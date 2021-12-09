《思想史10（近代政治思想與行動專號）》：元至清的歷史，確定了「擴大的中國」性質與範圍

文：吳啟訥（紐約市立大學博士研究，國立台灣大學博士，中央研究院近代史研究所博士後研究，現任中央研究院近代史研究所副研究員、國立台灣大學歷史系兼任副教授。主要研究領域近現代中國族群政治史、中華人民共和國史。近期的研究主要集中在中國歷史近代轉型議題上）

「多元一體」和「中華民族」的殊途與同歸

（前略）

五、「擴大的中國」的性質、範圍

元代之前，東亞和與之鄰接的內亞區域，在很長的時段內生活在想像中的一個或若干個「天下」體系內，這些體系在空間上大致重疊：「中國」王朝在虛擬的空間體系內影響「藩籬」；藏傳佛教也在「中國」建立覆蓋性的空間體系，或可謂擁有密切連結的「多元、多體」現象。鄰居間互有密切來往，但仍生活在各自的體制下，體制之間存在著明顯的差異。

元、清由鄰居變為主人後，立場發生根本變化，承繼了「原主人」的財產，與自身帶來的財產合併，不再遵行「華」、「夷」二分的「多元、多體」模式，而轉為大家庭式的「多元一體」。大家庭的成員之間有各自的利益，但也形成了共同的利益。明、清繼承了元代「多元」但「一體」的政治設計，讓這種利益相關模式延續到清朝後期、清末「新政」時期，乃至於中華民國和中華人民共和國時期。

當然，這一模式內部各因素間的妥協、合作、利益相關的特徵，有礙於它與西歐的民族國家模式接軌。清代前期邊疆與族群政策的成功，使得它陶醉於政治成就之中，放棄了對邊疆的軍事壓力。到清代後期，邊疆受到來自歐洲在軍事型態方面的新型擴張的威脅，不斷失利的戰爭，逐漸為「擴大的中國」劃定現代邊界，並使得擁有共同利益的人群進一步獲得共同的歷史經驗。

部分菁英產生了模仿西歐模式，建構包含「擴大的中國」的現代邊界以內，不分語言、血緣的全體人民在內的「國族」——「中華民族」——的意識。第二次中日戰爭期間，共同的利益和不斷累積的共同歷史經驗，確立了將各族群推向「國族」整合——「中華民族」建構的方向。

共同利益下的「多元一體」模式，使得20世紀初的中國嘗試轉換到民族國家軌道，但在技術上尚未整合到同一個「國族」的各族群，也有不加入新的「中華民族」民族國家的可能。不過，內蒙古的蒙古人、藏語區的藏人、新疆的突厥語穆斯林等，最終都沒有建立「自身的」民族國家，而是仍然整合到被定義為民族國家的新的中國體制內。

從歷史的角度尋找原因，自然發現蒙古人、藏人、突厥語穆斯林，從元代開始便將自身定位為「擴大的中國」體制下的第二級，而其中並無不平等的意味。因為他們根本不生活在18世紀以後西歐民族國家的體制內，沒有義務去理解或遵行那個表面平等，實質上由強權控制的體制的規則。而延續「多元一體」這個在外觀上有層級差異，實質上卻享有平等、自治的體制，對於清朝時期居住在中國境內的非漢族群而言，無疑是理智的選擇。

與此相較，在大約與清同期的羅曼諾夫王朝，俄羅斯人與非俄羅斯人相處的歷史遠較元代以來中國內部漢人與非漢人之間相處的歷史為短，因而尚未發展出擁有較多共同利益（雙贏）的相處模式。建立在俄羅斯帝國基礎之上的蘇聯，最終也未能完成「蘇聯人民」的建構。

從這個角度看，族群政治型態的流變，折射出中國自身萌生近代性的過程。現代中國與元、明、清三個政治體（不同於秦、漢、隋、唐）之間明顯的相似，在很大程度上呈現在族群政治架構設計原理的傳承之上。現代中國當然不再是傳統國家，也不是西方學術定義下的「帝國」或單一民族國家。它在法律上是單一制國家，但在現實政治中，卻有不少「聯邦」的色彩，一部分原因，即在於此。

