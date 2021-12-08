文：台灣事實查核中心

【部分錯誤】網傳影片教學「關閉Letter Sealing（點對點加密）、拒絕外部應用程式存取、不允許提供使用資料，以保護個人資訊」？ 經查： 【報告將隨時更新 2021/6/25版】 一、專家表示，勾選「點對點加密」功能，只有聊天雙方才能解密看到內容，包括LINE公司、外部檢調單位等，都無法查閱「點對點加密的內容」。 影片建議民眾關閉「點對點加密」功能，反而達不到訊息保護效果。 二、影片建議「拒絕外部應用程式」、不允許「提供使用資料」，確實能保護個人資訊，但同時無法使用部分LINE提供的功能。 三、LINE會提供台灣執法單位犯罪偵查協助，但是會透過法院嚴格審查所核發的搜索票與企業內部規範，並不會任意提供用戶資料。 四、專家呼籲，民眾使用社群媒體應多了解不同功能代表什麼意義，社群媒體也應加強自身的社會責任，讓功能說明透明化，提供民眾清楚理解，並自由選擇。 影片建議關閉「點對點加密」功能，無法達到訊息保護效果。因此，傳言為「部分錯誤」訊息。 【查核聲明】本報告僅針對影片提到的功能進行查核。其他內容並不在查核報告範圍

背景

社群平台與通訊群組自2021年6月8日流傳一段影片，影片內容為講解通訊軟體LINE操作設定教學，並搭配訊息指稱：「現在政府會入侵你的Line，按影片操作就不會被入侵監聽、監控。」

Photo Credit: 台灣事實查核中心 圖1：通訊軟體流傳訊息擷圖

查核

爭議點一、影片內容為何？

查核中心檢視影片，影片內容中引導民眾至通訊軟體「LINE」中的「隱私權設定」，並將「Letter Sealing」關閉。此外，影片建議民眾，在「外部應用程式存取」選項中，一律按「拒絕」。影片建議民眾，在「提供使用資料」中，包括「聊天室訊息」、「通知型訊息」、「LINE Beacon」 一律不能打勾。

爭議點二、網傳影片教民眾「關閉點對點加密，能保護個人資訊」，是否屬實？

（一）查核中心採訪台大電機系教授林宗男。他表示，影片中每個操作代表不同功能，如影片中提到的「Letter Sealing」，指的是「點對點加密」。用戶在傳送訊息是透過封包傳送，使用點對點加密時，代表透過封包傳送的訊息是加密的，只有傳到對方手機端（end point）時，才會將訊息解密，此功能對於民眾傳送訊息是有一定保護。但影片中，要求民眾關閉「Letter Sealing」，反而不會達到保護用戶資料的效果。

林宗男說，在使用社群媒體時，建議民眾可以了解不同功能代表的意義，再進一步選擇是否允許或拒絕。

（二）查核中心採訪LINE公司。LINE公司表示，「Letter Sealing」指的是「點對點加密」，以保護用戶內容，包括文字訊息、位置資訊、1對1語音、視訊通話等。有此功能時，僅有聊天雙方才能看到內容，而Line公司或外部單位都無法看到「使用點對點加密的內容」。目前群組不適用此功能。

LINE公司表示，民眾若按照影片建議，關閉「點對點加密」功能，反而無法達到訊息保護的功能，也不建議民眾這樣做。此外，LINE配合檢調單位要求提供通訊內容時，僅限於用戶「主動關閉 Letter Sealing」 之未加密對話，不會提供加密對話。

綜合以上，通訊軟體LINE中「點對點加密」功能，以訊息加密保護民眾傳送訊息隱私。網傳影片要民眾「關閉點對點加密功能」，反而無法達到保護聊天訊息的效果。

爭議點三、在何種情況下，執法單位能夠調閱到LINE的個人資料？

（一）查核中心採訪科技法律相關專家廖淑君，她表示，政府機關於犯罪調查之緣故，有必要請企業提供資料或是進行監聽等行為，必須遵循一定的法律程序。以電信公司為例，當檢調有調查需求，需要電信公司提供相關通訊紀錄、監聽通訊內容，需要依照通訊保障監察法規定，須有明確的對象、案由、時間等，依一定程序 ，向法院取得監聽票。

