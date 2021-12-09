《維也納之心：疫情時代的德語筆記》：「滾吧，你這爛貨！」是奧地利人面對恐怖主義時的態度

文：蔡慶樺

誰要是攻擊我們中的一人

Wer einen von uns angreift

我永忘不了2020年11月2日發生的一切。

那是所有維也納人都不會忘記的一天。當天天氣好得異常，大約20度左右，再加上隔天因為第二波疫情關係，奧地利全國將實施宵禁，晚上8點後不可外出。許多維也納人趁著絕好的天氣以及封城前的自由時光，與朋友們相約在城裡吃飯。「瑞典廣場」（Schwedenplatz）就是許多維也納人約會見面的熱鬧地方。

那個晚上8點多，瑞典廣場傳出了槍聲。配置機關槍與炸彈的恐怖分子，在最市區的地方發動了攻擊。四位無辜平民死亡，十幾人受傷。

當天，我原計劃趁著好天氣，去市區大學圖書館還書，依照我平日單車路線，一定會經過那裡。但後來下班時候已經太晚了，便想改天再去吧。回家後，吃完晚餐沒多久，手機不停跳出通知。我所訂閱的各種德語新聞頻道都在說著同一件事，社群媒體上都在轉傳恐怖分子殘殺無辜市民的影片及照片。

那夜，我與同事們一直追蹤相關新聞，警方呼籲市民儘速尋求掩蔽，切勿逗留公共場所。謠言四起，多少兇嫌、多少死傷者，誰也說不準。奧地利內政部長在半夜開了記者會，表示「這是多年來奧地利最沉重的一天（Es ist der schwerste Tag fur Österreich seit vielen Jahren）」向受害者家屬致哀，且說「誰要是攻擊我們中的一人，就是攻擊我們全部人（Wer einen von uns angreift, der greift uns alle an）。」朋友們從世界各地捎來訊息問安。大約凌晨三點，據傳仍有兇嫌在逃中，我再次檢查門窗後，半睡半醒睡去，我想許多維也納人都與我有同樣的一夜。

瑞典廣場位在維也納第一區，與我居住的第二區就隔著多瑙運河相望，是公共運輸的樞紐，兩條地鐵線交會處，許多人喜愛以那裡作為會面點。這個瑞典廣場的名字源自人道主義精神，原稱「費迪南皇帝廣場」（Kaiser-Ferdinands-Platz），但因瑞典在第一次世界大戰之後曾援助奧地利兒童糧食，在自己國家其實也不好過的時候，當下展現了對鄰人之愛，維也納市政府決定於1919年11月改名，以向瑞典致意。恐怖主義可以在這個廣場發動恐攻，但廣場象徵的人道與博愛精神，不會就此被擊退。

滾吧，你這爛貨！

Schleich di, du Oaschloch!

Schleichen 這個動詞，是悄悄地、不想讓人察覺地朝某個目的地移動，中文可以說是躡手躡腳 ，時常以反身動詞方式使用：sich schleichen，例如，sich aus dem Haus schleichen 意思就是躡手躡腳地溜出了房子。

這個動詞在奧地利，如果以命令式出現，Schleich dich，就是叫你滾的意思。大約等於德國人說的Hau ab或者（更粗魯地）Verpiss dich。英文翻譯大概可以說Get（the fuck） outta here! 2020年11月2日的維也納恐攻事件發生後，當晚，網路上流傳著一段影片，有無數人分享。

影片中可見到恐怖份子在開槍後，仍在維也納街道上四處尋找目標。突然，某間公寓裡，打開的窗子，有個男子憤怒地向街上吼著：Schleich di, du Oaschloch! Schleich di 是Schleich dich的維也納方言版本，Oaschloch是奧地利粗魯罵人的話語，德國會說Arschloch，就是英語的asshole，所以這句話，可以被翻譯為：「滾吧，你這爛貨！」

當晚，在社群媒體上，無數網友跟著貼上這句話。這是奧地利人面對恐怖主義時的態度：我們不怕你，即使你帶著槍枝，捆著炸藥，以恐怖手段襲擊我們的國家，我們不會退卻，還是會拉開窗戶對你說，「滾吧，你這爛貨！」奧地利報紙《新聞報》（Die Presse）社論寫道，「這句話來自維也納靈魂的最深處（aus tiefster Wiener Seele）。」

德國的報紙《每日報》（taz） 於11月4日專題報導這起恐攻事件時，便在頭版以極醒目標題寫上：Schleich di, du Oaschloch！我們都應該記住這句呈現出維也納人如此直接、帶點粗魯、卻充滿勇氣的方言，這也是世界選擇與維也納團結在一起的方式。

Photo Credit: 菓子文化提供 恐怖攻擊發生之後，案發現場的各家餐廳掛上團結海報。

奧地利媒體自律委員會

Österreichischer Presserat

維也納恐攻那晚，我所有的通訊軟體都收到朋友們轉傳的行兇影像及影片，包括恐怖份子直接對著受害者開槍的畫面，非常殘暴。這個影片帶來的衝擊非常大，因為我（以及我相信許多維也納人也是）從未那麼近地感受到附近就有恐怖事件，而且那影像記錄的場景就是我們每日經過的地方。槍口下的人，也可能是你我中的一個。

