江戶前壽司為什麼貴成這樣（二）：這群有錢的外國吃貨，造成壽司屋「泡沫經濟」？

おまかせ普遍化的契機與影響

雖然有些店家的おまかせ有套餐化的趨勢，但おまかせ並不等同於套餐。兩者也許都會隨著不同的季節與食材的流通，而在餐點上出現更動，但是和套餐比起來，おまかせ有著更有彈性的點餐流程，可以在出餐過程中隨著自己的喜好，隨時更改和增加餐點的品項。

不過，僅管おまかせ的型態早已存在，但是變得如同法國菜一樣，坐下選好自己要的套餐之後就可以什麼都不管，只要等著不斷地出餐這樣的樣貌，則是在米其林評鑑東京版發布之後的事。

在2007年11月20日所發行的《米其林指南・東京版2008》中，有兩間壽司屋被評判為三星，一間是「數寄屋橋次郎」（すきやばし次郎），一間是「鮨 水谷」。在這份指南發表的瞬間，雖然只是以西方人的角度在看，但江戶前壽司在國際媒體之間，一躍而成與法國菜同等高度的料理。

一時之間，原本多半只吃過西式日本壽司的外國人對江戶前壽司的興趣大增，紛紛跑到日本來追星，也使得東京的壽司屋預約困難的情形日益嚴重。然後，對那些特意跑到日本吃壽司的西方人而言，還有一個更大的障礙，那就是當時日本的壽司屋別說沒有英文菜單了，大多連日文菜單也沒有。

會沒有菜單，和我們之前提到的壽司屋傳統「お好み」的點餐方式有關。お好み這種客人想吃什麼鮨種就直接點來吃的點餐方式，對壽司行家與愛好者是最好的選擇。不過，對那些不管對海鮮料或日文的認識都不深的老外來說，點餐時可就頭大了。

因此在當時，外國旅客在東京如果要吃壽司的話，都會請下榻酒店的服務人員代訂，而且還會要求如果店裡沒有會說英文的員工的話，就直接幫他們訂套餐。

2013年，訪日外國旅客超過了1000萬人。2014年，當時的日本首相安倍晉三招待美國歐巴馬總統在「數寄屋橋次郎」享用壽司之後，江戶前壽司在日本、歐美與許多國家的地位更是水漲船高。而也大約在這段時間，對外國客人來說就是套餐的おまかせ點餐型式已完全定型，並且從銀座開始向各地擴散。而這也成了おまかせ套餐化的第一步。

不過，おまかせ的套餐化有一個先決條件，那就是，以前以「時價」計費的方式勢必要改為固定的價格。

在以往，壽司屋的おまかせ之所以以時價來計價，是因為每天所購入的漁貨價格都在變動，尤其像是黑鮪魚或是海膽競標價格的上下變動更是大。還好，當時常去壽司屋的客人也都能理解這一點，因此以時價計費多半不會有爭議。

但是，外國客人一但透過酒店幫忙預約，往往當下就會詢問一人份的價格。這種情況下，就不太能夠給予「時價」這樣曖昧的答覆了。再加上以網路預約的方式也越來越普及，店家為了免得麻煩，也就乾脆開出了幾套清楚的套餐價格。

然而，這又衍生出了一個新的問題。當高級壽司店開始擁抱那些原本因為不熟悉壽司而視之為畏途的客人時，卻對那些從以前就常吃、並且熟悉壽司的客人造成了很大的困擾。當おまかせ逐漸定型為壽司屋的點餐方式，傳統那種想吃什麼就隨點什麼，但必須對魚料有一定程度的瞭解的お好み點餐方式的店卻大幅地減少。

在高級壽司屋，お好み的點餐方式與おまかせ一樣，都是時價。以黑鮪大腹為例，一貫的價格隨著市場價格的波動，可能在1000円到2000円之間。那麼，お好み的點餐方式為什麼不和套餐化的おまかせ一樣，設定標準的定價就好了呢？

