《我走過的路：余英時訪談錄》：胡適也幫助過彭明敏？在提攜後進方面，他是不遺餘力的

文：陳致

胡適的學位與自由之精神

陳：說到胡適，您最後考證說他的博士學位是真的，不是假的。說他在哥倫比亞通過答辯了，說他是拿到博士學位的，只是遲了一些是吧？

余：這件事本是無中生有，唯一的關鍵是他的論文印本遲了十年才交上去。

一九一七年他已完成了一切有關的考試。

陳：那您這篇文章出來以後，有沒有後續的討論？

余：至少我沒有看到新的討論。我的新發現是胡適在最後口試前幾天給女友韋蓮司寫信，說杜威對他的論文稱讚備至。這是絕對性證據，他不可能口試通不過。而且據Morton White的自傳，一九三八到一九四二年他在哥大讀哲學博士，那時還是老傳統，哥大的考試和修課都很鬆，最宜於有天分的人自由發揮。這是胡適的背景。

陳：就是您引的給韋蓮司的信？

余：給韋蓮司的信沒有人用過，我是第一次在那封信裡發現的。他自己日記裡記口試的事說「七年留學生活，於此作一結束」，那就是通過了。他沒有想到的是後來有人造謠。

陳：這件事最先是梅光迪開始的是吧？

余：最先是梅光迪。那是一九二○年左右。那時候朱經農在美國寫信告訴胡適說你趕快把論文出版，否則一天到晚大家都跟著吵，老梅說你是騙人的。實際上當時不但是哥倫比亞，其他學校像約翰．霍布金斯大學（Johns Hopkins University）都是這個規矩，論文非印成書，交一百本，不能算完成。像你的論文現在才出版，如果你在那個時候的話，就現在才能拿博士學位，說你這七年來博士學位都沒通過，你說這合理嗎？這個規定到一九四○年代才取消的。

那時候中國的留學生在哥倫比亞念完了以後，都是要到處想辦法，有的是自己花錢把論文印出來。馮友蘭也是在他的論文在商務出版以後才拿到博士學位的。但胡適從早年起便有許多學敵和政敵，罵他已成風氣。一九五○年回台北，還有人寫《胡適與國運》，大陸上更是罵得轟轟烈烈。好在他毫不在乎，心理似乎未受太大的干擾。

陳：是因為他太出風頭了。「名滿天下，謗亦隨之。」反過來好像也一樣，謗滿天下，名亦隨之。

余：他的「文學革命」一出來那是不得了的事，我們現在感受不到了。當時做過武漢大學和安徽大學校長的王撫五（星拱），曾經寫詩送給胡適說：「珍重文壇開國史，當年四海說陳胡。」所以他當然招忌了。我也曾經引過郁達夫當年寫的信，就怕胡適不理他。姓名是用英文寫的，很有意思。他說，你要不理我和我的尊嚴很有關係。

陳：是有意思。郁達夫也是個氣質型的人，很情緒化，確實是詩人。

余：後來他和胡適為翻譯問題有過爭論。爭過之後他倒對胡適沒有什麼芥蒂。政敵對胡適比較殘酷，大陸不是在猛批胡適嗎？他最後幾年去台北，便有人主張把胡適空投到大陸去。

陳：這個用心比較狠毒。

余：學術界老派學者也覺得胡適是眼中釘。張東蓀的哥哥張爾田，就是《玉溪生年譜會箋》的作者，他最恨胡適。他和陳援庵是好朋友，他說陳援庵，你那本書（《元典章校補》）為什麼讓胡適作序？說我買來了書，先就把序撕掉了。所以當時恨胡適的人恨得牙癢癢的。

陳：胡適心胸應該比較寬，他對後學特別好是吧？

余：是啊。他自覺地認定走「但開風氣不為師」的路。他開了路，別人繼續做，做得比他好，他高興極了。《顧頡剛日記》台灣馬上要出來了。日記裡面就說胡適認為他最大的光榮就是他提出來的方法論，顧頡剛運用到古史方面那麼有成績。他絕不怕顧頡剛成績超過自己，這是胡適最大的好處。他也幫助了很多人！我上次跟你講過吧，他在美國有兩個帳戶，一個是進帳，他自己講演得來的錢。一個是出帳，交給他秘書，記著中國的美國的學生有困難，他要救濟的。一筆兩百元三百元這樣的，他自己再也不提了。包括後來搞台獨的彭明敏。

