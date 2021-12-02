【公投意見發表會】包正豪：「公投不綁大選」是假改革，洪偉勝：國民黨此案就是烏龍版「公投綁大選」

年底四大公投案將於12月18日登場，中選會今（2）日開始舉行第四輪的意見發表會，這次「公投綁大選」公投案的正方代表為淡江大學國際事務學院院長包正豪，反方代表為律師洪偉勝。

公投綁大選是第19案公投，公投題目為：「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」

包正豪：請民進黨說明公投不綁大選究竟有什麼利益，價值超過4億新台幣

包正豪開場發言就說台灣民眾參與投票已有超過70年的時間，投票本身並不困難。而公投的歷史在台灣雖然較短，在前總統陳水扁任內2004年舉辦了第一次，至今經歷了17個年頭、民眾投過16個公投案。他指出台灣民眾其實已經相當熟悉。

因此對於今天出席參與此案的辯論，他認為是「非常滑稽且無聊」的事，想不到合理的理由反對公投綁大選。他指出要考慮的只有一件事：能夠有一個省時、省力、省錢的做法，讓民眾表達自由意志，為什麼不要？他指出，中選會也告訴民眾，公投獨立辦理的支出是8億多、合併大選辦理的支出則是4億多，這差距可以買100元的便當400萬個，讓400萬台灣人免費吃一餐，因此他請民進黨負責任地告訴選民，為什麼要將錢和時間花在沒有意義的假改革？

包正豪請民進黨說服民眾，公投不綁大選究竟有什麼利益，而這利益的價值超過4億新台幣。

接著他一一反駁公綁不綁大選的理由，首先是「公投很重要，對事和對人的選舉不同」，他回應這樣的看法很荒謬，因為公投對民眾來說也是在選擇未來，因此公投和公職人員選舉本質上是一樣的。

第二個理由是「國際潮流」，他認為這更可笑，並質問「國際潮流干我們台灣人什麼事？」，並表示按照此一邏輯，那我們就不應該用筷子吃飯，因為使用筷子並不是國際潮流。

第三是「公投綁大選增加選務負擔，造成混亂」，他回應2018年的選務混亂是民進黨政府未能及早規劃、做足準備造成的，並表示「如果不是選務有疏失，當年的中選會主委為何要下台？」他抨擊選務負擔明明是可以預期並解決的問題，卻成了民進黨如今拿來懲罰台灣人民的理由。

洪偉勝回顧2018年底公投亂象，稱「公投不是在玩遊戲」

洪偉勝回顧公投發展的歷史，直指國民黨長期封印直接民主，公投法在妥協之下通過，當年因為提案、成案的門檻高，為了鼓勵民眾投票，也才出現了幾次公投綁大選的前例。即使如此，在當時還是沒有一個公投案能通過門檻，甚至國民黨還曾高喊「拒領公投票」。2017年修法後，公投從提案到投票年齡通通降低，讓直接民主成為民主的風景。

但2018年底的公投，付出的代價是選務人員人仰馬翻、民眾大排長龍，甚至得因此忍痛放棄公投或選舉權，出現各種亂象，這些都不是增加投票所或選務人員能改善的。此外，一邊開票一邊投票，讓選贏的人不夠爽快、選輸的人不甘願。

如今，既然公投不再是不可能的任務，改為每兩年辦理一次，讓民眾在早早知道的時間內準備，落實大家的公投權力。從今以後還是會有公投，數量會比過去更多、品質會更理想。

洪偉勝表示，民主的要義是多數決，但不只是數人頭，不然政府只要再次發揮強大的數位實力，讓民眾透過手機App投票即可。但公投不是在玩遊戲，民主需要充分且完整的資訊交流、交換意見，以及彼此溝通、妥協，審慎投下寶貴的那一票。

洪偉勝最後提出三個問題請教正方：

首先是依據此案文字，如果公投成案後半年內沒有全國性大選，還辦不辦公投？

其次，自《公投法》公布後，每次公投都有綁大選，但這段期間台灣人卻只有三次公投機會，國民黨甚至阻擋了好幾次。今年終於第一次讓公投歸公投，大選歸大選，討論熱度完全沒減少，國民黨卻稱這樣是在閹割人民的權利。這是什麼邏輯。

依照立法院議案系統查詢的結果，國民黨一邊勞師動眾提案要公投綁大選，立法院國民黨團卻在《公投法》部分條文修正草案，仍維持兩年舉辦一次公投，公投、大選分開舉辦，這是什麼意思？

包正豪：民進黨雙重標準，修憲公投就可以綁大選

包正豪表示反方的說法90%他都同意，正因如此才更同意要公投綁大選。首先他回應，如果公投成案半年內有大選就綁，沒有的話就獨立舉辦。

其次，他表示固定每兩年辦一次可以聚焦，固定辦在大選年也是固定，問題在於：公投、大選一起舉辦，會不會失焦。他表示，如果反方聲稱公投、選舉一起辦會失焦，當總統和立委一起選，會不會失焦？都只看到總統選舉，立法委員有些民眾甚至不熟悉。總統、立委為什麼不分開辦，如果你的道理說得通。