越南、日本、朝鮮等國歷史的近代轉型，也曾被主流學界視為西方刺激的結果，但從研究中國歷史轉型的經驗看，中國周邊國家歷史的轉型，也有諸多遭到低估或忽略的因素。這種轉型，尚未得到西方歷史學界和中文歷史學界的充分關注與研究。

觀察包括中國在內，亞洲國家的歷史轉型，為我們理解人群邊界、歷史分期的議題提供了新的視角和機會。越是從全球史，而非傳統國家史、世界史的角度觀看中國的族群政治史，越能夠發現王朝中國範圍內族群之間的聯結與互動，以及這種互動在西歐以外的普遍意義，擺脫民族主義主導的國家史視角的重大限制。元朝以來中國族群政治型態的流變，是從廣泛接納少數群體和「外來者」發端，在各群體間營造互聯、互動的架構，其間充滿「中間」狀態和「過渡」狀態，這些現象與民族主義的價值觀大異其趣。

全球史的視角，也打破了傳統國家史、世界史中歷史分期的確定性。蒙元與南宋在看待「中國」的內容時，即出現明顯的斷裂，我們可以從中找到與此前經典模式的斷裂和近代模式的萌生，發現此後的歷史運作的一些新的規律。與此類似，中華民國與清朝之間的差異並不像之前描述的那樣「顯著」，中華人民共和國與民國、清朝、明朝乃至元朝之間的差異也不像民族主義主導的國家史所描述的那樣大。「中華民族」的古代基礎，甚至奠基於既不「中」又不「華」的蒙元。當然，現代中國不是西歐式民族國家的簡單複製品，也不是元、明、清的簡單複製品。

由元至清的歷史，確定了「擴大的中國」的性質與範圍，成為現代中國領土、人民和國家形態的基礎。直到元、明、清三個時期，「中國」才在技術上確定了它擴展的極限，並由此限定了「天下」秩序的想像範圍。

從西歐的歷史經驗出發，「擴大的中國」很可能很容易被想像成為殖民帝國，但回到中國歷史的脈絡中，將會發現，元、明、清三朝所管轄的臣民，乃是元代以前傳統「中國」族群歷史關係的總和，但元、明、清三朝直接統治的領土，仍未超過漢、唐政治力的最大輻射範圍。「擴大的中國」仍然將政治力限制在傳統「中國」王朝經營的地理範圍內，體現出相當程度的國家理性。

在乾隆時期的戰爭成就下，清朝的「擴張」範圍仍然局限在漢、唐的直接、間接統治和元的政治管轄範圍內。清高宗一方面在新疆恢復漢代地名，另一方面拒絕哈薩克、蘇祿等「藩屬」內附的請求，為「擴大的中國」的國家性質做了精確的注釋。當然，我們並不否認「擴大的中國」與傳統「中國」在內部整合度上的差異。從元朝開始，長城在中國內部的功能逐漸改變，到乾隆時期徹底成為國土腹地上的風景線；元朝將雲南、西藏納入直接統治範圍；明、清進一步將近海區域行省化，如明時期將遼東半島隸於山東，崖州（海南島）隸於廣東；清時期，台灣島隸於福建。這類整合，基本上是內部政治與行政制度一體化過程的一環，且皆局限於傳統「中國」政治經營的空間範圍之內。

元、明、清的戰爭，也是確定「擴大的中國」的範圍，奠定其族群政治結構的動力。元、明、清在亞洲遇到了非傳統競爭者——日本，以及後來的西班牙、荷蘭、英國、法國。忽必烈攻打日本的戰爭、對抗日本的萬曆朝鮮戰爭、清朝與俄羅斯、英、法、日本的戰爭，都包含了釐清內外關係，自外而內確定領土範圍與人民身分的意義。

