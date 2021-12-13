工商團體常說「基本工資漲只有外籍勞工得利」，因為他們故意忽略這些數據

台灣基本工資將從今年的每月24,000元提高到明年的每月25,250元。Yahoo奇摩新聞的一項調查發現，近一半（48.4%）的台灣人認為提高基本工資對他們的生活不太有影響或完全沒影響，而42.8%的人認為會有點或很大的影響。媒體報導還反覆聲稱，提高基本工資不會使沒有獲得基本工資的勞工受益。

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商總主席賴正鎰在討論基本工資上調時也表示，「最大受惠者是80萬外籍移工而非本國勞工，希望政府不要再慷他人之慨」。 工總秘書長蔡練生也發表了類似的言論，說「真正高興的是外籍移工」。

首先，這些商業群體的心態具有歧視性。難道他們不想給台灣勞工足夠的工資來支付在台灣的生活費用嗎？此外，他們所說的也不準確。因為，台灣大約有30%的工業及服務業受僱員工月收入低於3萬元，提高基本工資顯然也有助於提高他們的工資。

此外，數據還顯示，提高基本工資確實也會影響全體勞工的工資。

我來解釋給你聽。

台灣平均工資與最低工資的金額，一直都保持著類似的差距

勞動部進行的一份機密研究《107年基本工資調整對我國企業及勞工影響之研究》，認為「基本工資的成長趨勢雖然和經常性薪資（不包括獎金和加班費）成長趨勢相似，但兩者在統計數據上的關連並不明顯」。

明年基本工資上調5.21%，主計總處表示，根據過去經驗，這將使職工經常性薪資增加0.02%至1.4%。104人力銀行的一項調查還發現，39.3%的企業預期明年調薪3.1%。

從表面上看，基本工資增加5.21%並不表示每一個勞工的薪水都能增加5.21%，但我們不該從這樣的角度來解讀，因為通過觀察數據，你會發現兩者之間的關係差異並不是在比例，而是金額。

在下面圖表中，當我們將基本工資趨勢與薪資中位數的趨勢進行比較時，可以看到薪資中位數趨勢通常與基本工資趨勢一致。 （政府從2012年起才提供薪資中位數數據，這裡使用的數據是總薪資中位數，包括獎金和加班費。）

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比較百分比變化，薪資中位數增加似乎慢於基本工資增加。例如，從2017年到2019年，基本工資每年增加約5%，但薪資中位數僅增加1.63%至3.38%。

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既然薪資中位數增加跟基本工資增加的趨勢差不多，為什麼會出現這種差異？這是因為。我們不應該以百分比的形式看待工資的變化。

若以幣值計算的工資變化（如下圖），趨勢就更明顯了——可以看到，自2012年以來，薪資中位數一直徘徊在高於基本工資18,000元和19,000元左右。

在下圖中，紫色區域顯示歷年基本工資，橙色區域顯示基本工資與薪資中位數之間的差異。

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換句話說，自2012年以來，每年的薪資中位數與基本工資的數字差距，都保持在大致相同的水平。

比較平均工資和基本工資時，也看到了同樣的趨勢。在下圖中，您可以看到自2000年左右以來，經常性平均薪資趨勢也通常與基本工資趨勢一致。（此圖表展示的是不包括獎金和加班費的經常性平均薪資。）

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而在下圖可以再次看到，自2000年以來，經常性平均薪資也普遍徘徊在高於基本工資的18,000元至19,000元左右。

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當比較各個工業及服務業時，也可以大致看到類似的趨勢，許多行業的平均工資自2000年以來，也普遍保持在高於基本工資的類似水平。（下圖中的紅線顯示了所有工業及服務業部門的平均工資。）

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雖然一直有人跟我們說，提高基本工資對其他工資水平的勞工影響不大，但這似乎並不準確。實際上，中位數和平均工資一直以高於基本工資的一致水平增加。

換句話說，如果基本工資上漲不夠快，其他收入水平的勞工的工資也將難以上漲。

商業團體，一直嘗試讓台灣勞工反對提高基本工資

商業團體聲稱基本工資主要只會外籍移工受惠，但很明顯，提高基本工資也將提高其他工資水平的勞工工資。

當然，台灣的商業團體應該知道這一點，他們因此會僱用本勞脫鉤下不同工資水平的勞工。那麼，為什麼他們不斷散播錯誤觀念，即提高基本工資不會使其他勞工受益呢？

事實上，這些說法造成的結果，就是隨著台灣過去二十到三十年基本工資被壓低，台灣勞工的中位數和平均工資也被壓低。

當我們使用相關圖表進行比較時，您可以在下圖中看到，基本工資與總薪資中位數之間同樣存在非常強的相關性——自然如此，因為薪資中位數一直徘徊在高於基本工資大致相似的水平。

