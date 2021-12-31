那些經歷過的千山萬水，都是為了此刻站在你的面前、站在愛的面前

有日你終會遇到一個，他不需要你完美，只要你是你就好

每當你覺得，在自己身上的一切都再悲慘不過時，或許只是在告訴你，有日你終會遇到一個，讓你感覺發生的一切都有意義的人。

會有一個人出現讓你知道，原來自己可以被世界溫柔擁抱，而自己也有回應的能力。悲傷不再只是悲傷，不過是過度。

如果那個人還沒有出現，那只是因為你的故事還沒有寫完而已。

愛會長出愛，試著去相信自己

我不相信愛會有其額度，但我卻相信愛的力氣會有消失的可能。那些受了的傷所消磨掉的並不是愛，而是愛人的能力。

漫長的單身之後，最可怕的一件事，不是你會忘了愛人與被愛的感覺，或是偶爾的自我否定，而是你開始覺得，單身是你今後唯一的選項。你害怕自己以後都會是一個人了。

因為害怕、因為傷心，又或是因為獨身太久了，久到最後成了一個人什麼都好、一個人什麼都對，於是再長不出愛人的力氣了。可這些都是歷程，可能漫長、可能覺得看不到盡頭，但無論如如何都要持續保有對愛的信念。

因此，還能夠愛人的時候，請試著好好去愛吧。好好親吻與擁抱、睡前道晚安，愛會長出愛，試著去相信自己。

能一起走是一種運氣，但能一起經歷壞的更是一種幸運

兩個人在一起久了，難免有時候會感覺有點累。再怎麼喜歡也不等於完全的合適。

只是，這種疲倦並不是表示你們要分開了，而是你們知道日子總會有好有壞，而你們再也不害怕偶爾的雨天了。熱戀時仰賴的是初見的喜歡，真正的相戀憑藉的則是珍惜的心意。

你們不會再時時擔心對方會離開自己，能一起走是一種運氣，但能夠一起經歷所有好的壞的，更是一種幸運。

你們不一定永遠能了解彼此，但卻總是願意陪伴彼此

到頭來，自己在尋找的不過只是一個讓自己能感到心安的人而已。

所謂的「心安」，並不是指對方時時告訴自己他所有的一舉一動、刻刻都膩在一起，而是你清楚感受到他把自己擺在心裡頭，需要的時候他就會出現，不管距離多遠他始終都會在。

你們不一定永遠能了解彼此，但卻總是願意陪伴一起去看前面的風景。

他不需要你完美，而是只要你是你就好

「在遇見你的時候，我才確切地肯定了一件事，那些經歷過的千山萬水，都是為了能夠遇見你。就像是此刻站在你的面前、站在愛的面前。」

「那些過去的慌亂與否定都匯集成了一條線，通往你的身邊。或許，我們的一生都只是在等待著一個誰的出現。他不需要你完美，而是只要你是你就好。你只要是你，就是個美好的存在。」

有天，會有一個這樣的人來到自己的身旁。不要否定自己、不要心急，也別讓為不值得，雖然不知道何時可以記起來，但那天來臨時你一定會知道。在此之前。你要做的只是好好照顧自己。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九