零距離科學：人工智慧可讓人「永生」？

文：吳家亮（香港中文大學通識教育基礎課程講師）

圖：香港電台

「嘩！看來我已找到宇宙的萬有理論啦！」

「那麼厲害？讓我看看⋯⋯真的呀，它真能解釋黑洞裏的物質作用。」

讓我們想像一下，一百年後的某天，兩位理論物理科學家正在網上聊天。不過，這兩位並不是有血有肉的人類，而是以人工智能的形式存在的「新人類」。當時，人類已成功研發出通用人工智慧（Artificial general intelligence），並製造了一些偉大科學家的人工智能副本，「他們」在虛擬世界中互相聯絡，不時交流真知灼見。

最新一集的《零距離科學》，正要跟大家探討通用人工智慧的可能性。主持並會造訪持不同信念的團體，討論人類能否以「意識上傳」（Mind uploading）的方式達至另一意義下的「永恆」。

當世界各地的人工智能通過網絡交換資訊，它們會否結合成一個腦袋？

人工智慧的強與弱

我們今天經常碰到的人工智能，例如是Siri，只能算是一個弱版，它只能執行一些特定的任務。工程師設計程式時，也不一定會模擬人類執行同類任務時的運作方式，而是把注意力集中在如何有效率地把任務完成。

至於剛提及過的通用人工智慧，則屬於強版。這些程式具有人類所有，甚至超越人類的智能，溝通強如人類，創造力和邏輯思維甚至有過之而無不及。要研發這類人工智能，一般認為需要對人腦的結構有充分了解，並對之作出模擬。近年來的腦科學研究成果，無疑為成功研發帶來一絲希望。

模擬大腦

上世紀末，科學家展開了模擬大腦的計劃，這項計劃相當繁複，他們不單要把個別的神經細胞模擬出來，還要搞清楚細胞之間以突觸（Synapse）來連接的溝通迴路，亦要了解個別細胞的化學和電子特性。

讓我們先看看一些數字。人腦有大約1000億個神經細胞，跟銀河系的恆星數量差不多。腦細胞之間的連接更達1000萬億，這些天文數字的數據量讓人為之卻步⋯⋯這個超級複雜的腦袋真的可以被模擬？

一如既往，科學家從一些簡單的生命體出發。秀麗隱桿線蟲只有302個神經細胞和5000個連接突觸，科學家在1986年已成功繪製其連接組（Connectome）。不過，這些相對簡單的結構如何促成線蟲的一些複雜行為，科學家仍然在探索當中。

人腦的複雜性實在不容小覷。

隨著電腦科技的進步，科學家把焦點放在跟人類更接近的小鼠上。2019年，科學家完成了1/500個小鼠腦袋（即1立方毫米大小）的連接組。他們花了5個月的時間，以顯微鏡掃描了25,000張視覺皮層切片，收集了1億幅圖像，再用了3個月把影像重組，終於成功建構了100,000個神經細胞和10億個突觸的連接組。樂觀地估算，餘下的499/500可能只需10年左右就能完工。

至於人類的連接組，數據上比小鼠的多2000倍。雖然看似困難重重，但是我們也不要低估運算硬件和分析軟件的發展，假以時日實在有這可能性。

除了這種從上而下的進路，也有科學家採取從下而上的方法。他們以幹細胞培育神經細胞，給予它們合適的環境發展成類器官（Organoid）——一堆具有關鍵腦部運作特性的細胞，然後記錄細胞之間的連接和電流訊號，盼望以此為基礎一步一步理解整個大腦。

科學家以幹細胞培育出腦的類器官（Organoid），盼望以此為基礎一步一步理解整個大腦。

當科學家充分掌握大腦的構造和機制，通用人工智慧可說是指日可待。可是，這是否代表我們可以讓人工智能成為意識的載體，從而達至不死不滅？

「我」的永生？

親自跟我們的曾孫、玄孫、來孫見面交流，確實是一個引人入勝的念頭。為保存你的容貌，工程師可以打造出維肖維妙的面具，不仔細察看的話，孰真孰假實在分不清！我們也可讓未來的通用人工智慧跟在身邊學習，定必比今天的機器學習（Machine learning）更能模仿我們的性格、說話方式。可是，單單這樣的話，其實只是製造了一個跟我相似的機械人，而不是延續了「我」的生命⋯⋯

通過機器學習，人工智能已可以通過分析相片的容貌，得知人的情緒。

要達至某種意義下的不死不滅，我們必須掌握「意識上傳」的技術——就是把當刻腦部的所有訊息（包括神經細胞連接組、個別細胞的化學和電子訊號）完整地複製到通用人工智慧，再由「她」繼續「活下去」。但是，這真的可能嗎？

第一，這牽涉極度龐大的信息量，複製的過程實在需時，但我們的思緒和經驗每一刻也在變，起初複製的跟最後複製的總有一個時間差，那最終複製出來的真的是「我」嗎？第二，假如我們能通過凍結一個人當刻的腦部狀態去解決第一個問題，那我們就面對著一個道德倫理的問題：凍結腦部狀態很可能導致肉體的死亡。第三，倘若第二個問題都能被解決，我們也要面對腦部本質的問題：腦部從來都是一個動態的存在，當刻的靜止腦部狀態真的就等於「我」？

人類自古以來就不斷尋找克服死亡的方法，由人工智能去延續生命，又算是永生的一種嗎？

我在這裏只列舉了有限的幾個問題，實質的考量絕不僅只於此。以今天的角度來看，「意識上傳」還只停留於科幻創作的層面，或許當人腦模擬完成，重新思考這個課題才更有意義。

《零距離科學》（節目網站）集合世界各地有趣的科學紀錄片，網羅與大眾息息相關的科學資訊，啟發觀眾的好奇心和求知慾，節目逢星期五晚10時在港台電視31播映。本集於12月3日播出。港台網站及流動程式RTHK Screen視像直播及提供節目重溫。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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