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同樣，基本工資和經常性平均薪資（不包括獎金和加班費）之間也有很強的相關性。

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分析表明，基本工資對一般的勞工的影響比我們意識到的要重要——我們被告知基本工資對我們沒有影響的說法是不正確的，台灣的中位數和平均工資是否增加，顯然與基本工資是否增加有很大關係。

事實是，基本工資對所有工資水平的勞工的工資，都有真實而重大的影響，因此台灣勞工需要關注基本工資是否上調，需要支持將基本工資提高到更高的水平，以便自己的工資也能有更高的增加。

由於台灣基本工資在陳水扁、馬英九任內間停滯不前，導致勞工的薪資中位數和平均工資也被壓低。然而，在蔡英文總統任內，過去幾年基本工資的較高增加，也使得中位數和平均工資增加得更快。

台灣有一半的人，都低於應得基本工資的水平

台灣的工資停滯，意味著台灣各個工資水平的勞工在今天的工資，已不足以滿足該國的生活成本。

下圖可以看到，與台灣人均GDP相近的國家相比（2萬至5萬美元），台灣的基本工資（紅點）嚴重停滯，僅處於消費者物價僅為台灣70%至80%，食品價格僅為台灣一半的國家水平。

如果按照趨勢線，台灣的基本工資實際上應該在40,000元左右，而不是每月24,000。換句話說，台灣的基本工資應該比現在高出三分之二左右。然而，40,000元卻是今天的總薪資中位數（紫點）——也就是說，40,000台幣才應該是台灣今天的基本工資，但台灣一半的工業及服務業勞工的收入，實際上都低於這個水平。

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因此，如果40,000元是與其他國家相當的基本生活水平所需的基本工資，那麼台灣一半的工業及服務業勞工工資不足。但是，如果算上全台914.4萬受雇就業全時工作者，實際上有62.62%的台灣工作者收入低於40,000元——這意味著超過60%的台灣工作者，可能生活在貧困之中。

40,000元

比較平均總薪資（包括獎金和加班費），我們可以在下圖中看到台灣的平均總薪資再次低至消費者物價低20%至30%，食品價格低50%的國家。如果台灣的平均總薪資要與其他國家的生活水平相稱，那麼台灣的平均總薪資應該是85,000元左右，而不是今天的54,160。

換句話說，台灣的平均總薪資實際上應該比現在高出60%左右。

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比較這些國家與台灣的薪資分布，我們在下圖再次看到，雖然台灣的生活成本更接近西班牙和義大利等國家，但台灣勞工的工資（粗紅線）卻與生活成本較低的東歐國家相當。

台灣的薪資分布應該更接近義大利（粗綠線），由此可以看出，若與台灣的生活成本掛鉤，台灣勞工只賺到應得工資的一半。

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工商團體不斷散布錯誤訊息，我們需要以數據反駁他們

正如本文所述，台灣的中位數和平均工資與基本工資密切相關，因此，勞工的工資也因為基本工資低迷而停滯不前，需要大刀闊斧地重新調整，使基本工資恢復到與台灣的生活成本相稱的水平。

按照目前基本工資的增加速度，台灣的基本工資要增加到40,000元——也就是今天所需的基本工資，還需要13年，或直到2034年才能實現。

過去三年，台灣的平均總薪資一直比基本工資高出30,375元左右，如果平均工資繼續在基本工資以上的這個水平上增加，平均工資也需要到2034年才能達到70,000，到2040年達到80,000——也就是與其他類似富裕國家的生活水平相稱，台灣勞工今天應該賺取的平均工資。

台灣勞工還需要10到20年的時間才能賺到他們今天應該賺的薪資。基本工資增加太慢了。

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總之，台灣基本工資的提高對所有工資水平的勞工都很重要。由於台灣基本工資停滯嚴重，導致台灣勞工的薪資中位數和平均工資也停滯不前。

為了讓各個工資水平的勞工可以得到生計改善，政府需要更大幅度的提高基本工資，以便提高全面工資。

商業團體試圖勸阻台灣勞工不要支持提高基本工資，這樣他們就不必全面提高工資，而這還只是商業集團正在使用的策略之一，他們試圖散布錯誤訊息，即提高基本工資將導致失業率和消費者價格上漲——但我在之前的文章中使用數據反駁了他們的言論。

現實是，壓低基本工資，導致企業積累超額利潤，從而造成台灣經濟不平衡，阻礙創新和增加，同時導致台灣越來越多的勞工陷入貧困。

我們需要用數據來反擊工商團體散布的錯誤訊息，並開始用數據和證據來決定台灣的工資增加。

台灣政府也需要採取大膽的策略，大幅提高基本工資，讓所有工資水平的勞工也能看到更高的工資增加，賺取足夠基本生活水平的工資。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航