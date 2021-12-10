《獻給心靈的生命之書》：薩滿巫士將我們對現實的感知分為四個層次，充滿動物世界的隱喻

文：喬・鮑比（Jo Bowlby）

薩滿的觀看方式

現實不過只是一個墨跡的測驗。（Reality is only a Rorschach ink-blot.）——阿倫．沃茨（Alan Watts）

我們如何看待生活，取決於我們如何透過鏡頭看待它。不同的鏡頭以不同的方式過濾我們對世界的經驗，因此，重要的是確保你使用的是正確的鏡頭，甚至更正面的是意識到有不只一個鏡頭。

當我們改變對生活中的事件的看法時，我們的現實就會發生變化。就像照相機可以根據我們想拍的鏡頭放大或縮小一樣，當涉及到我們的生活時，我們也可以做到這一點。就像你不會戴上一副老花鏡去看地平線上的夕陽一樣，我們同樣也知道，整天坐在墊子上吟誦梵咒「唵」是無法支付房租的。

很明顯，我們經常使用錯誤的過濾鏡頭：帶著錯誤的鏡頭尋找我們的靈魂伴侶，試圖合理化和理解抑鬱症，或進行一個滿月的火典儀式，為的是祈求得到一棟豪宅。我們可能會在正確的方向上看到一些變化，但這是因為我們集中在我們的意圖上；這是一種碰運氣的取巧方法，有一種更簡單、更可靠的方法來使用各種不同的鏡頭。瞭解不同層次的感知是非常寶貴的。毫無疑問，這也是我所知道的最實用、最強大的做法之一，它幫助我度過了人生中的幾個艱難時刻。

我的導師阿貝托．維洛多向我介紹了感知的四個層次，他是薩滿長老和四風協會的創始人。當我第一次聽到阿貝托描述觀看現實的不同方式時，對我來說是一個「頓悟」時刻。這讓我意識到，在那之前，這只不過是一個抽象的概念，我一直在努力地想要瞭解其中的意義。這是我第一次找到一種方法來描繪我自己看不見的內心世界，並真正看到它如何操縱我對世界的看法。

薩滿巫士描繪我們內心世界的方式的力量在於它的簡單性。他們使用色彩豐富的意象，便於記憶和快速閱讀。它充滿了使用自然界和動物世界的隱喻，使複雜的概念變得清晰、快速。這種簡單性使每個人都能理解且不分年齡。

阿貝托將我們對現實的感知分為四個層次：

物質層面，以蛇代表。 心理層面，以美洲豹為代表。 靈魂層面，以蜂鳥為代表。 精神／能量層面，以兀鷹代表。

如果你不是生活在熱帶雨林或是安地斯山脈高處的偏遠村莊，在感知的四個層次中使用動物原型可能看起來有些異國情調，但它們喚起的感覺是普遍的。我們可以借助一點想像力，勾勒出成為一條蛇的感覺，蛇腹緊貼著地面，只能看到我們眼前的視野，完全依靠我們的本能；或者成為一隻兀鷹，在高空中優雅地飛翔，盤旋並俯視著廣闊的天地。即使想像不出來，你也知道從邏輯上講，一條蛇對世界的體驗絕對跟兀鷹不會一樣。

阿貝托對於動物原型的選擇並不是隨意的。它們的存在是為了阻止不同層次之間僅僅只是另一個理智思考的概念，並幫助我們對每個層次的實際感受有更深的認識。這四個感知層次影響我們對現實的感知。蛇的層次像是縮小的相機鏡頭，所以你可以捕捉到微觀的物質細節，兀鷹的層次則是放大了的鏡頭，讓你看到生活的全景。

一旦你理解了我們所有人用來感知現實的不同層次，我們的現實是如何根據我們選擇的框架而改變就變得很明顯可見。以下是我對感知的四個層次的解釋：

物質層面（蛇）

在這個層面上，現實被推回本質，世界由物質組成。我們在物質層面關注的重點是去做需要做的事情，毋須任何情感或理智的分析。我們只關注事實和功能，一步一腳印，去做必須要做的事。當我們利用這個鏡頭來過濾現實時，世界則是我們的感官告訴我們的東西。它存在物質層面，毋須用到思考。

一棵樹就是一棵樹。你可以看到它，你可以觸摸它。這是一個真實的世界，當我們過馬路時，我們知道要向左或向右看，無論我們是否受到天啟。在這個層面上，我們在一個充滿其他同樣獨特的物質存在的世界裡，不過是一個獨特的存在。當我們透過這個鏡頭看世界時，就像蛇一樣，我們只關心我們眼前的需要，我們不去保存或持有對未來的憧憬。

