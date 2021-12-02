保守派議員批串流平台含性愛及LGBT內容，馬來西亞通訊部稱暫無法可管

馬來西亞伊斯蘭黨議員旺哈山（Wan Hassan Mohd Ramli）於11月30日向國會提議，禁止影音串流平台Netflix播放性愛及LGBT相關內容。馬來西亞通訊及多媒体部在12月1日回應，國外串流平台不在他們控管範圍內，難以監控平台內容。

通訊及多媒体部部長安努亞慕沙（Annuar Musa）表示，他們在控管國外串流平台內容上確實面對困難，而同樣面臨此難題的不只有馬來西亞。他說明，「Netflix平台上的影片有設立分級，提供使用者更好的搜尋指南。此外，Netflix也有父母控管模式，讓監控人設立密碼，避免指定年齡以下孩童接觸不適合他們觀看的內容。」

不過安努亞慕沙強調，平台上的限制最終還是要靠自身的控制，因為現有的法律不適於用在非國內註冊公司，「對於全球互聯網服務，我們還沒有制定相關法令。」他也指出，現階段他們能透過倡導的方式，同時政府也會積極探討限制串流平台內容的法規。安努亞慕沙也說：「如果我們覺得有些內容需要被禁，我們會和Netflix公司提出審查申請。」

保守派議員多次斥責性愛及LGBT內容

這次提議禁播性愛及LGBT內容並非首次在國會被提出，根據《馬來郵報》報導，2019年一名國民陣線立法委員對Netflix上的同性戀、雙性戀及跨性別元素表示擔憂。他質疑LGBTQ內容在一般電視與串流平台上禁播的雙重標準。

根據2002年頒布的《電影審查法》，色情、裸體場景及具挑逗性內容的電影禁止在馬來西亞上映，否則會擊出罰款，甚至監禁。然而Netflix等串流平台並沒有在法律控管範圍內。Netflix在2016年剛進入馬來西亞時，網路平台支援專家曾告訴《馬來郵報》影片內容並不會經過審查。

馬來西亞下議院在2018年宣佈，任何宣揚LGBT內容不允許在公開地方播出。當時內政部部長阿茲加曼表示，這是基於電影審查委員會（LPF）的指導方針，「這關乎國家安全及社會秩序、文化、禮儀、道德及宗教，LGBT問題妨礙社會文化，因此委員會將移除任何出現在電影或電視劇的相關內容與對話。」

馬來西亞LGBTQ

馬來西亞是54個簽署「2008年反對LGBT權益的聲明」的國家之一。馬來西亞是以穆斯林占大多數人口的國家，佔人口七成的馬來人，依憲法規定必須信仰伊斯蘭教，但這並不代表馬來西亞是伊斯蘭教國。由於多數民眾信奉伊斯蘭教，因此LGBT概念不被廣泛接受，性少數者們也常遭到不友善對待。

近期在馬來西亞鬧得沸沸揚揚的變性者諾薩迦（Nur Sajat）事件，因為她在社交媒體上傳穿上女性穆斯林祈禱服在麥加朝聖的照片，成為馬來西亞警方通緝對象。另外在2020年，一本名為「Gay Is Ok! A Christian Perspective」書籍在《1984印刷機與出版法令》之下被禁，此書被視為推廣同性戀文化，違背馬來西亞宗教與文化。

LGBTQ議題在馬來西亞一直受到廣泛討論，雖大多保持反對意見，依然有支持者不斷為性少數發聲。馬來西亞律師公會會長沙林巴席爾（Salim Bashir）今年年初接受《The Asean Post》關於諾薩迦事件的採訪，他希望馬來西亞性少數群體可以受到國家公平對待，表示設立處分規定只會加劇民眾對性少數的歧視。

SUHAKAM is concerned over the recent news reports regarding the possibility for the Govt to introduce heavier punishments on a specific group of people, particularly the LGBT through amendments to the Syariah Courts (Criminal Jurisdiction) Act 1965 (Act 355). pic.twitter.com/X8InzvdZL8 — SUHAKAM (@SUHAKAM) January 20, 2021

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