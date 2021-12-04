2021/12/04,
生活

不求沒有遺憾的人生，但希望可以過上沒有後悔的人生

不求沒有遺憾的人生，但希望可以過上沒有後悔的人生

我們想讓你知道的是

我始終相信，現在窮盡氣力的那些，有日會回過頭擁抱我們。

不求沒有遺憾的人生，但希望可以過上沒有後悔的人生

沒有後悔並非表示不會做錯事、不會遇到壞事，而是可以學會對自己所做的每個決定負責，不管結果是好的或壞的。因為人生本來就不是用來完美。

遺憾是一件事的結果，而不後悔則是對一件事的心情。盡全力奔跑、努力去實踐自己想要的生活，而若最後事情不如期待，就讓事情發生，然後再讓它經過。

盡可能堅強，而在做不到的時候學著放過自己

後來自己才懂了，你不能去指責一個人不夠傷心或不夠努力，因為受傷是很內心的事，不一定看得出來。有人會哭，有的人則是表面冷靜但內心斑斑血跡。

你只能要求自己去盡可能做到堅強，而在做不到的時候學著放過自己。你只能在受傷的時候盡可能試著對自己好，即使很難做到。

那麼努力，是為了讓自己可以喜歡自己

有時候，樂觀會讓人想哭。

你不是天真，而是在知道現實的殘酷之後，仍然選擇笑著面對。有時候會覺得世界配不上你的溫柔，可是也或許是，世界如此需要像你一般的存在。你說，也不知道自己可以奮力到何時，但只希望某日回頭看時，不會後悔當時的自己做的不足夠。

這麼努力不是想獲取誰的喜歡，而是為了讓自己可以喜歡自己。

傷心沮喪的時候，都要覺得自己值得被珍惜

沒有人在一開始就能找到自己的樣子。

在你推翻又否定自己的時候，然而大部分的人也都是一樣，有時裝作堅強、什麼都懂，但心裡其實默默在害怕著。可這些都是一個過程，幫助我們從裡面去建構出自己，不只是尋找，而是成長成我們的樣子。

不一定喜歡全部的自己也沒關係，但要試著去接受全部的自己。傷心的時候、沮喪的時候，都要覺得自己值得被珍惜。

現在窮盡氣力的那些，有日會回過頭擁抱我們

常常覺得，我們在今日為了明日而努力的那些，不管是痛苦、或是以為幾乎要承受不起的傷心，其實都不是為了讓明天可以變得無憂無慮。

那些無法知曉的疑惑、那些看不到盡頭的曲折，都還是會在。只是，那些我們所奮力地卻能夠讓我們不害怕自己的害怕，擁有期許自己的可能，不管那是什麼。

我始終相信，現在窮盡氣力的那些，有日會回過頭擁抱我們。

不一定喜歡全部的自己也沒關係，但要試著去接受全部的自己

生命裡頭那些最好的安排，常常在發生的當下自己並不會曉得。

於是一路走著哭著累著，一直到有日回頭看，那些過不去的終於都過去，留不住的終於都長出了意義，於是才得以肯定發生的一切都是最好的安排。

遇見了誰、又與誰分離，那些曾經讓你變成了今天的樣子，然後讓你再帶著這樣的自己一起往前走。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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