那自然是因為無法預先知道時價，因此沒有辦法這麼做。

在おまかせ套餐化的情況下，準備的鮨種和數量都能夠事先決定。相對的，若是お好み的點餐方式，由於不會知道當天客人會點什麼魚，因此需要準備許多不同種類的魚。也就是說，お好み的點餐方式不但成品率低，利潤更是差。因此現在放棄お好み點餐方式的壽司屋是越來越多了。

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現在的おまかせ中，在酒餚之後的握壽司裡，大多會有ㄧ貫黑鮪赤身、ㄧ貫中とろ和ㄧ貫大とろ。像以前那種一坐下就一次點五貫黑鮪赤身或大とろ的情況已經不再。所以我這幾次去東京一定會去位於銀座的1937年開業，由80多歲的矢崎桂親方坐鎮的ほかけ寿司，這大概是銀座現在碩果僅存的能夠以お好み的點餐方式點餐的高級壽司店了。

在台北的話，旨樂完全可以用お好み的方式點餐，十分難能可貴。而去吃のむら鮨的話，我則是早就和野村先生有著先吃他出的品項，晚點讓我自己選我要吃的鮨種的這種折衷方式的共識。

批發商的世代交替

在以前，壽司師傅一大早去魚河岸，用自己的眼睛來選魚，是一件自信而榮耀，並合情合理的事。因此，想要買到品質最好的魚，每天早上露臉與批發商（仲卸業者／なかおろしぎょうし）搏感情，建構彼此的信任是絕對必要的。

這樣的信任，來自於選魚賣魚的行家，把他所認為最好的魚賣給，甚至可以說是託付給，他相信可以不辜負這條魚美味的買魚和料理魚的行家。不過，這樣的關係現在也面臨了重大的改變。時至今日，認為這種花雙方那麼多時間相處的人際關係早就過時了的人是越來越多了。因此許多人乾脆是把選魚這件事，也直接交給批發商「おまかせ」了。

在傳統師徒制的壽司世界裡，若是有弟子在修業後要獨立開店，親方就會帶著自己的弟子到批發商說「這傢伙以後就麻煩你了」。這不但是介紹，更可說是一種儀式，一種傳承的儀式。在那麼多年嚴格的訓練之後，這樣的一句話，等同於允許和認同自己的弟子已經是一位可以獨當一面的壽司師傅了。

不過，現在就沒那麼麻煩了，就算還只是個學徒，去買魚也不會吃閉門羹。批發商在心態和做法上的變化其來有自。當2014年11月，東京都為了築地市場的遷移所設立的協議機關「新市場建設協議會」正式決定將之遷至豊洲後。許多對於要離開熟悉又親密的築地不安又不捨的盤方，不是決定收店、退休，就是將店轉讓，從而開啟了批發商的世代交替。

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這些接手做的批發商有很多人不過3、40歲，在這些新世代中，不乏有人認為，這是對過去的習慣，做出破釜沈舟的改變的大好時機。他們不那麼重視面對面的交流與對話，而認為透過社群軟體的對話不但快，更不用小心翼翼地應對。

因此，現在批發商和壽司師傅之間用LINE來聯絡成了理所當然的事，進的貨也是直接用LINE傳照片。而師傅只要回說「要買」，魚貨幾個小時內就會送到店裡了。不用見到對方本人，也不需要直接看到魚。由於覺得透過通訊軟體買魚就夠了，更加會覺得每天起個一大早去魚河岸是浪費時間，還不如用這些時間準備酒餚。

久而久之，便出現了一個危險的情況。那就是壽司師傅雖然都在不斷地磨練自己的技術，增加烤的和蒸的等酒餚的品項，甚至還用上法國菜的低溫調理方式，但是「看魚的能力」卻沒有成長。