建議民眾可於使用APP時，多加注意APP之設定所代表的意義，以維護個人資料與隱私安全。同時，也建議APP業者可考量自企業社會責任之角度，以白話、易懂之文字，向使用者說明APP之設定及其意義、以及相關的個人資料保護措施等

（二）LINE表示，LINE會提供台灣執法單位犯罪偵查協助，透過法院嚴格審查所核發的搜索票與企業內部規範及流程，配合執法單位追緝重大犯罪。

當LINE回覆執法機關時，並不會提供執法機關沒有申請或與調查無關的用戶資料，且會嚴格限制調閱之資料僅能用於相關偵查。此外，針對可調閱之資料類型，除用戶之註冊資訊外，通訊歷程紀錄是指訊息傳遞的IP與時間戳資訊。

至於通訊內容，僅限於用戶「主動關閉Letter Sealing」 之未加密對話，如是加密對話，則無法提供。

（三）林宗男表示，通常像LINE這類的通訊公司，會配合執法單位的要求，提供相關資料，但會有一定的調閱政策，像是法院的搜索書面文件等，是有一定程序，通常並不會隨意配合政府提供資料。

爭議點四、網傳影片教民眾設定「拒絕外部應用程式」、「提供使用資料」設定中，不要勾選同意，以保護個人資訊，是否屬實？

LINE公司說明，「外部應用程式」指的是，提供非LINE公司應用程式所提供的服務，外部應用程式可能會要求存取用戶的個人檔案，用戶可以自由設定允許或是拒絕；而用戶個人檔案就是「個人簡介」，指的僅是LINE帳號中設定的顯示名稱、個人圖片、狀態消息，沒有包含用戶的「對話內容」與「好友名單」。當民眾選擇使用外部應用程式時，即使勾選「允許」，也不會分享自己的對話和好友名單。

LINE公司說，在「提供使用資料」設定中，有四個選項包括「聊天室資訊」、「允許LINE取得位置資訊」、「LINE通知型訊息」、「LINE Beacon」，若勾選允許，LINE使用用戶將提供聊天室內的「貼圖」、「濾鏡」，但不包括聊天內容，也會提供使用者的位置資訊、藍牙、GPS發送器（LINE Beacon），並允許收到銀行、商家到貨等通知訊息。

綜合以上，影片建議「拒絕外部應用程式」、不允許「提供使用資料」，確實能夠保護個人資訊，但同時無法使用部分LINE提供的功能。

結論

【報告將隨時更新 2021/6/25版】

一、專家表示，勾選「點對點加密」功能，只有聊天雙方才能解密看到內容，包括LINE公司、外部檢調單位等，都無法查閱「點對點加密的內容」。

影片建議民眾關閉「點對點加密」功能，反而達不到訊息保護效果。

二、影片建議「拒絕外部應用程式」、不允許「提供使用資料」，確實能保護個人資訊，但同時無法使用部分LINE提供的功能。

三、LINE會提供台灣執法單位犯罪偵查協助，但是會透過法院嚴格審查所核發的搜索票與企業內部規範，並不會任意提供用戶資料。

四、專家呼籲，民眾使用社群媒體應多了解不同功能代表什麼意義，社群媒體也應加強自身的社會責任，讓功能說明透明化，提供民眾清楚理解，並自由選擇。

影片建議關閉「點對點加密」功能，無法達到訊息保護效果。因此，傳言為「部分錯誤」訊息。

【查核聲明】本報告僅針對影片提到的功能進行查核。其他內容並不在查核報告範圍。

本文經台灣事實查核中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範