《茶金歲月：北埔姜阿新洋樓的故事》後記：買回老家後，我開始相信世界上什麼事都可能發生！

文：廖惠慶

【後記】重返洋樓

（前略）

不斷嘗試各種工作的爸媽

住雙溪河畔的洲美路時回到郊區，我們除了抓螢火蟲及屁股墊塊板子在河堤上滑草之外，天天到河裡游泳、撈蜆、抓魚蝦螃蟹，我們經常串門子到松山工農伯父伯母經營的福利社住幾天，或者邀堂兄姊弟妹過來玩，搬到士林時家裡還沒有冰箱，但有一天回家時竟然發現屋裡多了部鋼琴。雖然是二手舊琴，但原裝進口山葉琴聲音非常好，令我欣喜若狂。從此我不必再跋涉去借琴，也更加用功練習了。

有危機意識的媽媽在家中發生變故前就開始在北埔賣桶裝瓦斯，幫新娘化妝外開班授徒教車電繡花，批發國小合作社糖果。上台北後更是沒見媽媽閒過。由於爸爸的收入不夠而六個小兒嗷嗷待哺，媽媽起先在門口掛牌收學生制服電繡學號，一邊仍推銷產經日文翻譯資料，一年半後新竹女中好友幫忙，介紹她去擔任國泰產物保險日文秘書，這是份穩定的工作。

祖母生病之後，媽媽回家開始做大同歌林電視覆布，替外銷洋娃娃梳頭髮綁辮子等家庭代工，後來有機會去了日本觀光客很多的北投中華陶瓷公司做銷售員，不久有一位親戚介紹媽媽去新光紡織廠教日文，媽媽很高興地去上課，原本以為教自己從小熟悉的語言應該很有把握，沒想到除了讀寫說之外還必須要講述文法，這是頗頭痛的事，因而第一次的日文教學生涯落敗，聽說學生跑光光。

痛定思痛之餘，媽媽買了一張書桌放在客廳，桌上擺滿教材，每天孜孜不倦地研究日語教學法。幾個月後，爸爸去中山北路邱永漢日語書店買書時看到招考的告示，媽媽去應徵竟然考上日文老師。據說媽媽是當時永漢教室中唯一的台灣籍老師，諸多工作中最後的永漢日語雖然辛苦，但應該是持續最久且最喜歡的工作。

爸爸在最落難的時期為了繁重的家計曾身兼四職，白天在祥富公司上班，清晨和中午利用休息時間替產經資料社翻譯日文，星期一、三、五晚間在羅斯福路清華補習班教日語，星期二、四晚上和星期六下午、星期日整天在成淵中學夜間部教公民。

離開祥富公司後如同在北埔最後幾年那般不斷地動腦筋嘗試各種生計，曾經家中堆滿剛砍下來的一棵棵小聖誕樹，有時則是滿坑滿谷的螃蟹蘭。最後苦讀研發出清洗鍋爐的化學藥品，在一九七四年開始獨自經營理光化學有限公司，養育一群子女長大成人並完成學業外，把北埔時代被牽累的四家金融機關之債務及承接舊事業體信新化學時的巨額借款清償，並購置棲身之地。

記得爸爸在家裡做實驗調製配方，經常會從大鐵桶冒出白煙或水蒸氣來，我們租來的房子及後院都是準備裝藥品的空塑膠桶，成了弟弟妹妹玩遊戲蓋房子有趣的玩具。有一年三個弟妹同時念私立大學，加上龐大的借款利息，媽媽教書加公司收入仍入不敷出，很幸運地正好有好朋友通報，爸爸竟考上國防部日本《大東亞戰爭史》套書翻譯，花龐大的時間心力將數百萬字的日本文言文譯成中文，除了爬格子用稿費撐起了沉重的開銷負擔，意外的收穫是練就了一身書寫的功夫。

北埔天水堂橫屋老家

上台北後，每年除夕祖母仍一定回天水堂祭祖，我們幾個孫輩經常趁機跟著祖母回去北埔老屋住幾天，由於年夜飯前必須趕回台北。我們提著祭品牲禮大包小包，從北埔坐上新竹客運巴士後必須在竹東站轉車，新竹下車後走到公路局，在已經繞了好幾圈的人龍中慢慢排隊，經常要等一兩小時才能上得了車，到了台北還要再換公車，每次想到這個畫面中已經年邁的祖母，就有說不出的心疼和難過。