就像在這個層次的蛇一樣，我們的感官和本能都是為了生存。在危機時刻，這是一個完美的鏡頭，恐懼和情緒不僅沒有幫助，反而是一種障礙。正如我的一位探險家朋友曾經告訴我，生存的第一條規則就是生存、活下去。如果你發現自己被困在山頂，夜幕降臨，你最不想做的事情就是驚慌失措，擔心自己是否能熬過這一夜，並浪費精力去預想結果，而不是為了生火，尋找木材。你需要冷靜專注於需要去做的事，以度過這個夜晚。

心理層面（美洲豹）

在這裡，我們仍會進入「蛇」的層次，但現在我們有了全面的思想、感覺和情感。這世界上有其他超出我們的眼睛所能看到的東西。在這個層次的語言是文字、智力思維、視覺、觀念和情感。現在，科學是一種激情。正如美國物理學家理查．費曼（Richard Feynman）所說：「物理學就像性一樣：當然，它可能會帶來一些實際的結果，但這不是我們去研究它的原因。」

當我們使用這個鏡頭時，現實是主觀的；當我們根據自己的信仰和經驗看待世界時，一切都變成了個人的詮釋。這是我們大多數人最熟悉的層面。現在我們仍然可以把樹看成只是一棵樹，但我們也可以把我們的想法和意見投射到它身上，並決定我們是否喜歡它。

我們可以批判它，塑造它，並且去比較我們認為它與其他樹的形狀之間如何不同。在這個層面上，樹不僅僅是一個我們可以棲身的地方，它可以被打造成一個時尚的家。火不只是為了讓我們取暖，它是一個可以讓我們坐在旁邊與朋友分享故事和烤香腸的地方。

薩滿巫士稱這是美洲豹的領域，因為在這裡我們以貓的好奇心來看待現實。我們對於探索一切可以看到的東西都感興趣。我們不只是簡單地對我們的周遭做出反應，而是進入我們的處境。就像貓一樣，我們可以玩耍，也可以爬到樹上休息，觀看世界的變化。

靈魂層面（蜂鳥）

靈魂的層次是一個超越語言的境界。它存在於我們內心一個無法以言語解釋之處，除非你是一個詩人，它也不能以智力層面來理解，無法被分析。我們可以透過收音機裡那首似乎直接與你的靈魂對話的歌曲或是讓你停下腳步的畫作來進入它。這是一個深刻的領域，唯一的語言是藝術、音樂、神話和儀式。當靈魂被觸動時，那是一個喚起宏偉事物的時刻，它超越了日常，提醒你生命中還有很多東西是超越字面所能解釋的。這是一個時間似乎停止的時刻。在這個層面上，我們知道我們是某個比我們個人生命更偉大與更宏偉的東西的一部分。

我們可以在任何打動我們的儀式中體驗到它，一個成年儀式，或者僅僅是停下腳步仰望夜空中的星星。當我們透過這個鏡頭觀看現實時，我們開始把生命視為神聖的。在這個層次的感知中，我們可以享受蛇和美洲豹的境界，但亦可提升至可以看到我們生命的整個時間軸，整個畫面，這個層次的感知原型是蜂鳥。觀察一隻色彩斑斕的蜂鳥如何移動，我們很難不為大自然的魔力感到喜悅。

前一分鐘牠還在向後飛，後一分鐘牠就在花前盤旋。蜂鳥是最小的鳥類之一，但牠卻實現了似乎不可能實現的目標，每年兩次遷徙到遙遠的地方。在這個層面上，生命成為一種冒險，我們成為自己史詩故事中的英雄。在此層面，樹不僅僅是一棵樹，它更是生命之樹；從橡子到橡樹，一個講述了英雄之旅的永恆神話，一個我們都必須經歷的旅程。

精神／能量層面（兀鷹）

兀鷹的層次囊括了所有其他層次的感知，因為如同在高空飛行的兀鷹可以看到地平線以外的地方以及地面上的獵物一樣，我們可以直接放大細節，也可以拉開鏡頭，看到更廣闊的畫面。在這個層面上，你可以擺脫所有與你以及其他人相關的事物。你知道你認同的只是幻覺的一部分，因為在這個層面上沒有「我」——萬事萬物彼此連結。你超越了二元論和時間，超越了形式。你與世界融為一體。它有許多名字：靈性、純粹的覺知、無心、空無。在這裡你看不到樹的形式；它只是能量，是意識的無形表現。

想像一下，你透過電子顯微鏡看這棵樹。透過顯微鏡看，你不能說你在看一棵樹，因為你離得太近，看不清它的實際形態，你看到的也許只是原子、分子和能量——而這正是構成萬物的相同成分，包括我們在內。在這個感知的層面，萬物成為一體。我們是山，是河，是樹，是花，就像我們自己。我們是有著雄偉羽翼的兀鷹，在天空中盤旋，敏捷的美洲虎優雅地在雨林中穿行。當你從這個層面感知現實時，你不僅是自然、也是生命之流的一部分；你就是自然，你就是生命之流。你和宇宙成為一體。

