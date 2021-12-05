貓咪挑食千萬別「餓他兩餐就好了」，七種讓挑嘴貓開心吃飯的方法大公開

貓咪挑食是超多人心中永遠的痛。為什麼貓咪這麼難相處？那是因為你不了解貓的天性與器官構造，所以一直找不到方法。

想辦法上網問網友到底哪些品牌嗜口性好、適合挑嘴貓吃，卻也沒用，令人崩潰。」到底為何沒用？其實是有原因的。

買了好多種罐頭，家裡貓皇總是一臉嫌棄，連聞都不聞就走開，白白浪費了好多罐罐，荷包君瘦了，卻胖了馬桶君（丟馬桶是不好的唷～丟廚餘才是正解XD）。揪竟～為何貓咪的嘴可以這麼挑？這麼難伺候？雖然真的是事實，但這是貓咪的原廠設定（蝦咪。？）。

本文將針對長期可見的貓咪挑食問題，並以貓的器官構造、選食方式，來提供的改善方法，如果是突然挑食/食慾下降的貓咪，則可能是有身體狀況或其他問題，並不適用此方法唷（可能要觀察整體狀況，或需要帶貓咪去看醫生。）

一、了解你家貓咪母親食物偏好（這就是原廠設定）

想要知道家裡貓咪媽媽懷孕時、或是養育他們時吃什麼，對我們來說其實蠻困難的（大多都是認養＆浪浪收編等）。

但貓媽媽懷孕時所吃的食物，會直接影響貓咪對於食物的偏好。另外在養育幼貓的階段中，貓媽媽帶回來讓幼貓練習狩獵技巧的「獵物」，也會讓貓咪在腦中建立資料庫，往後也只會選擇獵捕母親有帶回來過的種類，確保自己都能吃到安全的食物。

Photo Credit: 喵周刊 貓媽媽在孕期和養育時，對幼貓的原廠設定有重大的影響（上面那個是馬賽克無誤）

所以，如果能知道貓咪的媽媽，在懷孕時與養育時所吃的食物為何並提供，基本上應該都會接受唷。

我知道這個真的很難，但是這是了解貓咪為何挑食的其中一大關鍵。所以需要放在第一個讓你知道。當然，也有些貓會在成長過程中改變了喜好（譬如小時候都吃濕食，長大卻變成了乾乾控）所以也不用氣餒。

二、嘗試各種質地、形狀的食物

貓咪對於不同質地＆形狀，會有自己的偏好性，其實貓咪食物的質地種類頗多，譬如：濕食類—泥狀（有鬆一點或硬一點或黏一點的質地）、肉絲狀（副食罐常見）、肉塊狀（有像泥狀壓成一顆一顆的形式，也有類似鮮食一塊肉的方式）、慕斯狀（有水一點的或比較綿和空氣感一點的）等。

絕對不要小看質地對貓咪選擇食物的影響，很多貓咪真的是只愛吃某些形式的質地＆討厭（或不知道如何吃）某些形式的質地唷。

Photo Credit: 喵周刊 很多貓咪喜歡容易入口的濕食（到底有多懶？）

在這邊我要特別推薦： 水一點的慕斯狀、比較黏的肉泥狀、肉絲狀 。因為這幾種對貓咪來說都：非常容易吃進去（舔一舔就入口了）。雖然這部分沒有研究文獻資料佐證，但根據我的觀察，真的非常多貓咪，會特別愛吃這類型質地的罐罐，對於其他類型（特別是其他類的泥狀、泥狀壓成一顆一顆塊狀的那種），都彷彿有障礙般，怎麼舔都吃不到食物，然後舔幾口就不吃了。

雖然對食物的選擇不是只有跟質地有關，但還是非常建議你：觀察貓咪進食的狀態，如果發現貓咪有舔幾口，好像都沒吃進去，然後不吃了的狀態，蠻有可能跟質地有關的，建議可以嘗試比較好入口的質地；也可以直接嘗試不同質地，觀察有無對不同質地的偏愛性。