雖然北上後對北埔朝思暮想，但每次返鄉當巴士開到分水龍的時候，心裡就有一種說不出的酸楚，因為再過幾個轉彎就會看到不再屬於我們的永光再製茶工廠和洋樓，這種感覺一直到二○一二年標回洋樓後與合作金庫的點交日才消失。

住在北埔時我以為全世界都講客家話，成為螢橋國小三年級轉學生之後，由於內向害羞又聽不懂閩南話，加上城鄉差距使考試成績突然掉落，受到許多挫折後，我從此非常用功，總覺得只有努力念書和認真彈琴得到誇讚才是最穩當安全的事情。上了國中後我更加用功並且獨來獨往，青澀少年時期覺得前途未知鬱鬱寡歡，連續假及寒暑假只要父母允許並提供車錢，我便一個人回去北埔住在橫屋老家「臥薪嚐膽」，想要考上學費較便宜的公立學校。

偏遠安靜的山城一向很少外地人出現，但一九七二年國三時的春假，北埔街上來了許多大學生，他們在洋樓的鐵門外好奇張望，我告訴其中一位年紀較大，看起來很和善的大哥哥說這是我的老家，但因為已經成為銀行資產所以也無法進去。他的臉上出現了替我悲傷的表情，至此我才知道這是一群台大的學生，和我講話的親切大學生姓楊，是屏東佳冬的客家人，他幫我從鐵門外拍了一張照片，然後邀我和他們上秀鑾山一起野餐。

楊大哥告訴我他因為家貧，所以只好念師專做好幾年小學老師，之後努力考上台大醫學院，夏天畢業後就要去當兵了。他知道我聯考在即，給我加油並且提醒我要多讀課外書，這樁奇遇給我莫大的鼓勵，讓我知道努力可以達成願望。後來這位準醫師除寫信寄照片外，還開了書單給我，失聯多年後最近拜網路之賜，我終於找到這位明師，致謝並邀請他和家人在北埔相聚。

爸爸媽媽人緣非常好，親戚朋友們都喜歡來我們家玩，即使姊姊們畢業或出國了，老同學們還是會主動來看爸爸媽媽，較難得的是雖然家中經濟狀況不佳，爸媽仍是慷慨幫助比我們窮困的親友。我們很少看到爸爸媽媽停下來休息，因為他們永遠必須同時兼好幾份工作。阿公在事業結束後唯一記掛的是今後沒有辦法讓孫兒們受比較好的教育，媽媽每天給我兩張車票讓我不間斷學鋼琴，也是希望我能具備一技之長，因為受教育學得功夫在身別人是永遠拿不走的。

雖然祖先留下來的財產都沒有了，但看著父母辛勤的背影長大，身教其實就是最好的無形資產，因而我們六姊弟各個完成高等教育後，在職場上也都全力以赴。用爸爸的話來說就是客語的「不會失人禮」。

我們第三代成家後陸續分散世界各地，蒂玉姊和顯文弟旅居加拿大，茗郁姊在洛杉磯，慧美住荷蘭，惠琳奔波馬來西亞、新加坡、上海，我是子女中唯一一直留在台灣的，我想我是離不開父母的人，父母在哪裡我就在哪裡，也因為這樣，我的兩個孩子受公婆、父母照顧很多，和老人家特別親近，六個姊弟中我也是聽最多故事的，因為陪爸爸喝酒時就會聽到觀音和北埔發生的精彩大小事，可惜聽眾只有我一人而已。

鍾愛歌劇亦曾拜師學京戲的爸爸偶爾會唱起《四郎探母》中那段「我我好比籠中鳥，有翅難展；我好比虎離山，受了孤單；我好比淺水龍，困在了沙灘……」爸爸也常提起「北埔沒有圖書館，如果有一天你們把洋樓買回來可以為家鄉設立一個圖書館」。雖然這個念頭遙不可及，但不知不覺就種在我們心裡頭了。

