日起提供已完整接種疫苗且滿5個月之民眾，追加接種第3劑疫苗。

新增17例境外移入確定病例，無新增死亡

指揮中心說明，今日新增17例境外移入個案，為16例男性、1例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自美國（2例，案16721、案16736)、波蘭（案16722）、菲律賓（案16723）、印尼（6例，案16724-16728、案16737）

以及緬甸（案16729）、阿拉伯聯合大公國（案16730）、馬來西亞（案16731）、越南（2例，案16732、案16733）、英國（案16734）及義大利（案16735）入境。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日本土確診為0例，境外移入個案較多有17例，其中有5人是漁工、5人為學生、2人為船員，本國人入境有3名，其他有2名，國際疫情不見得跟變異株Omicron有關，但有持續上升趨勢，仍要特別注意。

指揮中心進一步強調，為積極因應Omicron變異株對於國內防疫造成之威脅，確保醫療及防疫量能，自即日起提供已完整接種疫苗且滿5個月之民眾，追加接種第3劑疫苗。

指揮中心提醒，目前提供接種之追加劑為莫德納疫苗，依各國核准及接種建議，接種劑量為50微毫克（基礎劑之一半劑量，依目前劑型，注射量為0.25ml）。

截至今日，已完整接種COVID-19疫苗（不論廠牌）且間隔滿５個月者，即今（2021）年7月2日(含)前已完整接種，約4.8萬人，依我國COVID-19疫苗接種政策歷程，多為「COVID-19公費疫苗優先接種順序」第一類至第三類對象，包括醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員等。

第3劑1至3類今優先開打 陳時中：中央官員先稍等

為確保高感染風險對象儘速接種第3劑，建議優先接種符合間隔之醫護人員、第一線高感染風險工作人員（包括航空機組員、港埠工作人員、防疫旅宿工作人員等）及因公出國人員；其餘符合間隔之民眾，亦可視感染風險及接種意願，經醫師評估後接種。

指揮中心指出，本年11月28日我國「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）」專家會議即建議，高風險對象追加接種第3劑疫苗，其他18歲以上民眾可評估自身感染風險以及接種意願，經醫師評估後接種；而會中專家亦表示，如遇特殊情況，第2劑與第3劑間隔可縮短至5個月。

為因應農曆年節返臺人潮，指揮中心評估國際疫情風險及國內疫苗供應現況，調整第2劑及第3劑間隔為5個月，並自即日起開始提供接種，以及早建立高感染風險人員之免疫保護力。

指揮中心強調，目前各國對於追加劑接種廠牌尚無明確建議，惟依據已開始接種追加劑國家之接種現況，以腺病毒載體COVID-19疫苗（包括AstraZeneca 及 Janssen COVID-19 Vaccine）為基礎劑者，可以莫德納COVID-19疫苗做為追加劑，接種劑量為莫德納 COVID-19疫苗基礎劑之一半劑量。

另依據莫德納原廠建議，疫苗瓶裝之膠塞（vial stopper），每瓶入針不得超過20次，以避免影響疫苗品質，爰若該瓶疫苗開瓶已接種20人劑後，疫苗即丟棄不使用。

指揮中心呼籲，為提升COVID-19疫苗接種可近性，指揮中心已協調國軍醫院、衛福部所屬醫院、及退輔會所屬醫療機構即日起加開夜間門診，提供COVID-19疫苗接種服務。

民眾除可透過「COVID-19公費疫苗預約平臺」預約接種，亦可至前述院所，或各地方政府衛生局合約醫療院所預約接種。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航