另外乾乾也有不同大小、形狀，貓咪喜愛度也是有差的，例如有些貓咪就很恨小顆粒的乾乾，覺得很難舔入口中，但有些就愛小的，真的有差唷。

三、嘗試不同品牌、口味的罐罐

由於不同品牌、不同口味（同品牌），都是由不同的配方組成，就會有不同的氨基酸氣味，而貓咪繼承自母親懷孕時所吃的食物有其偏好性（當然也有自己的選擇，但這個因素非常重要）。

當只能盲選時，不同品牌的罐罐，同品牌不同口味的罐罐，都可以考慮嘗試。請別買了品牌A的罐罐，貓咪不吃，就覺得貓咪不會吃A的其他口味罐罐。或是買了A口味罐罐，貓不吃，就覺得貓咪不會喜歡其他品牌A口味的罐罐了。

微波是加熱好物，如果要用熱水，記得不要太多以免沖淡味道

原因就要說到貓咪的硬知識了：

在品嚐滋味部分，貓咪可以吃到「酸、鹹、苦、氨基酸（蛋白質）」的味道，在貓咪品嘗到氨基酸味道時，可以幫助他們判斷食物的品質（營養是否符合他的需求、是否有腐壞變質）。

另外，貓特別討厭「苦」味（也特別敏感），因為這個味道在自然界中可能代表「腐敗的、有毒的」，所以為了生命安全必須要避開。有一些藥物特別苦，如果沒有順利讓貓咪吞入，掉在他們嘴巴時，就會看到貓一直口吐泡泡的可憐樣貌（貓皇：有人要毒害朕啊啊啊啊啊啊），因為貓咪真的真的很怕苦味。

貓咪品嚐不出甜味，因為對於肉食主義的他們來說，甜味不重要（甜味是植物、水果、碳水化合物的滋味）。

特別值得一提的是：貓咪可以品嚐出水的味道，所以「新鮮的水」對貓咪來說才有吸引力。想要貓咪多喝點水，每天更換乾淨的水給貓咪是很重要的，如果用自動飲水機的朋友，也記得至少三到四天要完全清潔更換一次，不然就是有滿滿口水細菌的死水一直在重複循環，其實蠻多細菌蠻髒的。

四、把食物加熱到30度C或提供氣味較多的貓食

貓咪的味覺只有大約470個味蕾，而人類的味蕾，卻比貓咪多了19倍。不過貓的嗅覺感受器則比人類多了一倍。 所以「聞起來的氣味」是貓咪選擇食物的重點之一。

Photo Credit: 喵周刊

因此氣味聞起來比較濃郁的（不等於食物吃起來比較有味道），也可能是貓咪會喜歡的，但這部分也是因貓而異唷。（原因與第一點相同，加上貓咪喜好各自有別）

而30度，則是貓咪的魔法溫度。

在這個溫度下，貓咪的味覺可以感受到最多的味道。另外，冰過的罐罐，或是冬天天氣冷時，特別建議先加熱，讓香味分子重新釋放，才能讓貓咪「聞」到食物的味道。

五、嘗試不同的容器、份量

由於不同材質的容器會有不同的氣味、溫度、質地、形狀。

例如：冬天的鋼碗較冷也可能減少食物的氣味、某些材質可能會吸附味道或有自己的味道；或是有些碗比較止滑，食物比較不會滑動，因此較好入口；有些碗的形狀會有死角，貓咪比較難吃到，所以那個角落的也會放棄吃；有些貓咪甚至喜歡食物在桌上、地板上，他才想吃（不要問我為什麼，我也想知道啊啊啊）

另外食物的份量，也可能影響他吃的意願，一次給貓咪較小的份量和增加餵食次數，也可能會增加他願意吃的狀況。一個原因是：貓咪的胃沒什麼彈性（不像人胃的彈性大可以吃很撐）＋本性就是少量多餐型（每天打獵數十次，每次吃一個小獵物、吃好幾餐）。所以有時罐罐放在碗裡貓不吃，但放一口在手上、或拿湯匙挖一口貓咪就會主動吃。

Photo Credit: 喵周刊 不同容器真的會有點差別，可以試試。

但要特別注意，若非特殊狀況，請盡量不要用手或用湯匙一口一口餵（這不是長久之計），另外也絕對不要拿著食物追著貓咪要他吃，這可能會讓貓咪產生吃東西的厭惡感（死獵物追著我跑？被強迫的感覺很可怕。）