幸運標回洋樓

二○一二年四月我陪媽媽參加姜家的家族旅行赴日本，回程前一天，同為大房的堂兄姜武江先生告訴媽媽及我，合作金庫董事會決定要把阿公蓋的洋樓釋出來拍賣的消息。我當下震驚卻強自鎮定，回到台北後立刻稟告父親，認為神不知鬼不覺，我們要悄悄地去投標。

不料正人君子的父親竟然叱責我，說做人要光明磊落，新光吳東昇先生有恩於我們，要不是一九九五年吳先生向合作金庫租用洋樓時，耗鉅資掀起屋瓦大肆整修，洋樓可能早就傾圮垮掉了，即使我們能標到又要如何面對？ 見爸爸言之有理，我雖然為難且忐忑緊張，仍是遵從父命鼓起勇氣立刻輾轉寫信給吳東昇先生，沒想到收信當天，吳先生就展現成人之美，慷慨允諾放棄參加競標，讓故事有了美麗結局的可能。

經過寢食難安的一整個月，感謝許多貴人相助，有驚無險。五月二十四日中午我和妹妹姜惠琳得標走出合作金庫，在計程車上迫不及待打電話回家告訴爸爸好消息。當下爸爸便決定將他停筆多年不願意講下去的故事寫完了。

可能是不想接受離開故鄉的事實，二十五歲以前的夢境全在北埔兒時熟悉的各個角落，隨著年齡增長逐漸絕望，成為花蓮媳婦後我開始認為此生和家鄉無緣而寄情第二故鄉，一九九六年由於發起搶救東海岸展開另一段的崎嶇旅程。人生很奇妙，萬萬沒有想到自己長期在東部保護生態節節敗退時，學會勇於嘗試及正向思考，廣結善緣，兜了一個大圈，竟能因此促成埋藏心裡不敢說出口的夢想成真。

值得一提的是永光聯誼會，雖然阿公的公司已經解散多年了，這些念舊的老同事們每年仍定期中秋節後在北埔和老東家見面，大家從四面八方攜家帶眷於老字號快樂食堂或家正餐廳敘舊，但礙於場地，大合照後只能依依不捨相約隔年再見，洋樓物歸原主後，我們終於可以在洋樓舉辦永光會了。

大家早早來吃粢粑，慢慢聊，用餐結束時在洋樓合影，雖然每一年老人家逐漸凋零，但後代們仍是會來參與，這可貴的情誼早已傳為佳話。而當年全家傷心離開北埔時，雖然有絕情及落井下石者，但畢竟是少數，關心幫忙、患難見真情的親友更多，父母靠雙手埋頭工作，我們很幸運地能夠在人間溫暖中平安健康地長大。

返家

由於離開已經半世紀，天水堂橫屋和洋樓後的穀倉已經損毀嚴重無法居住，在等待金廣福基金會租約期滿離開前，我們先整修橫屋和穀倉來使用。二○一七年春天，洋樓修復工程終於開始啟動，二十個月漫長的整修期間，新竹縣文化局、道行營造廠、承熙監造建築師及所有權人的我們四方代表，每週固定星期五開工作會議認真討論細節，大家都希望將洋樓修復得盡量完美。

雖然老家乃失而復得，令人喜極而泣，但家人都覺得關起門來自己獨享實在可惜。經家族會議討論，除了開放參觀展示洋樓之美之外，決定延續祖父注重教育的精神，成立姜阿新教育基金會，以洋樓為平台，協助偏鄉弱勢家庭孩童教育，目前在大隘三鄉五所中小學設立獎助金，舉辦建築、古蹟文化講座及音樂會，支持客家八音傳承等，希望為故鄉略盡棉薄之力。二○一八年底姜阿新洋樓完工開幕，啟用後由姜阿新教育基金會管理營運至今。

二○一三年底回來整修橫屋時，我在家門口遇到原本不相識的鄒瑞枝阿姨，她告訴我，永光公司鄒進維茶師是她父親，五歲時她便和父親住在大坪茶廠裡。鄒阿姨旋即回家拿了兩張我們從未見過的永光大坪工廠老照片，及鄒茶師在台灣總督府茶業傳習所進修時寫滿筆記、厚如磚塊的製茶專書來，當我們拿照片去加洗奉還時，鄒阿姨竟然只肯收下複製照片，將原件致贈我們珍藏。

