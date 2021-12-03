2021/12/03,
政治

公視讓退將宣揚「投降主義」爭議，突顯台派國防議題詮釋權的不足

公視讓退將宣揚「投降主義」爭議，突顯台派國防議題詮釋權的不足
截圖自「公共電視-獨立特派員 PTS INNEWS」YouTube

我們想讓你知道的是

當「獨立特派員」只找到李貴發、張競等退役軍官談中國軍機擾台議題時，其實警醒台派獨派的有志者，應該要更積極的投入國防議題的研究，才不至於讓國防議題的媒體發言權，被藍營甚至統派色彩強烈的退役將校，持續壟斷。

文：局外人

日前，公視時事新聞節目「獨立特派員」在探討中國軍機擾台的議題時，由於訪問的多位退役將校李貴發、張競等人在受訪時發表「你不要一直拿針戳人家」、「他是大國你是小國」等爭議性言論，引發社會譁然，不少網友更質疑是否在宣揚投降主義；在各方的抗議之下，公視緊急將該集影片下架，並表示將重新審視及檢討之後再製作該集內容。

李貴發、張競等退役將校在「獨立特派員」的爭議性言論，固然是讓社會輿論難以苟同，但是在現役、退役軍界人士，對於這些退役將校的言論則是多採取曖昧的沉默，甚至不乏「難道退役將校沒有言論自由嗎？」、「這是綠色恐怖」的論調，至今未見到現役、退役軍界人士對於這些退役將校的爭議言論為文或發言公開反駁。

這凸顯出一個問題，那就是面對這些退役將校對中國威脅的綏靖態度及爭議言論，軍界，特別是退役將校始終未曾對此有過公開反駁。無論是基於人情上、官校期別倫理等因素，這樣的沉默態度不僅會引起不少民眾的疑惑，也只會加深若干民眾對於軍界，特別是退役將校的忠誠度質疑的刻板印象。

而這次「獨立特派員」的爭議也引出另一個問題，那就是當「獨立特派員」只找到李貴發、張競等統派色彩強烈的退役將校談中國軍機擾台議題時，為何未見到「獨立特派員」找台派獨派的軍武界觀察家作為平衡？

事實上，雖然有若干台派獨派的人士投入國防議題的研究，但是仍然在媒體聲量、能見度等層面，遠不如傳統由藍營占優勢的軍武界，這一點相信長期關注國防議題的讀者都可以體會出來，這也警醒台派獨派的有志者，應該要更積極的投入國防議題的研究，才不至於讓國防議題的媒體發言權，被藍營甚至統派色彩強烈的退役將校，持續壟斷。

公視在這次「獨立特派員」的爭議上無疑是有需要重新審視及檢討之處，但是所延伸出的軍界對於退役將校爭議言論的曖昧沉默，以及台派獨派在國防議題詮釋權的不足，無疑是更值得吾人省思的課題。

本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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