翻轉認知

有時情況之所以成為問題，只是因為它以某種方式被看待。如果以另一種方式觀看，將明顯可見，在正確的行動之下，問題將不再存在。——愛德華．德．波諾（Edward de Bono）

當薩滿巫士想要改變他們的世界時，他們會改變對世界的感知。知道如何平衡和轉變認知，是一個重要的工具。

我們對於感知的前兩個層次物質和心理都十分熟悉，它們往往會得到我們的充分關注。然而，在現今這個繁忙的社會，靈魂和靈性幾乎可以說受到了忽略，我們並沒有真正重視它們。我們很少給自己時間暫停和做一個遠大的白日夢，而且，當我們這樣做時，我們往往會壓抑我們的夢想，告訴自己它們不夠現實。我們鮮少（如果有的話），把我們的生活看成一個整體，或者捫心自問，我們到底想要什麼樣的生活；當我們老了，躺在病床上，是什麼讓我們發出滿意地讚嘆。

至於靈性，要麼被認為是「胡言亂語」，要麼就是與我們的日常生活隔著一段距離。我們皆可能比其他層次更傾向於其中一個層次，並以此過著我們的生活。無論你是天生如此，或是從一件事跳到另一件事，或者你把生活看作是一種冒險，或是你對內心世界更感興趣，我們都不能只停留在我們已知的事物上。

重點是確保自己不要死守在一個層級裡，像糟糕的卡拉OK之夜裡霸占著麥克風不放的人就行。對於一個充實的生活來說，它們需要彼此平等地相伴。這不是什麼階梯系統，目標是找到你自己的崇高的雲，讓你靠在上面小憩，與宇宙融為一體。沒有哪個層次比較好；它們同樣重要，同樣被需要。每個層次都有其洞察的見解。如果真有一個目標，那就是必須對每一個層次的感知都感到自在。我們的理性、情感、靈魂和靈性自我都需要發聲。我們的理性自我是無價的，但我們不僅僅是行走的電腦。

在我們的生活中，並不是所有的事情都可以被分析或以符合邏輯的方式去理解。一個人或許在紙頁之間有一個完美的生活，卻發現自己沒有能力處理內在深刻的抑鬱。如果我們試圖將生活中的一切合理化，那麼我們的靈魂將得不到滋養。你想要享有每個層面帶來的經驗，並不是去拒絕其中一個層面而支持另一個層面——你只要能夠善加利用這些層面，並享受其中。

除非你打算移居到喜馬拉雅山，在山洞裡安家與整日靜觀，否則你並不想或也無法長期處於靈性層面。我們得處在日常生活的現實中，這牽涉到我們必須處理日常生活的基本要求，就像辦一所學校一樣。然而，你又不想只存在於物質層面去體驗生活，或只關心一個待辦事項，沒有情感、願景和夢想。

學習如何從一個層次的感知轉移到另一個層次的感知是一項很有力的技能。找到正確的感知層次，如同用嶄新的眼光看待問題，它將能幫助你看到該怎麼因應，並可能消除問題。每當你覺得自己陷入掙扎中時，無論什麼原因，花點時間，試著從每個層次來看待你的問題。首先注意到在控制之下的感知層次，然後在各個層次之間轉換，就像你在開車時換檔一樣。通常情況下，單純從各個層次去看待你遭遇的情況是你需要去做的事，這麼做得以幫助你擺脫困境。

想像一下，在趕去前往參加一個重要會議的路上遇上了塞車，你的心裡肯定發出吶喊：「這不可能發生！」「我的生活被毀了！」而你待在動彈不得的車陣中，不斷地按鳴喇叭。此刻不是透過情緒化的鏡頭來過濾現實的時候；如果你這樣做，你只會讓事情更加棘手。相反的，你得把自己從痛苦的事件中抽離出來，改用一個更實際的鏡頭——你可以打電話告知對方你被堵在路上，以及認為自己什麼時候能抵達。

你甚至可以進入兀鷹的鏡頭，用一個生命中的更大的格局來看待此事。你所需要做的就是利用這四個層次的感知來看待你的問題，你將很快能夠看到被卡住的地方並重新找到平衡，這也會讓你的朋友和家人的生活變得更加順暢。在我自己的生活中，我發現能夠從不同層次感知現實，可以積極幫助我度過危機。

幾年前，我在半夜裡被浴室裡的水管發出的響亮咕嚕聲響驚醒。外面的雨下得又大又急。在我還沒有完全清醒，大腦還搞不清楚怎麼回事的時候，就到了樓下的門口，手裡提著水桶。從我陷入夢境到開始把從門下湧入的水舀出去，大概不超過六十秒的時間。這是一個反射性的生存動作——我處於蛇的物質層次，遵循我的本能，去做需要做的事情，完全專注，不帶任何情感。在那一刻，我唯一的目的是去處理手頭的情況。後來我意識到，我的直覺似乎出了點岔，因為我只是把溢出我家的排水管的水舀出，但這是另一回事，當時我覺得自己在做一件有意義的事，這讓我在危機時刻忙碌起來。