其實二○一八年九月初陳懷恩、李權洋導演兩肋插刀為我們拍家族紀錄片時，洋樓仍空蕩蕩地並沒有什麼家具。後來陸續有許多好心人將原本在洋樓的物件送回來，其中有兩個被拆下來的窗櫺及二樓衣櫥通往維修口處放的古琴，住竹北的美瑩姑運回當年祖母送給親弟梅谷舅公的美麗桌子，許教授致贈二十五年前他在洋樓玄關垃圾堆中發現的永光紅茶綠色茶罐，峨嵋廠長朱榮輝夫人、巫盡妹阿姨也拿出家裡收藏的Hoppo tea（Three stars）黃罐包裝，有了這些原版茶葉罐我們後來才能復刻為洋樓的紀念品。

另外有位好朋友在舊貨店看到永光茶公司橫山廠的昔時辦公桌，之後原價讓給我們。當然伯母和媽媽也將以前在洋樓生活時使用的器皿、杯盤及原本的家具、擺飾放回原來的位置。四十年前蒂玉姊全家移民，當時以為將一去不返，身為最受疼愛的長孫女，大姊向阿公要了眠床及祖母的梳妝台帶去加拿大做紀念，沒想到半世紀後買回洋樓，眠床和梳妝台前年飄洋過海，終於再度回到樓下祖父母房間原來的位置了。不久，更神奇地，我們接獲在北埔新購街屋的一位先生來電，說明已過世的原屋主交代這位新屋主無償歸還昔時從洋樓拆下來的八片拉門，此為最近的又一驚喜。

自從買回洋樓老家，我開始相信世界上什麼事都可能發生了！追根究柢，洋樓能夠物歸原主是祖先庇佑下許多心存善念的貴人幫忙，及一連串的好事情累積使然，如今不可思議的奇蹟出現，第三代充滿感激地回到出生成長之地，繼承阿公「讀有益書行仁義事」的家訓及格局，逐漸融入家鄉事，我彷彿看見阿公、阿嬤在天上對著我們微笑了！

書籍介紹

本文摘錄自《茶金歲月：北埔姜阿新洋樓的故事（公視時代生活劇《茶金》靈感原型）》，聯經出版

作者：廖運潘

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公視年度時代生活劇《茶金》的靈感原型！

一本充滿恩怨情仇的茶商家族回憶錄，

一部記錄真人實事的台灣地方發展史！

從日治時期到1980年代，一個跌宕起伏的客家望族故事，

主人翁姜阿新縱橫商場，經營茶業、林業、糖廠、運輸、食品事業，

反映了台灣經濟起飛前後的政經、文化、人性現象……，

家族親友間的聚散離合更印證世間的悲歡紛擾皆平常，

珍貴的素人圖文記錄，記錄了劃時代的歷史大劇！

天高し 北埔洋楼 雨後の晴れ

終於散去了，北埔洋樓的陰霾，秋日天高爽。

（北埔姜家歷經榮華、苦難，廖運潘以此俳句表達買回洋樓的莫大欣慰，並分享雨後必有晴天的人生體悟）

70年前的台灣，從茶金到茶土、茶狗屎時期的人們，在動盪不安的時代裡尋找自己的生存之道。往事已矣，俱隨星移更迭。

然而，1996年之後，廖運潘用驚人的記憶力、觀察力把當年發生的故事、人情冷暖一五一十的記錄下來。也把岳父姜阿新先生從富商淪落到棲身小屋一角，從無怨言的身影刻劃得栩栩如生。

廖運潘完成的《想到什麼就寫什麼》共9冊、近130萬字，信手寫就，本為不公開的家族秘籍。在女兒廖惠慶重新彙整之下，節選了北埔茶業在二戰後由盛而衰的故事，隆重推出《茶金歲月》單行本以饗讀者。

這本書內容詳實，從姜阿新的廣結善緣、熱心公益、經營多元事業，到所託非人、祖產盡付東流，還記錄了第三代子孫鼎力買回洋樓、重新整修的過程，是彌足珍貴的素人圖文記錄史，真實而感人，為那段從風光步入暗淡的台灣茶業史下了最佳的註腳。

Photo Credit: 聯經出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九