元、明、清不再重複十六國、北朝、遼、金等同化於漢文化的故事，非漢族群與漢人間經歷了相互適應的過程，不再是單向的漢文化主導。元、明、清將漢、唐的人群與政治制度的「二分」轉變為「一體」，造就了史上最大的由四鄰合一而成的國家。元朝「擴大的中國」，不是從天而降。蒙古帝國統治世界的模式與元朝統治「中國」的模式不同。

元朝部分繼承了「中國」的朝貢體制，但也對蒙古帝國征服世界的成果做了確認。所以它部分借用儒家的內外觀和華夷觀，也從自身固有及逐步轉型的世界觀中建立了一種趨近「近代」的國家治理架構。在元和清之間，明朝的承續作用不可或缺，明成祖、清高宗對藏傳佛教的信仰加政治利用手法顯然也有著連續的線索。同理，從西藏的角度，將漢地皇帝定位為文殊師利菩薩，也是西藏自身政治傳統的一環。

無論在中文或非中文史學界，蒙古人建立的元朝和滿洲人建立的清朝都曾被視作（「中國」的）征服者，但換一個角度看，兩者都在更高的層次上成就了中國。「中國」用於標示國家身分，始於清朝，因此本文在涉及清時期之前的內容，皆為「中國」加上引號。因為那時的「中國」定義仍有傳統的，與「整個國家」不完全吻合的部分，《尼布楚條約》後，「中國」一詞的內涵與「整個國家」完全吻合，成為近代中國國號之源。《尼布楚條約》從法律上確定了「擴大的中國」等於「中國」的事實。

六、中國歷史的近代轉型，不是朝向民族國家的方向

「民族國家」是源自西歐的社區組織形態，它追求文化意識、文化邊界和政治邊界的高度一致。民族主義者對民族（nation）的定義通常是排外的、非開放的，它強調政治邊界兩側的政治差異和文化差異，甚至也傾向於盡力減少政治邊界內部不同群體間文化差異，致力使用政治手段同時達成政治的「一體」和文化的「一元」。

如前所述，與傳統「中國」同處東亞漢字－儒家文化圈的高麗－朝鮮、越南、日本等傳統國家，在模仿包括「天下」觀、「天下」政治秩序在內的傳統「中國」政治制度和政治文化的基礎上，形構了以自身為「天下中心」的傳統國家，不斷致力於確認自身與傳統「中國」之間的建立在不同政治利益基礎之上的政治界限，並將這一界限固定化。

與此同時，半島和島嶼在空間上界限明確的隔絕特徵，使得界限範圍之內難以容納文化多樣性的發展，易於培養原型民族主義的土壤，易於形成「一元一體」的政治型態。當19世紀西方民族國家的政治影響力和理念到達東亞之際，日本和朝鮮都較中國更早出現以「族」－「國」合一為內容的民族主義思潮。

相較之下，位於東亞大陸的胡煥庸線的開放特徵，使得大陸上的漢字－儒家文化圈與非漢字－藏傳佛教等其他宗教文化圈打破了中古之前的政治－文化界限，在更大的範圍內發生密切的互動，重新界定「天下」的範圍，並將「天下」轉型為領土，這使得中古之後形成的「擴大的中國」與傳統「中國」及傳統「中國」以外「中國」化的漢字－儒家文化圈成員步上不同的歷史演進道路。

「中國」與「中國」以外漢字－儒家文化圈成員在歷史行程上分道揚鑣，源自周、秦、漢、晉、北朝、隋、唐乃至遼、兩宋、金歷代政權在「天下」秩序中預留立足核心、容納邊緣的空間的政治設計，奠定於元朝對「核心」與「邊緣」歷史行程的合併。族群是一個文化現象，在很多情形下也是政治性的現象，且與不同政治體有相對的重疊，質言之，傳統政治體在某種角度也是一種前民族國家。

元以前的傳統「中國」王朝為此設計的族群政治的架構——「天下」秩序，以區分「內」、「外」、「華」、「夷」來協調不同傳統政治體之間及政治體內部不同文化群體之間的關係，但「內」、「外」、「華」、「夷」之間的界限是模糊而開放的；「華」有文化優越感，但「華」的文化也是一個開放的系統，並不排斥周邊多元文化的滲透，為自己保留了擴大的空間。

