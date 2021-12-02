蘋果Apple Car核心工程主管跳槽，傳聞自駕車2025年登場再添變數

Apple Car已經傳聞數年，至今仍然未見到一個影子。12月1日傳出，負責蘋果公司自駕電動車計畫的工程主管Michael Schwekutsch跳槽電動空中出租車新創公司Archer，擔任高級工程副總裁。Archer對此表示，Schwekutsch將領導公司的電池和電動機開發工作，這意味著Apple Car將遭到更多挑戰。

蘋果電動車只聞樓梯響，不見人下來

至今蘋果仍未對「電動車」發表正式公開資訊，但是它造車的傳聞始終不間斷。不過根據《彭博社》報導，蘋果預計最快於2025年推出「Apple Car」，該計畫又被稱為「泰坦」（Titan），和特斯拉（Tesla）最大的不同是，該款電動車將沒有方向盤、沒有油門踏板的全自動駕駛電動車。

報導稱，過去幾年中蘋果的電動車團隊，分別在加速、轉彎兩大面向中投入大筆資金研發，希望能做到完全自動駕駛。其中蘋果的汽車晶片是內部最先進的零組件，表示它能夠處理自動駕駛所需的人工智慧。

不過，這先進晶片卻遇到了散熱的問題，目前團隊正著手開發更為複雜的冷卻系統；另一方面，安全性也一直是外界對自動駕駛是否成功的焦點。內部參與開發的工程告訴《彭博社》，蘋果正在不斷尋求比特斯拉更強大的保護措施。

最近幾週，蘋果聘請了沃爾沃汽車（Volvo）的系統專家、戴姆勒卡車（Daimler Trucks）的經理、Karma汽車公司和其他汽車製造商的電池系統工程師、通用汽車（General Motors）Cruise LLC的傳感器工程師，針對安全性進行大規模研發。

根據蘋果近來的招募訊息來看，該公司也在軟體介面上下足功夫。報導稱蘋果正在深入開發汽車內部的操作界面，同時改善軟體的問題，盼能進一步和iPhone操作系統一樣，擁有更適切的操作體驗。

這些技術上的克服並不容易，蘋果7年間在汽車領域的開發屢次受到挑戰，這包含了：管理人員的汰換、部門裁員以及不斷的開發延誤。其中2018自特斯拉跳槽來到蘋果的高階主管Field，為當時的蘋果電動車計畫帶來鼓舞，但最終仍以失敗收場，此後相繼至少有四名高層管理人員離開。

直到今日，Apple Special Projects Group的工程總監 Michael Schwekutsch也已求去，加入電動空中出租車新創公司Archer，擔任其高級工程副總裁。無疑是對蘋果電動車計畫的打擊。

高離職率在蘋果公司相當罕見

日前Field跳槽福特（Ford）後，現由蘋果的技術副總裁兼Apple Watch負責人Kevin Lynch帶領團隊。而Kevin Lynch已經是泰坦計畫（電動車）7年以來的第五位高階管理人員，這種流動率在蘋果內部相當罕見。例如，幾乎和電動車計畫同時發起的虛擬實境團隊管理人員，多年下來仍然無任何變動。

本次跳槽的特斯拉的前工程副總裁，Schwekutsch擁有100多項與車輛設計相關的專利，參與過Tesla Plaid系統的原型設計，並負責為特斯拉、保時捷、寶馬等公司的多款車型生產電力驅動系統。

Archer創始人兼執行長Brett Adcock對此表示：「Michael 的加入決定驗證了過去幾年公司的成功，我們很高興能夠按照計劃，在2024年實現商業量產的步伐推進我們的動力總成開發。他說，未來Schwekutsch將領導公司的電池和電動機開發工作。」

Schwekutsch 週三在一封電子郵件中告訴《CNBC》：「雖然目前汽車產業確實得到進步，但觀察到真正的氣候改革方法，不僅讓汽車永續，航空旅行顯然是改善氣候問題的最大機會。」

目前主掌蘋果電動車計畫的Lynch是一位軟體方面的管理人員，沒有任何的汽車與自動駕駛經驗，當Lynch被選中接管蘋果電動車計畫時，他還在負責Apple Watch操作系統業務。

雖然核心工程人員跳槽，但蘋果內部人員仍具信心。《彭博社》報導指出，雖然Lynch並非出身於汽車領域，但有鑑於他成功地將Apple Watch轉變為蘋果的核心產品，內部的許多工程師相當看好Lynch擘劃下的電動車業務能夠成功。

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核稿編輯：翁世航