陳：胡適也幫助過彭明敏？

余：一九五○年代他在加拿大念書，胡適給他的學校寄去了一兩千元。他那時候在紐約並沒有很多錢。彭明敏是許多年以後才知道這件事情。這樣的事情多得很，這都不是假得來的。所以不管你怎麼罵胡適，他有他了不得的地方，至少在提攜後進方面，他是不遺餘力的。

陳：而且他在學術上也是相當獨立的，也講自由之精神的。

余：把自由主義的香火在中國保存下來，他的功績最大。他在一九三○年代就跟丁文江、蔣廷黻他們主張新的專制不一樣。丁、蔣他們也不一定擁戴蔣介石，只是說中國只有專制才會有力量。胡適認為中國歷來專制是假的，力量是凝聚不起來的。他說要有每個人都要有聲音、每個人都能得到尊重這樣一種民主制度。他說民主是一個幼稚園的制度，並不需要高深的研究所。他說在美看投票，很多人沒有受到過很好的教育。我受過很高的教育，可是我對民主的認識便比不上美國教育不高的選民。

他認為，如果說民主一定要有很好的教育，這是不通的。這是他堅持的地方。他堅持民主制度因為這是和平轉移政權的唯一方式。如果不民主，每一次政權的更換都要流血。所以整體上看，胡適在學術思想上有「開風氣」的大功；對中國學術研究，他個人的成績有限。但在提倡現代價值方面，如自由、民主、容忍等等，他的貢獻到今天還未完全失效。這是很可悲的。給你說一個掌故，一九八○年代初在美國有一個討論辛亥革命的學術會議上，台灣來了幾十人，大陸也來了幾十人，其中領隊的是胡繩。你認識他嗎？

陳：我不認識，但是知道胡繩。他是社科院院長。

余：後來他們訪問我們耶魯，我們招待他們吃飯，說到胡適，胡繩就笑著說：「我們對胡適，政治上是反對他的，但學術上是尊敬他的。」我就跟他開玩笑說：「我的看法跟你正好相反。我認為胡適在學問上早就被人超過了，但政治上還沒有被人超過。」他也很有風度，沒有和我爭了。我雖然是開玩笑，但也有點兒讓他下不來台，但是觀點還是要說出來的。現在大陸的學者研究胡適的興趣還是很高，也偏重在現代價值與政治思想方面。我最近還剛剛給一本研究胡適政治思想的書寫了一篇序。

陳：這本書的作者是誰？

余：是南京的一位青年學人。可見胡適講自由主義對大陸仍有影響，在台灣更是這樣。《自由中國》雜誌就是跟胡適有關，後來台灣的自由主義和反對黨的出現都跟胡適有極大的關係。所以胡適不是一個單純的學者，他的影響是多方面的，實際歷史都受到他的影響。不是他提倡白話文，白話不會那麼流行，五四運動都搞不起來，雜誌都不會有那麼多，也不會搞出那麼大的讀者群來。所以他在思想史上是歷史的創造者，不是傳統的經師型人物。但是受「暴得大名」之累，找他的人太多，便沒有時間治學了。

陳：他人緣太好了也是很麻煩的事。

余：但他最愛好的還是做學問，一生以學人自居。初回國在北大教書，發現學生中舊學比他好的不少，如顧頡剛和傅斯年，他日夜用功。一九三○年代國難臨頭，他的國際及政治活動太多。不過從《日記》看，他還是不停地閱讀。四十多歲寫《說儒》以後，就很難做學問了。一九四二年大使卸任後，他謝絕一切教書，想恢復做學問的能力，所以接受了美國學術聯合會的資助，專門研究中國哲學史，進行了種種考證。但一九四三年十一月便陷入《水經注》一案，從此未能脫身。晚年去台北仍搞此案，但在政治上與蔣介石和國民黨對立，麻煩太多。