因此，在元朝非華夏政治與非華夏文化的介入之下，「天下」秩序朝著消除四鄰範圍內「內」、「外」、「華」、「夷」之間界限，擴大自身的方向啟動「轉型」。或者說，是在承認差異的基礎上，透過相互模仿，減少差異，整合長期互動的四鄰，而不是以政治的方式將差異固定化。這個過程，可以被描述為，由傳統「中國」轉型為「擴大的中國」；影響這個過程的理念，與血緣的、文化的或（一神教式）宗教的族群民族主義精神有著質的差異，因而，「天下」體系很難朝向西歐型態的民族國家方向演變。

「擴大的中國」形成了這一新型態的領土國家內部「政治一體」與「文化多元」並行、「對外一體」與「對內開放」並行的政治－文化格局，其內部政治傳統和文化的交流，使得傳統「中國」文化和傳統內陸乾旱區域的多元文化間發生廣泛、深度的交融，演化成為新形態的「擴大的中國」文化。

現代中國文化，從衣、食、住、行開始，到語言文字，再到某些深層文化，都與日本、朝鮮／韓國等漢字文化圈的國家有所歧異。日、韓等國文化當中保留了較多的「中國」中古以前的習俗、語文當中保留較多中古以前的漢語文詞彙及用法。而近古和到現代漢語，則因密切的語言接觸，吸收了相當數量的蒙古語、滿語詞彙；同時，元以後「擴大的中國」範圍內，各非漢語言也吸收了很大數量的漢語詞彙和語法影響。元以後「中國」的服飾、餐飲習俗、建築、家庭、宗族制度，都與漢字文化圈其他國家有了比較明顯的分別。

在政治實踐中，元朝之所以能夠同時統治「夷」、「夏」，其秘訣之一，在於蒙古朝廷具備漢人王朝所缺乏的「雙重統治技巧」。針對胡煥庸線東、南側的核心農業區，蒙元更多地利用漢人王朝的政治經驗，延續漢人王朝的文化和政治傳統；針對胡煥庸線兩側邊緣的山地和胡煥庸線西、北側的非核心農業區、綠洲和草原，蒙元則實行軍事統治與文化寬容並行的政治策略。

與此同時，源於游牧社會的蒙元將中亞和西亞的色目人引進其征服區域，擔當其統治的政治助手和技術助手，扮演溝通上與下、農與牧、漢與非漢之間連結者的角色，既降低了同時統治農人與牧人、漢人與非漢人的政治成本，也利於提升統治效率，擴大統治基礎。

然而，擁有「雙重統治技巧」，並不意味著實行「雙重統治」。元朝同時統治「夷」、「夏」的秘訣之二，是文化與政治上的「多元而一體」，「多元」並存，「一體」總攝。元、明、清轉型的一個明確標誌，即是在「擴大的中國」內部人員、商品、觀念的加速流動，在多元價值得到確立的背景下，文化「漢化」依然成為主流的方向，這代表國家內部的文化與政治同質性增加。

另一項標誌，則是國家的有效管理。國家必然面對內部的多元狀態，將不同政治傳統源頭與不同文化傳統源頭的單位整合到一個可運作的、互動的、傳動式的永續架構中，較之代議制度更能標誌國家脫離古代型態的程度。元、明、清三個政治體的外觀和內容都與此前「中國」政治體間存在型態的差異，當然它們的外觀和西方現代國家也有明顯的差異，這兩方面的差異，直接決定了現代中國的形態樣貌。

觀察元、明、清以來的族群政治演變，我們無法找到一條「傳統」與「現代」之間的清晰界線；也不能在漢與非漢、過渡人群與其連結的兩側人群之間，不同的非漢群體之間找到清晰的界線。這樣的現象，與西歐的民族國家建構過程大異其趣，對於近代中國的國族建構利弊參半。清末「新政」在表面上模仿了一些西方的制度，但其內容仍然是元代以來行省制度內容的擴大與具體化。現代中國，儘管在某個角度上看確是一個民族國家，但仍舊不是西歐型態的民族國家。