當水開始從每一個可能的開口處湧入屋內時，很明顯，舀水只是徒勞，我的重點轉向從地板上取走所有能取的東西，搶救我所能做的一切。當我再也無能為力的時候，我才會退往高處，待在樓上，並開始思考樓下究竟發生什麼事情。在我停下來的那一刻，我從生存模式中走了出來，開始想到房子的損害和解決它的噩夢，腦中開始充滿各種想法和情緒。

瞭解這四個層級意味著我可以利用它們的幫助，使事件對我來說盡可能變得簡單。我知道目前我最好還是停留在象徵蛇的物質層面，而我的情緒只會讓我沮喪。所以，我又回到了語言層次，繼續只關注實際情況，只做需要去做的事，一次解決一件事，偶爾讓自己停下來思考洪水的影響。當我的情緒變得不那麼原始和盲目時，我開始從美洲豹的角度正確看待這件事，圍繞著洪水事件的情感平息下來。在接下來的幾個星期裡，我在這兩個層面上過濾了現實。我還沒有準備好去看格局更大的畫面，沒有興趣從其中看到更深的意義，或者作為我的靈魂「旅程」的一部分。

但隨著時間過去，我逐漸看到了，我意識到它迫使我對自己的物品進行了一次大掃除。另外，由於我的診間也遭到波及，我不得不在起居室裡騰出一個臨時的房間，洪水迫使我走出我應該怎麼做的固著思想。它提醒了我要變通，不要固著在我的想法上，在生活中腳步要輕快些。我開始著眼於大一點的格局。因此，我開始在語言、情感和靈魂層面之間穿梭。仍然有一些事情需要做，但我的情緒開始與我合作，而不是與我作對，離開像倉鼠不停踩著輪子的步調，讓我有機會重新評估我的優先事項。

最後，來到兀鷹層級，我開始看到宏觀的畫面，我明白這不過只是生活帶來的考驗。損失和災害並不重要，它們不過是身外之物。從這個角度來看，整個事件不再是一場災難，我可以看到洪水實際上不過是一個小插曲。這是否意味著我很高興它的發生？當然不是。但知道如何使用不同層級的感知，讓感知在不同的層級間穿梭，意味著我不會一直陷入事件帶給我的情緒之中，因此沒有必要延長我的痛苦。

這是一個強大的復原工具，你、我皆可以使用。下次不論你遭遇任何大小事情的時候，不妨試試看。透過每一個鏡頭來觀看各個事件，你將會親眼看到這個方法有多容易且能夠見效，這個技巧可以使你不被遭遇到的事件吞噬或陷入其中無法自拔。

書籍介紹

本文摘錄自《獻給心靈的生命之書：十個富足步驟，打開內在智慧與恆久快樂》，菓子文化出版

作者：喬・鮑比（Jo Bowlby）

譯者：盧相如

給自己一堂人生必修課：心修練！

作者融合世界靈性智慧傳統，理論與實修經驗及練習法，

化為十大核心步驟，供現代人啟動高靈商，打開通往內在智慧的旅程！

這本書足以為你「改變生命的每一個層面」！

「有人曾問我長大想做什麼，我寫下『快樂』，

他們說我沒聽懂問題，

我說他們不懂人生。」——約翰．藍儂（John Lennon）

每個現代人都渴望幸福，卻不重視靈魂的飽滿度，本書以十步驟獲得清晰思緒及恆常幸福感，培養現代人才必備的高「靈商」！

靈商（Spiritual Intelligence Quotient，簡寫為SQ）是二十世紀末被提出的新概念，是心靈智力，關乎頓悟能力、直覺思維、感受及理解能力，屬潛意識範疇，更被稱為是「21世紀人才所需具備的七種新特質」之一。

這本書分為兩大部分，首先對「靈商」加以說明，作者主張它是持續感到幸福、快樂的關鍵，無論我們身處何處，生活環境如何，心靈狀態將決定我們幸福與否。此外，作者介紹薩滿教、佛、禪、契經和氣功等各式遠古聖人智慧，各種理論與實踐，包括提升靈商的練習法，並深入闡述。

這些實作技巧被人類履行且驗證已有數千年之久，作者將它們去蕪存菁，整理成十大核心步驟。不只涵蓋古老的靈性練習智慧和現代心理學，更提供方法引導讀者思考，以面對焦慮、壓力、心理耗損、沮喪、空乏及孤獨等無可避免的人生轉折，最終回歸平衡，尋得內在快樂。

Photo Credit: 菓子文化

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航