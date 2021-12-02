【公投意見發表會】劉月梅：讓後代共享7600年珍貴的藻礁生態，謝志誠：外推方案已讓三接與藻礁共存找到平衡點

年底四大公投案將於12月18日登場，今（2）日舉行第四輪的意見發表會，「珍愛藻礁」公投案的正方代表人為荒野保護協會理事長劉月梅，反方代表人為經濟部核能發電後段基金管理委員會謝志誠。劉月梅的論述主要聚焦在藻礁生態的珍貴和重要性，謝志誠則多次強調，現在的外推方案對藻礁的影響已經不如提案方說得那麼嚴重，應該追求雙贏。

「珍愛藻礁」主文為「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸5公里之海域）」

劉月梅：台灣應思考永續發展指標為何

劉月梅表示，聯合國有永續發展目標，台灣應該思考，自己的永續發展目標是什麼；從三接站設在大潭藻礁區，「這是永續作為嗎？有沒有破壞大自然生態？」

劉月梅表示，在環評階段時，環團就提出藻礁有非常棒的多樣性生態，但政府提出的迴避方案，他們覺得不能真正保護生態的永續，所以後來就提出公投，到了第二階段連署時，政府又提出三接外推方案，但她認為，這些方案顯示出，政府對海洋生態好像沒有一個永續的做法，也沒有一個真正的守護目標。

劉月梅表示，現在推藻礁復育案，就是要把7600年的藻礁牆角挖起來，移到旁邊讓它慢慢生長，藻礁每10至20年，在環境狀況好的情況，才能長1公分；三接站興建不用花到7600年，「為什麼要求7600年的生態搬家，而不是要求三接站搬到別的地方，另尋其他方案？」

謝志誠：外推方案已找到三接和藻礁的平衡點

謝志誠說，針對三接破壞藻礁的消息，在這段期間陸續出現各種似是而非、缺乏歷史考證、時空錯亂的說法，但這些扭曲的說法都是將「蓋三接」扣上「會犧牲藻礁」的帽子。三接外推方案，對藻礁的影響已不如提案方形述的這麼可怕、這麼嚴重，政府的外推方案，反而讓三接與藻礁共存找到了平衡點。

謝志誠強調，自己並非否定藻礁生態的價值，但若選擇搬遷，恐造成三接無法如期供氣，屆時將衝擊北部供電的穩定度，讓多年減煤發電的努力「倒退嚕」，因為自身有中南部地緣經歷，讓他相當關心三接對中南部減煤發電與空汙的相關問題。

謝志誠說明，若三接無法如期建成供氣，除了會造成北部供電穩定度遭影響外，也會讓中電北送、南電北送的系統性風險持續存在，且缺少的137億度電，需要多燒500萬噸的燃煤才能補回，將持續造成嚴重空汙問題。

劉月梅：讓後代能共享珍貴的藻礁生態

第二輪發言，劉月梅並未回應謝志誠所提的空污問題；對於三接外推方案是否仍破壞藻礁生態，她則表示「其他場說明會已經講得很清楚，請大家可以再去看看影片」，並將重點再次放回藻礁生態的珍貴。

劉月梅表示，她第一次看到藻礁時，發現礁石像千層派，還有很多生物在裡頭，她被這樣的景象深深感動，後來越來越熟悉大潭藻礁；她認為全世界像台灣有27公里綿延藻礁已經非常不容易，且非常容易親近，環境又很安全，不像是在國外有些地方如果要看藻礁可能還得重裝潛水。

她並提到自己擔任生物老師的經歷，強調學生看到大自然時的感動，她也提起自己有次帶小朋友做夜間觀察，小朋友看到生物的眼神就知道他們在大自然裡受到的感動。她細數大潭藻礁所擁有的特殊生態，多個特有種，還有日前中研院等學者團隊調查發現，大潭藻礁的「裸胸鯙」至少有1200隻，代表著這裡的生態豐富，等同於這個地方有1200隻老鷹。這麼特殊生態系應該跟後代一起共享。

謝志誠回應漂沙、突堤效應和台北港為何不可行

謝志誠在第二輪發言時則針對護礁團體的幾個說法回應。第一個就是為什麼不把三接遷到台北港；謝志偉說，新北市政府已經兩次發函給經濟部表示地方並不同意此開發案；而負責台北港營運的港務公司日前也強調，目前全球海運景氣恢復，台北港區的土地早就依照功能明確區分，沒有足夠閒置空間容納三接，而且台北港從來沒有建置天然氣接收站5.5年的規劃。

謝志偉也指出，天然氣接收船在行駛禁行接收運送天然氣的時候，跟鄰船距離有明確的規定，如果接收船要一直在台北港進出，會影響航道安全，也會對其他船隻帶來嚴重干擾。

假如要從台北港接收天然氣，就必須埋設輸氣海管，把天然氣送到桃園大潭電廠，海管必然穿越面積廣達3150公頃的桃園其他藻礁區；而在海床上開設槽溝、埋設海管，這對於堅持「一寸不能退讓」的提案方來說就可以接受嗎？

謝志偉也繼續說明，另外日前護礁團體也曾經提過，大潭的海象不佳，船可以入港的天數不足，但謝志誠指出，根據中油委託外部單位的研究加以推算，結果顯示天然氣運送船，每年可以進港的天數為331-350天，平均每年341天，其實已經符合營運需求。

另外針對護礁團體質疑觀塘工業港的工程會帶來漂沙，覆蓋珍貴的藻礁生態， 謝志誠表示，依照開發單位的環差報告，有數張同一地點、不同時間的照片；這些照片顯示藻礁區有覆蓋沙子情形，但同時也可以看到露出的藻礁；漂沙來來去本來就是自然現象，三接施工影響並不顯著。最近甚至還有藝術團隊可以去藻礁做表演，提案方應該很清楚藻礁到底有沒有被沙覆蓋和破壞。

針對增加突堤效應破壞藻礁生態，謝志誠也指出，根據中油委託成大水工研究所的模擬，外推方案施工方法是透過鏤空的棧橋，海水是通透的，棧橋中間的跨距超過100米，台灣西岸跨河橋樑的跨距通常不到100米。這樣100多公尺距離的跨距，不會造成突堤效應。

謝志誠在最後也分享高鐵開發時，和台南官田地區的水雉棲息地發生衝突的例子，後來經過開發風高鐵公司、地方政府以及環保團體的努力，各方找到辦法，現在也有「復育生態園區」並頗有成果。

謝志誠說，三接和保育生態並非必然衝突，知名生態學者邵廣昭教授也提出類似看法，蓋三接並沒有一定會破壞藻礁，就算三接退出，大潭藻礁的生態也不會因此就會變得更好，他建議投下不同意票，「追求雙贏」才是最好策略。

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核稿編輯：翁世航