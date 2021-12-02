2021/12/02,
財經

英業達旗下太陽能電池公司英穩達聲請破產，負債逾22億苦主銀行債權團：母公司應負道義責任

英業達旗下太陽能電池公司英穩達聲請破產，負債逾22億苦主銀行債權團：母公司應負道義責任
Photo Credit: 中央社

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英業達昨（1）天下午拋出震撼彈，宣布子公司太陽能電池公司英穩達，資產僅9至10億元，但負債總額逾新台幣22億元，已向桃園桃園地方法院聲請破產，該風暴波及7家以上銀行，其中兆豐、華銀為最大苦主。

近年台灣太陽能產業低迷，昨（1）日從事電腦、消費電子研發和製造的著名大廠英業達（Inventec）旗下太陽能電池公司英穩達，負債總額為22.1億元，已向桃園地方法院聲請破產，破產風暴波及7家銀行以上，其中最大苦主是兆豐與華銀。

中國、東南亞競爭激烈，國內太陽能產業低迷

英業達成立於1975年，主要生產設計，消費性電子、通訊、伺服器及網路應用等領域，在中國、美國、英國及馬來西亞等地設有據點，目前實收資本額達到新台幣358億元。

該集團旗下英穩達設立於2010年，是英業達綜合投資持股47.65%的轉投資公司，主要從事太陽能電池製造銷售業務，雖然在近年已經不斷縮減規模，但仍受到受全球太陽能產業環境變化快速、國外競爭廠商低價競銷、歐美關稅壁壘及貿易保護等因素影響，導致全球太陽能產業景氣不佳，市場需求驟降。

該公司表示，再加上疫情影響，導致營運虧損持續擴大，資產不足清償欠下債務，故該公司董事會決議依公司法第211條規定聲請宣告破產。

英業達副總經理游進寶強調，公司負債總額逾22億元，但資產僅10億元左右，而母公司英業達應提列的資產減損完畢，所以，聲請破產並不會對英業達造成影響。他感嘆，全球再生能源產業蓬勃發展，但是台灣的太陽能產業能受到中國、東南亞廠商激烈競爭，逐漸喪失優勢。

根據太陽能板建置公司綠電家報告顯示，太陽能產業十分依賴政府政策，隨著不同政府掌權，若對綠能政策或太陽能政策有所修改，其補貼的提升或下降對各國太陽能發展都會有所影響。

報告以中國為例，太陽能技術要求較半導體產業低，又是資本密集產業，常削價競爭，中國憑藉廣大內需和政府補貼，造成歐洲、台灣廠商相繼競爭失利，退出市場。

因此，歐洲於2009開始採行對於國內太陽能產業的保護主義，美國也在2011年起開始反中國傾銷，對中國課徵高額關稅，連帶台灣太陽能廠商被波及。

游進寶說，英穩達是台灣僅存的太陽能電池片廠商，此次聲請宣告破產，也象徵英業達完全退出太陽能電池片產業，未來會不會再度投入相同市場，取決於整個市場變化。他指出，英業達未來將轉向其他綠能投資，告別太陽能電池片也是不得不做的決定，持續虧損對股東不好交代。

子公司英穩達突聲請破產，銀行踩雷要追討債務

英穩達宣布破產有多達7家以上銀行受波及，銀行債權團告訴《蘋果銀行網》，雖然母公司英業達只出具「支持函」而非保證，若母公司「棄之不顧」，也不排除走上法律途徑討債務。

根據《蘋果新聞網》報導指出，英穩達最大苦主是兆豐銀約6億元，預計本月一次提足備抵呆帳。華南銀約5億元，北富銀、台銀都逾2億元，中信銀1億多元，彰銀約9000萬元、土銀約6000萬元並已提前提足備抵呆帳。

報導稱銀行支持公司紓困展延債務，卻沒想到突然宣告破產，被母公司拋棄切割，讓銀行高層都感到很錯愕。銀行團強調認為母公司英業達賺那麼多錢，應該負些「道義」責任，不能撒手不管拋棄。

針對英穩達破產債務，《關鍵評論網》訪談資深投資人黃柏堃強調，母公司英業達於11月12日公布第3季財報，營收達到1450.79億元，累積營收至今達3717.3億元，意味著那些「零頭」債務對英業達來說，根本不成問題。

他進一步解釋，現在主要的問題是銀行團，有沒有能力拿回對英穩達放貸出去的錢，過去許多銀行都會看母公司的面子，對旗下公司放貸。但就目前的情況而言，當初母公司英業達並無擔任子公司的連帶保證人。

黃柏堃說，這意味著，對英業達的投資人來說，英穩達破產而英業達因未擔任連帶保證人，因此受衝擊有限；而授信的幾家銀行而言，當初給予較「寬鬆」的授信條件，在法律上能不能站得住腳，還需要看後續條件而定。

銀行團債權項《蘋果新聞網》，將與律師研究後續法律效力。他們強調，過去有些公司以要母公司出具保證很麻煩，上市公司不方便，關係人要董事會通過等理由，才導致現在的情況，最後希望英業達母公司能拿出誠意，雙方一起協商子公司英穩達的債務。

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核稿編輯：翁世航


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