因此如果貓咪有偏愛小口食物的狀態時，建議可以在乾淨的平面上（或是一個盤子上）用湯匙挖一小口份量、放好幾坨分散在各處（不要太密也不用太遠），也許也是個好方法唷。

六、撒一點貓咪喜歡的零食在上面，增加氣味

由於貓咪的對氣味的敏感度，比味覺好，所以增加一點「貓咪喜歡的氣味」在食物上，也會增加他們吃的意願。零食的量，需要計算與控制，每天建議攝取量是總熱量的10%以內，來確保貓咪攝取的營養是足夠的（特別是所需氨基酸的量和鈣磷比，不能失衡）。接著慢慢減少零食的比例，貓咪也許就會慢慢接受唷。

另外特別愛乾糧的貓咪，有時加一些他愛的乾乾在裡面，也可以增加吃的意願，只要觀察貓咪沒有因此而容易軟便拉肚子、或嘔吐數量增加等，這也是一個不錯的方法。

Photo Credit: 喵周刊 零食只要控制在每日總熱量的10%，就OK唷。

有些則是用他喜歡吃的罐罐混不喜歡吃的罐罐，也是一個方法，但失敗機率似乎比較高，也提供給你參考。

當然有些貓咪很聰明，可以挑出喜歡的食物吃掉，剩下他不吃的，有時跟食物質地有關，譬如比較鬆散或較硬的泥狀罐、單獨的塊狀類，就很容易只挑出喜歡的食物來吃，而沒達到你的目的。

七、特殊限定：使用藏食玩具放食物（特別要注意難度和頻繁更換）

對於有些愛玩的貓咪來說，有時使用新奇的＆難易適中的藏食玩具當作提供食物的容器時，會增加他吃的意願。很特別吧。

可能的原因是：貓咪在捕捉到獵物後，在吃之前會進行一個「玩食物」的行為，他們可能會用手拍弄、用嘴叼起來放下之類的，最後才會開始吃。因此提供他需要展現這些行為的藏食玩具，會讓他覺得比較有趣，比較想吃。如果要使用此方法，一天建議選擇其中一兩餐（否則太餓沒力氣玩），另外每次提供不同的藏食玩具，來保持新鮮感唷。

但特別要注意， 藏食玩具的難易度，一定要適中（偏簡單也無妨），太難會造成貓咪挫折感，反而減少意願。 另外對於大多數的貓來說，這方式也可能被認為是在刁難，進食意願低或覺得有點討厭。還有在家貓特別餓的時候，通常會只想好好吃飯，不想花力氣弄藏食玩具，因此建議不要在間隔較久的那餐使用。

總之是一個有趣、可能有用，但需要謹慎使用的方法。

Photo Credit: 喵周刊 要記得每次使用不同的藏食玩具，才有新鮮感唷。

例如，周批社長是超級挑嘴、愛玩的貓咪，雖然有找到他會吃的罐罐，但一定需要每餐給不同的罐罐才行。有時也會展露愛吃不吃的樣子。

但有天，首次把正餐罐罐放在藏食玩具中要給秋香妹吃時，他居然「主動」過去使用，還吃的很認真，後來幾次也都有這個情形出現，因此這個方法好像真的有用。不過對周批社長來說，這個食物還是要建立在他會吃（但可能有時會愛吃不吃）的情況下，才會成立唷。（他討厭的食物，就真的是討厭了）

結論：提供貓咪喜歡吃、願意吃的主食，是非常重要的

這篇介紹的七種找出/增加挑嘴貓願的方法，是需要交錯嘗試加觀察，才會找出你家貓咪喜歡的主食唷（貓咪天性就是很挑惕，這是真的）。

不知道會不會有人覺得「幹麼那麼麻煩？餓貓咪幾餐就好了」或是前言提到迷思想法，但別忘記貓咪空腹兩天，很可能會變成脂肪肝，有性命危險；長期吃不飽狀態下也會貓咪焦慮，造成更多問題。因此還是建議你，多多觀察與嘗試，一定會找出貓咪願意吃的主食唷。

本文經喵周刊授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航