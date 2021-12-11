日本法隆寺寶物館掀正反輿論：佛像搬到博物館展示，是否不尊重歷史脈絡？

文：巫佩蓉

先請各位由YouTube看看日本東京國立博物館製作的影片（各約兩分鐘）。

法隆寺寶物館（英文介紹）：

法隆寺寶物館（日文介紹）：

一進東京國立博物館大門，若往左側走去，可以看到一個外觀頗現代感的建築，是專門展示法隆寺寶物的展館。法隆寺寶物，自然是與佛教藝術有密切的關係。有多位曾參觀過的朋友告訴我，他們對於佛教藝術的展廳，如此「不古色古香」感到驚訝。

其中，有些是有負面評價的，他們認為這樣的展示空間，和作品原來的歷史脈絡格格不入。另外也有些持正面看法，認為這樣的空間，反而更能讓人專注地看每一尊佛像。甚至有朋友說出讓人深思的話：「建築師讓出自七、八世紀的佛像，找到在現代世界中的位置」。

法隆寺寶物的展館設計，確實容易引起辯論，或是討論。佛教「藝術品」，放在博物館中，本來就已經脫離原有脈絡，那麼，展示空間應該要提醒觀者嗎？要提示原有的脈絡？還是提示它們已經脫離脈絡？脫離脈絡後，要是又產生了新的脈絡呢？還有，是誰需要提醒呢？

歷史脈絡，法隆寺寶物來自於創立於七世紀的奈良古寺，明治11年（1878）獻給日本皇室，後歸東京國立博物館。預設佛教藝術展示空間要古色古香的觀者，是否認為需要盡量模仿法隆寺的空間，或者，只要呈現任何寺院的感覺就可以呢？

對於亞洲人來說，即使不是佛教徒，但大部分也去過佛寺，假若博物館把空間設計的有如佛寺，是否反而引起一種混亂感？我究竟應該心懷虔誠地祈禱，還是以□□的心態觀看？□□請自填，會踏進博物館的人，想法不一定一樣。

你期待在什麼樣的空間內看到佛教藝術呢？我寫的另外一篇文章中，問了三個問題，再提出來讓大家想一想：第一、當我們看到一件置於博物館中的「像」，誰來決定這是「佛像」還是「雕塑」？第二、對一位不了解佛教的人來說，是否就沒辦法欣賞佛教藝術？如果這個人也「欣賞」佛教藝術，他到底欣賞了什麼？第三、對於一個多少接觸過佛教的亞洲人，和世界上其他地區的人（佛教不那麼普及的區域）來說，觀看佛教藝術的方式是否不一樣？如果展示空間應該要提醒觀者，那觀者是誰？

好吧！先承認我們現在是在博物館裡面。展品的陳列方式，盡量使觀者能看清楚，這一點大家應該有共識吧！法隆寺寶物館中的小金銅佛，陳列在一個個單獨的展櫃中，也有相當合宜的打光，對於想看得很清楚的人來說，確實感到滿意。

和一般的陳列方式不一樣嗎？很多博物館的展櫃是靠著牆的，立體物件，正面之外的其他面向，便不容易看得清楚。背面，常常是看不到的。法隆寺寶物館，可以看到小金銅佛背面的髮型。

咦？佛像背面的髮型？當然背面衣服、身形結構等等也看得到啦。對一個喜愛觀看雕塑的人來說，能看到背面的髮型，是一件多麼棒的事！

「建築師讓出自七、八世紀的佛像，找到在現代世界中的位置」。讚美法隆寺寶物館建築內外空間的人，感到滿意的，應該不只是看得清楚展品而已。

東博短片中一開始提到水、光、影的和諧。英文版的是：「The harmony of water, light and shadow is exquisite in its simplicity. 」相近的評價，有不只一位朋友和我說過，可見至少有一部分的人有過深刻的感受。

有人說，這就是禪啊！我對「禪」這個字，一向很謹慎。這個字，一百個人說，有一百零一種以上的指涉。暫不評論，與禪有無關聯。建築設計確實對水、光、影格外用心，引領觀者走進一個與日常生活不同，但因為元素很簡單，一下子也說不出哪裡不同的空間。

法隆寺寶物館的設計者是建築師谷口吉生，他也設計了紐約的現代美術館。還設計過「片山津溫泉總湯」，一個只需400多日圓就能泡湯，同時觀賞潟湖與白山連峰的溫泉設施。

補充

東京國立博物館還有另一個YouTube 影片，是在東洋館佛像前作瑜珈，也請參考。

本文獲漫遊藝術史授權刊登，原文刊載於此

原文標題為〈博物館空間與佛教藝術：東京國立博物館法隆寺寶〉

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航