而奧地利的媒體Oe24電視及《皇冠報》（Krone）網站立刻登出這段影片。在社群媒體上立刻炸開，人們認為，媒體跨越了紅線。

為什麼媒體不應該公佈行兇影片？其實就算媒體不登，我們早就在手機通訊軟體各種平台上看到了，雖然當晚奧地利警方立刻發佈新聞及推文，要求所有人切勿轉傳相關影像，以免妨礙警方執法，但好奇是人的天性，許多謠言與影像還是不斷湧入我的手機。警方的呼籲並無強制力，人們仍忍不住轉傳，因這終究還是屬於人民的言論自由。

可是即使如此，媒體卻仍不應該刊登，因為作為一種創造公共意見的載具，媒體必須有自己的標準，不是所有的訊息都能是新聞，在那樣的驚魂未定的夜裡，搶快登出這樣血腥的畫面，除了搶收點閱率，還能是什麼目的？媒體無視於此舉將擴大恐慌，也自甘配合恐怖份子。這些屠殺無辜者的激進份子，希望的不就是媒體協助他們散佈恐怖嗎？

Oe24電視及《皇冠報》本就是奧地利爭議極大、品質不佳的媒體，可是這次事件中，其專業倫理更是往下探底。社群媒體上，許多網民憤怒地說必須抵制，奧地利各大連鎖超市也發表聲明，表示將撤回在這兩個媒體上的廣告，而奧地利媒體自律委員會（Österreichischer Presserat）更是收到上千封的投訴。

奧地利人以行動表達這樣的立場：媒體有媒體的責任，尤其在社會危難時，更必須堅守。正如媒體自律委員會在其成立宗旨中所強調的：「新聞業有無比重要的民主政治功能，但也同時代表著，必須有責任地處理資訊以及資訊的傳播。」

開著的門

Offene Tür

維也納恐攻的那晚，不全是驚慌與恐怖，也有人性的一面。

那晚案發時，很多還在市區的人驚惶逃散，不知恐怖份子在哪裡，危險是否已經過去。公共運輸停開，警方呼籲，不要在公共場所逗留，即刻尋求庇護。於是，很多人就近待在朋友家，度過驚魂未定的一晚後再回家。

可是那些在市區沒有朋友的人，怎麼辦呢？讓他們在那個警方追捕兇嫌的時刻，步行走回家嗎？社群媒體上，許多人貼出公告，願意提供逃難者臨時避難處。一時間，#OpenDoors（開著的門）、#OffeneTür（開著的門）、#SchwedenplatzTür（瑞典廣場的門）、#opendoorsvienna（維也納開著的門）成為熱門標籤。

許多人熱心提供一張沙發、一個床或一間房間，在驚恐的時刻為人們帶來一點溫暖。

在案發現場一百公尺左右， 有家旅館叫做萬德（Hotel Wandl），恐慌的人們逃進這家旅館，旅館櫃檯立刻接納了他們，當警方宣布外面危險、仍在追捕兇手時，櫃檯立刻打開飯店的房間，讓這些恐慌的人們安全度過一晚。隔天，飯店的Google評價上湧入了無數的感謝。

這是野蠻的一晚，但這也是人性的一晚。一位網友寫著：「維也納團結在一起（Wien ist solidarisch）。」確實。不過，團結的不只有維也納，「開著的門」這個團結的態度，曾於2015年11月13日巴黎恐攻當天也出現，#porteouverte（開著的門，法文）成為展現博愛精神的標籤；2016年7月23日慕尼黑購物中心槍擊案，#OffeneTür 也傳到德語區。要對抗恐怖主義，也許對急難中的陌生人伸出手來、打開家門，正是最好的武器。

那些開著的門，提醒我一句德國前總理施密特（Helmut Schmidt）的名言：「品格，會在危機中被證實（In der Krise beweist sich der Charakter.）。」

書籍介紹

本文摘錄自《維也納之心：疫情時代的德語筆記》，菓子文化出版

作者：蔡慶樺

「這本書，是我在語言的世界裡，為對歐洲語言、歷史、文化感興趣的讀者架設的路標。

我以五百到一千字左右篇幅講述一個字彙、片語、字句、典故、歷史。兩百篇筆記，篇幅不長。讀者可以在本書中看到奧地利的特色，雖然它總是被德國的光環掩蓋。」——摘自前言

「沒有哪座歐洲城市如同維也納一般，

對於文化生活，有這樣充滿熱情的渴望。」

「在接觸奧地利德語及歷史的過程，我常有親切的感覺。

奧地利不是台灣，但卻常常讓我想起台灣。」

作者以德語關鍵字為路標，這次聚焦奧地利的書寫與閱讀，

藉語言文字打開生活奧祕，引領讀者一同走入歷史人文薈萃的歐陸文化。

作者近年來駐派於維也納工作之餘，也勤於記錄對歐洲城市的觀察與思索。

醉心德語的他，持續以德語作為悠遊的切面與引線探索，既哲思又浪漫，

呼引讀者一同深度窺見維也納，也廣及奧地利與德國，那迷人的咖啡與書香交融的歐陸國度。

此外，撰寫此書前後，疫情席捲全球仍纏繞不去，歐洲封城的生活體驗在文中歷歷可見，作者也意外碰上維也納遭逢恐攻的城市氛圍。他清醒而理智的筆調爬梳與不倦的閱讀中，現實的沉重也輕快起來，觸角廣博也充滿趣味。

他筆下生動記錄著遠端現場，一個屬於你我都有感的特殊年代。

「疫情時代，那麼多災難與荒謬，那麼極端，

我們也許都習慣了日久異常是正常，也可說是卡夫卡式的一年。」

Photo Credit: 菓子文化

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航