陳：他敢跟蔣介石唱對台，這個不容易。

余：他在就職中研院院長時，當眾說：「總統錯了！」私下更是侃侃而談的。我最後引的他日記裡的一段，他說的話是很重的。郭沫若看不起胡適之，他見了毛澤東敢說這樣的話嗎？所以要看風格，要看這些地方。所以儘管在學問上沒有什麼了不得，像我的老師都討厭他，但是二十世紀真能繼承「以道抗勢」的傳統的，他是最突出的一個例子。

陳：「五四」反傳統的這些人傳統的涵養非常好，跟後來不太一樣，後來反傳統不了解傳統的很多。

余：那當然。像陳獨秀在文字學和舊詩方面就很有造詣，他為人也光明磊落。

陳：對，很有造詣。他專門寫過文字學的《實庵字說》。

余：他早期修養好極了，詩也非常好！我記得他從國民黨監獄出來到四川去的時候寫的一首詩很動人，叫「貫休入蜀惟余缽，老去無依生事微」。他吃飯都發生困難，但絕不接受蔣介石的一個錢。陳獨秀的風格是了不得的。他後來完全從中國共產黨裡面跳出來了。因為早期中國古典的訓練，西方的思想的訓練，讓他接受的理念相當廣。他不會長期被馬列主義罩住。

一九三○年代在南京監獄，他便稱讚孔子的「有教無類」和孟子的「民為貴」等思想。可見他心中仍主張以中國儒家的思想和現代價值互相溝通。「五四」時打倒孔家店是針對現實而發。在這一點上他和胡適很相近。胡適晚年（一九六○）一篇著名英文講詞“Chinese Tradition and Future＂（「中國傳統及其未來」），其中不但強調中國文化在與西方充分接觸融合後，它原有的根柢（bedrock）不致喪失，而且還斷言：「人文與理性的中國傳統」絕不會為外來的極權體制所摧毀。

陳：這不是和陳寅恪的預言差不多嗎？

余：確是相去不太遠。所以陳寅恪也強調「獨立之精神，自由之思想」，在政治與思想上，他也可以說是一位「自由主義者」。

書籍介紹

本文摘錄自《我走過的路：余英時訪談錄（增訂新版）》，聯經出版

作者：陳致

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第一本紀錄余英時先生談自己年幼生活、

青少年時期、學生時代及思想養成的訪談集。

余英時先生學術思想博大精深，

研究範圍縱橫三千年中國思想史，

在中國史學研究有極為開創性的貢獻。

本書由思想史學者陳致透過訪問，

呈現余英時先生的學思歷程。

2006年12月，普林斯頓大學東亞系余英時教授榮獲美國國會圖書館頒發的克魯格獎。該獎項頒發給諾貝爾獎未包括的人文學科領域中有傑出成就的學者，以肯定他們在學術研究中的終身成就。

余英時先生是在迄今獲獎學人中唯一的華人學者，余先生在中國思想史研究上的成就為中外學術界所公認。陳致接受香港《明報月刊》委託，通過越洋電話數次訪問余先生。

訪談記錄著重在余先生治學的途徑、經歷、方法和重點，以及他對學術、思想、人文等各方面的看法等。全書分為〈直入塔中，上尋相輪〉、〈宗教、哲學、國學與東西方知識系統〉、〈治學門徑與東西方學術〉、〈為了文化與社會的重建〉四篇。

余英時（1930-2021）

中央研究院院士、美國哲學學會院士。生於天津，籍貫安徽潛山。美國哈佛大學博士，師從錢穆先生、楊聯陞先生。曾任密西根大學、哈佛大學、耶魯大學講座教授、普林斯頓大學校聘講座教授、康乃爾大學第一任胡適講座訪問教授和香港新亞書院院長兼中文大學副校長。2001年6月自普林斯頓大學校聘講座教授榮退。著作等身，作育英才無數。曾獲國際多所大學的榮譽和名譽博士學位。2006年榮獲有「人文諾貝爾獎」之稱的「克魯格人文終身成就獎」(the John W. Kluge Prize for Lifetime Achievement)。2014年榮獲「唐獎漢學獎」。

Photo Credit: 聯經出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九