「中國」當然是一個持續變動中的概念，但其核心內容確有明顯的延續性。而元、明、清的歷史轉型，固然擴大了「中國」的內涵，但這種擴大是建立在「中國」核心內容的基礎之上的，其結果甚至是強化、擴展了這一核心內容（華夏化、漢化）。包括元、清對內亞（胡煥庸線西北側）的統治，在很多層面、很大程度上是周、秦、漢、晉、北朝、隋、唐乃至兩宋對上述地區的政治設計、文化影響的延續。

甚至，當蒙元將其與西夏（與西藏文化有密切的親緣關係）交往的經驗延伸到與西藏的關係中，在「漢化」的同時推動「藏傳佛教化」，「藏傳佛教化」與「漢化」的關係也不是對立的，而是相關的、連結的、連鎖的。接受「藏傳佛教化」，也將導致對自身「中國」身分的確認，而「漢化」是在這個確定的「中國」身分架構內進行的。從蒙古、滿洲、新疆和西藏本地的角度看，這樣的軌跡也很明顯、明確。對於歷史學家而言，這些現象標示著元、明、清的歷史轉型與西歐民族國家型態的重要差異。

毫無疑問，近代中國的知識界在談論「中國」和「中國人」的話題時，有著矛盾的態度。一方面，他們堅持認定中國境內所有的族群都是「中國人」；另一方面，他們在描述中國的傳統和「中國人」的特徵時，往往又只是指涉「漢人」。這種現象，使得「新清史」的中國論述得到一部分中文學界學者的共鳴。

不過，換個角度看，這個現象倒未必像它給人的第一印象那樣突兀，它從一個角度顯示出漢人、漢文化傳統在「中國」的構成中所扮演的角色的重要性。不只如此，這個現象背後還呈現出廣泛而有深度的非漢人群的漢化現象，科舉制度適用於邊疆，進一步將這裡的非漢人群納入到步向整合的「擴大的中國」的政治體系之中。

奧圖曼帝國的例子，也可以做一個旁證。奧圖曼帝國文化和經濟最發達的地區位於巴爾幹半島，奧圖曼帝國的解體的原因之一，即在於突厥統治集團未能把握巴爾幹半島族群政治的核心議題，未能將巴爾幹的文化、經濟和政治資源有效化為帝國的支柱。而清朝可以延續近三個世紀，並將它的領土和人民遺產大致完整的交給中華民國，最重要的關鍵，正在於滿人的漢化、華夏化、中原化和滿漢利益的一體化的一面，而不在於單一的內亞化、藏傳佛教化。因此，太平天國的原型民族主義號召，在儒家的天下觀、正統觀面前，當然就喪失了針對漢人的動員力。

漢人與非漢人、儒家文化與非儒家文化的長期並存和相互滲透、密切互動關係，使得近代中國奮力脫離自身歷史轉型軌道，模仿西歐民族主義理想模式，追求「一民族一國家」、「族」─「國」合一的境界，建構現代民族國家的努力遭受到諸多挫折。

書籍介紹

本文摘錄自《思想史10（近代政治思想與行動專號）》，聯經出版

作者：思想史編委會

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《思想史10》收錄論文12篇，本期的專號是「近代政治思想與行動」，有七篇論文：王汎森的〈宋明理學與近代中國的政治行動〉、黃克武的〈詞彙、戰爭與東亞的國族邊界：「中國本部」概念的起源與變遷〉、吳啟訥的〈「多元一體」和「中華民族」的殊途與同歸〉、詹宜穎的〈自我的革命：「虛無黨」在中國知識圈的形象轉譯〉、韓承樺的〈《先秦政治思想史》與梁啟超晚年的思想主張〉、翁稷安的〈生活在主義裡：國民黨三民主義生活化的推動（1928-1934）〉、陳正國的〈蘇格蘭啟蒙思想中的盧梭問題：市民社會與政治社會的辯證〉另有近代中國核心文本專欄三篇，以及書評論文和新書資訊各一篇。

Photo Credit: 聯經出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九