如何找到TONE調接近的地方合作夥伴？熟識或熱心的人，不代表就適合共事

文：梁子Liangz

如果你是一開始就有幾個朋友，不只共事過，還曾合作幾個活動專案、經手金錢費用，已經算是很有默契。那麼恭喜你，如果想要開創（很難賺錢）的地方事務，初期的協力夥伴們應該沒有太大問題。

但如果你跟我一樣......之前是上班族（或學生），完全沒有自己的工作團隊，也沒有地方人脈，更不可能有聘用員工的人事預算。那麼「找夥伴」這件事，就真的需要磨合過程和判斷技巧。

以下，就用我自己過往擔任行銷主管的經驗，加上創刊過程中所遇到的牛鬼蛇神，整理出三大階段常被問到的狀況，來分享找尋夥伴的訣竅吧！（海賊王舉手樣）

初期：熟識或熱心的人，不代表就適合共事

正因為你從事的是地方事務，所以一定會接觸到很多人。

當然，多數人其實都相當熱心，無論是想給予建議、分享資源，甚至幫忙聯繫、協助推廣，或者執行活動時擔任志工支援。這都代表你在做的事引起了注意，獲得了認同，而這些熱心人士，可能本來就是你的朋友，也可能素未謀面，開始逐漸熟識。

但這都不代表，這時候就可以成為「團隊」，或名義上的「共事夥伴」。

你可以想想看，自己身邊的家人親戚們，除了彼此非常熟悉，人品可能也都不錯。但是你覺得可以一起工作嗎？可以一起做企劃想內容談預算嗎？

我想多數人應該覺得不行。為什麼呢？因為「朋友」跟「共事」完全是兩回事。

朋友可以義氣相挺，可以無償幫忙，可以亂提意見，也可以敷衍擺爛。正因為沒有利害關係，純粹只是幫忙而已，無論發生什麼事，大多不會影響到友誼。

但如果要共事，那可就不一樣了。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

因為工作團隊會有步調節奏的協調、成果品質的認知不同、溝通討論的決策權重，以及金錢開銷的價值差異。如果大家都能說上一句，但卻不用負責任或承擔後果，那就會變成一個很難有共識的鬆散組織。

而且人越多，意見越多，反而影響到工作效率。

所以，初期你可能會遇到很多熱心的人，雖然廣結善緣不用排斥，但建議不要太快就納為共事夥伴，不要太早就加入決策核心。避免發現Tone調不合的時候，變成「請神容易送神難」。

中期：一分錢一分貨，沒錢一開始就說清楚

新莊騷至今已發行到第六期，其中有幾期需要插畫，我都是付費找插畫師，而且會把預算需求講出來，或對方報價後我一毛也不會砍。

因為我自己身為策展工作者，非常清楚這些專業是一分錢一分貨，該給的就給，不會因為是地方事務就希望對方給折扣。而像是導覽人員、專題講師等的邀請參與，也幾乎都會提供鐘點費用，以確保成果品質的權利要求。

另外，如採訪攝影部分，後來因為有幾位業餘攝影師願意幫忙，只要約訪的時間能搭上，就會請他們來協助當次拍攝。但我一開始就會說清楚，刊物會以「標註攝影師/出處」的資訊為主，除了提供攝影練習，也屬於「協助作品曝光」的互惠機制。

其他如實體活動的人力支援，時常會有志工/熱心朋友幫忙，同樣會在事先就說明清楚有無時薪、或提供餐食，才不會因此產生誤解。

所以，在這個過程中，你就可以逐漸發現，哪些人值得信任，適合變成長期夥伴；哪些人則是想分杯羹、開始計較費用，甚至抱怨自己沒有賺到錢。

錢，是團隊最容易有嫌隙的原因。所以在這段期間更要審慎觀察，才有機會挖掘到志同道合的核心夥伴。

Photo Credit: Cobris/達志影像

後期：從垂直到扁平，逐步找出適合的決策模式

一個組織應該要垂直式（階層單位），還是扁平化（平行單位）？其實真的沒有正確答案。但如果你已經有了一些默契夥伴，溝通上也沒太大問題，只是團隊仍在摸索嘗試，很多制度也還在滾動式調整。

那麼我個人會建議，這時候應該先有一位「決策者」。

因為一本地方刊物、一場社區活動、或一個地域品牌，都有非常多層面需要整合考量，而不是只看當下決定。正因為很多制度、模式，甚至定位都還沒有明確脈絡，所以更需要一個決策者來確保初衷，或緊扣著核心價值。

當然，重點不是人數，而是「做決策是要負責的」。一個人，絕對是全數扛責，也較容易調整方向。多數人的話，就看大家是否真能隨機應變、且知道彼此的權責分工。

所以，就算當找到了適合協力的夥伴們，剛開始，可能還是會以創辦人的決策為主。在經過一段時間之後，建立了良好的溝通與運作機制，或許就能逐漸增加決策討論、更加扁平化組織。進而在歷練/磨合過後，確認大家能夠長期共同合作之下，也能因應需求，組織成聯盟、協會等民間立案單位，讓地方團隊更加緊密紮根。

道不同不相為謀，夥伴不是熟悉就好，而是要能夠善意溝通，對於前進方向有一致共識。決策效率很重要，但也要聆聽大家的意見喔！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航