【公投意見發表會】黃士修：反核的代價是空污得肺腺癌，苗博雅：核四是徹底失敗的投資案

四大公投案將在12月18日投票，中選會今（2）日舉辦第四次公投電視說明會。而涉及在台爭議超過20年的核四電廠能否重啟，是討論度最高的提案之一。今日「重啟核四案」說明會由許惠峰主持，正方代表人為公投領銜人黃士修，反方代表人為民進黨籍台北市議員苗博雅。

黃士修：核四公投是安全核廢料跟殺人空污的對決，反核的代價是空污得肺腺癌

黃士修強調今年公投，媒體版面極少討論空污，但中南部的鄉親朋友，每天都飽受空污之苦，每天都有人因為肺腺癌死去，「核四開起來，中火關一半」，黃士修表示大家需要的僅是乾淨空氣。

因此，黃士修說，核四公投是安全核廢料跟殺人空污的對決，反核的代價是空污得肺腺癌。核廢料一輩子不會影響生活，但反核的代價，就是空汙得肺線癌。

再來，黃士修表示核四已完工的一號機，不需要建廠執照，2到3年就能放燃料棒，進度九成的二號機則需要5到6年，正好申請建廠執照，地質調查跟環評可以同時進行，時間剛剛好。

黃士修進一步拿出重啟規劃書，表示反核方把甘特圖拆開，把每個長條圖接過去變成15年，文組都笑死，美國核電廠封存28年，而且封存前只蓋到一半，才花9年時間就重啟，核四廠目前只封存7年，重啟不是問題。

另外，黃士修拿出國際仲裁案，表示台電與美國奇異（GE）公司為商業求償問題打仲裁官司，2018年宣判台電一面倒敗訴，如果GE設備有問題就會敗訴，因此GE設備沒問題。

再來，黃士修討論地質問題，表示如果真的有安全疑慮，美國不可能讓台灣在2014年進行試運轉測試，核電廠都是美國貨。黃士修更表示，老家在宜蘭，而雪山隧道貫穿六條斷層，其破壞力跟反方跳針的正斷層完全不同。問一下地質學家，雪隧通車十幾年，運量、人流極大，怎麼沒跳出來大喊廢除雪隧，有把人命放在眼裡嗎？沒有，你們是雙重標準！

黃士修也談電價，表示核四一度電，根據綠色公民行動聯盟報告提到，算出運轉40年，包括追加預算、燃料成本、維護營運、核電廠除役，核廢料處理，總共要花1兆1千256億元。可是這些人數學不好，核四每年發200億度乾淨電力，40年就是8000億度，除下來發現，證明核四每度電包含核廢料處理只要1.46元。

經濟部說重啟核四要花800億元、1000億元，現在匡到2000億元，而核四商轉5年就賺回3000億的建廠成本，多轉3年，連追加預算都賺回來。

核四公投如果不通過，繼續非核家園會發生什麼問題，反方一直沒有回答這題。

Photo Credit: 取自TTV LIVE 台視直播

苗博雅：核四本質是什麼，就是先天不良、後天失調的失敗投資！

苗博雅一開場就坦言，今天的任務是要用最白話方式，讓每位國家主人清楚了解核四公投要投不同意。

苗博雅表示，核四本質就是政府的電力公司投資案，核四要不要繼續蓋、蓋到完，最大問題並非核能技術好壞，也不是台灣發展核能與否。而是，這是一個失敗的投資案，核四公投不同意，最基本的原因是基於財政紀律角度，這已經是徹底的失敗投資案，讓納稅人賠了3000億，如果不即使停損止血，反而加碼投資，會造成國庫、納稅人更大損失。

黃士修講來講去，都講不清楚兩件最關鍵的事情。第一，續建核四，到底要投資多少錢？第二，續建核四，我們還要等多少時間，核四才能順利發出第一度電，而且是安全的？

首先，先來看核四公投理由書，這裡面短短幾千字篇幅，就能找出很多不實資訊。比如說，其中表示核四已經完工，而且3年就能商轉。事實是核四根本沒有完工，核四有2個機組，二號機從來沒有完工，還拆了1700個零件，裝在一號機裡，為什麼要這樣，因為一號機雖然號稱完工，但花了7年時間，都沒辦法通過原能會國家的安全試運轉測試的安全審查認定，這叫做核四已經完工？

黃士修表示商轉只需3年，可是說明會中他又改稱5年，剛剛聽到最新說法要6年，理由書跟說明會之間說法變來變去，到底真相是什麼？

核四硬體缺失多到罄竹難書，包括反應爐焊接裡沒有原廠證明，為主體過壓保護系統不符合原始設計要求，有1297項安全系統電器設備抗輻射能力不符合安全規範，還有141個安全通風系統防火門不符合美國法規標章。

最後，苗博雅還是強調，任何政府投資案，最基本問題兩個，第一要多少錢，第二要多少時間，正方說法變來變去，根據原能會評估，核四要能運轉至少還要10年，而環團的評估很可能是15年，說不清楚多少錢，不知道什麼時候有收益的投資案，大家敢把幾百億投資下去嗎？我們國家真的這麼有錢嗎？

不斷追加預算，就是始終將不清楚什麼事後要多少錢才坑玩工，這提案在我看來就是標準錢坑提案。核四亂蓋，投資失利，已經損失3000億，從成本、效益面，都不該再繼續加碼，在財政紀律、理性立場，現在都是停損止血避免更大損失的時候。

其實我們講了這麼多，回歸原理。我們這個國家，所有納稅人的血汗錢，需要做最理性、最妥善的運用。而一個理性的投資案，必須做好規劃，包括財務、技術可行性、成本跟效益的合理評估，我們才能夠把納稅人的錢投進去！我們說的不是十幾、二十萬，不是一、兩百萬，而是五百億、八百億、一千億的金額。而且這個金額未來還會再更高。

說來說去，正方一直沒有回答，核四續建到底要多少錢，再來，核四續建，建到能夠安全發電到底需要多少時間，最後，核四投資案到底有什麼潛藏風險，在和納稅人要錢的時候，這些事情不是應該講清楚嗎？

Photo Credit: 取自TTV LIVE 台視直播

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核稿編輯：翁世航