反方稱公投綁大選對未滿20歲的民眾不公平，包正豪認為修憲議題與公投綁大選無關。他支持選舉年齡降到18歲，並且會向國民黨領袖轉達支持修憲。

包正豪舉過去曾舉辦過的入聯公投，表示此案大家都希望如此，可是就算投票通過，就代表台灣能加入聯合國嗎？在入聯公投展現了用公投衝高投票率的政治動員，這就是反方所嚴重指控的。他指出馬英九或國民黨過去曾提出反對公投綁大選的種種理由，不能說他們是錯的，但國民黨已為此付出了失去政權的代價。

包正豪表示民進黨有雙重標準，一般公投不可以綁大選，但修憲公投就可以。

他表示反方的說法與此案有關的只有兩點：公投綁大選能否聚焦，以及對選務的負擔。但他表示能否聚焦是假議題，民眾並不會因為有公投就不關心候選人或其政見。其次是，選務工作繁重若能透過制度減輕，為什麼公投和大選還要分開辦。

包正豪表示他希望的就是省錢、省時、省力，公投綁大選是經濟問題，沒有政治目的。

洪偉勝：此案就是烏龍版「公投綁大選」

洪偉勝二度發言開場就回應，依據正方的說法，證實此案就是烏龍版「公投綁大選」，因為此案若是通過後並不是所有公投都綁大選，而是遇到有大選時才綁在一起辦，如果沒有大選就變成獨立再辦一次。洪偉勝表示，這顯示出提案方所在乎的是，能否藉此干擾到2024年的總統大選，從來都不是台灣的民主和公投發展。

其次，他指出若仔細閱讀此案內容，就會發現此案通過會讓公投綁大選的惡夢一再重現。因為只要公投成案半年內有大選，就一定要一起舉辦。2018年的經驗就已經發現，在大選前最後幾個月或幾週成案的公投，都得和大選綁在一起，選務混亂難以避免，民眾也無法有機會好好討論。洪偉勝批評此案是把公投當遊戲在玩，藉此破壞民眾對公投的正確認識。

洪偉勝表示，今年是第一次公投歸公投、大選歸大選，民眾的討論或參與度也沒有因此減少，公投權也未因此受到剝奪。國民黨一邊推行公投，另一邊卻喊「沒有公投」鼓吹民眾走回頭路，堅持「公投綁大選」。這不僅非事實，邏輯上也說不通。

他表示，2018年時他認識18-19歲的大學生因為只能投公投票、沒有選舉權，就算大選吵得沸沸揚揚、他們對候選人也有看法，因為憲法的關係，選舉還是跟他們無關。他表示這些大學生很想趕快回家行使第一次的公民權，卻因為你們現在鼓吹要回頭的公投綁大選，讓自己明明只是要行使公投權，卻非得要跟選舉權綁在一起，最後敗興而歸。

他批評如果國民黨如此在乎公投權和選舉權一起行使，就如同剛才所承諾，請立法委員立刻同意啟動修憲，下修選舉權的年齡門檻，讓這群大學生能夠馬上擁有公投權和選舉權。

洪偉勝提及，如果提案方真的如此在乎還權於民，真的支持公投、直接民主，實現國民主權，堅持要走「公投綁大選」的回頭路，他忍不住想問：現在好不容易可以公投，根據《憲法》增修條文的規定，全台灣只有當立法委員絕對多數提案，而且以今年的數據，還要有1千萬選民出來投票，而且通通投下同意，才能改正憲法。這超高門檻根本是鐵板一塊，比過去的公投法還要高。

他指出，也因為如此，台灣長達16年明明有修憲需要卻無從修憲，正是因為要跨越超高門檻的投票率，才不得不考慮修憲複決公投綁大選。他想請問口口聲聲支持公投和直接民主的國民黨，願不願意真心誠意把台灣人民這麼重要的民主權利解封、還權於民。

他表示如果國民黨立委不願讓修憲公投送出立法院，能否承諾可以讓民眾不用透過立委，就有機會主動直接提出改正憲法提案，而非被動複決，這樣才是國民黨所稱的直接民主和「還權於民」。

洪偉勝最後表示，如果上述內容國民黨都不願意承諾、甚至降低修憲障礙的議題都免談，那麼如今提出這第19案要求台灣走回頭路，利用民眾的善量或健忘，自顧自地反串起「公投急先鋒」，假情假意支持公投和民主，要求民眾跟著呼籲不多想、甚至對公投題目內容不加以思考，就對這烏龍版「公投綁大選」投下同意票，實在是暨荒謬又諷刺，令人作嘔。

洪偉勝表示民主不是動動手指、玩圈圈叉叉的遊戲。玩魷魚遊戲會死人，而跟著心裡想選舉、政治鬥爭和爭權奪利的人，把公投當作遊戲在玩，也差不多如此。

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核稿編輯：翁世航