看魚的能力之所以沒有成長，是因為親自經手的魚的數量不足，技術和知識的落差便會加大。像是要是處理過上千、上萬條小肌的話，自然是一摸就知道哪條的脂肪多，哪條又太瘦了。這樣長期下來，就會摸透各式各樣的魚了。

然而，現在的壽司屋多是10個位子左右，特色是單價高，但來店人數有限。因此，需要處理的小肌與穴子等魚的量和往昔的壽司屋比起來就少得多了。

壽司怎麼那麼貴：壽司屋泡沫經濟

2010年之後，別說是日本了，連亞洲其它國家的壽司店的數量也開始暴增。現在，當我們去看日本的食べログ之類的評論網站的話，總會看到一大排おまかせ30000円以上的壽司屋，要是再加了酒錢，買單的時候至少40000円跑不了的店也不在少數。這種情形，早川光將之稱為「壽司泡沫化」（鮨バブル）。

根據早川光先生的回憶，10多年前，おまかせ超過30000円只是少部份，20年前則幾乎沒有。他在2002年採訪的銀座壽司名店中，超過30000円的店只有一間。

壽司泡沫這個現象的起因，常被歸因於氣候異常所造成的高昂魚價。的確，海水溫度升高所造成的竹莢魚與秋刀魚捕獲量大減，在媒體上是有報導。但是早川光在2015年因為注意到壽司屋的おまかせ價格上揚而問壽司師傅時，就已經聽到「魚價一直漲真是困擾」這樣的回答了。然而，他所知道的漁獲量大減的新聞，卻是2017年之後才出現的。

因此，早川光認為，壽司屋的價格暴增並不只單單只是因為漁獲量下跌所造成的魚價上揚，帶動壽司屋價格變高的潛在原因，是越來越多造訪東京壽司店的外國旅客。而這其中一個最重要的時間點，就是前文所提到的，日本前首相安倍晉三招待美國前總統歐巴馬在「數寄屋橋次郎」吃壽司的時候。

先是米其林指南東京版出現了壽司店，後有安倍晉三招待歐巴馬吃壽司，在媒體的推波助瀾之下，許多有錢的外國人到了東京就非得去高級壽司店吃上一回才甘心。而且這一群有錢的外國吃貨，多半毫不猶豫地為了吃好吃的東西可以一擲千金。

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2015年之後，銀座高級壽司店的吧台幾乎被這些外國人所佔據。這些客人以來自紐約、香港和新加坡的最多。他們不但不在乎價格，更要求要最高級的食材。但是，他們有許多人原本並沒有那麼熱愛壽司，只是為了追星而吃，這也給許多老客人帶來了困擾。

總之，正因為這些外國客人的加入，壽司店所使用的食材是越用越高級，對黑鮪大腹、海膽和香箱蟹等深受外國人喜愛的高級食材爭相進貨，從而造成了市場價格的暴漲。然而，就算是壽司賣得越來越貴，這些來自海外的饕客卻是有增無減，這更使得壽司屋的行情水漲船高。於是，隨著這樣的情勢所導致的おまかせ價格上揚，壽司泡沫經濟於焉開始。

除此之外，對讓壽司泡沫經濟推波助瀾的，還有像是臉書、推特和IG等社群媒體。去壽司屋的人上傳到這些社群媒體的照片，和飲食導覽或雜誌比起來，更有即時性與真實性，也因此成了大家接受訊息最快、也最為直接的管道。那些在社群媒體造成話題的店家，也會迅速地火爆起來，成了預約困難店。而其中影響最大的，則莫過於2010年登場，並於2014年開始日語版本的IG了。

IG約莫在2016年的時候，在日本爆炸性地流行了起來。眾所皆知，它與其它社群媒體最大的不同，在於它最為強調和重視視覺。大量的照片與壽司的高級食材正好一拍即合。

2017年，日本出現了「インスタ映え」（使用IG美化照片／用IG讓照片更好看，Instagram為「インスタグラム」，縮短為「インスタ」，「インスタ映え」是「IG」+「映え」はえる：「漂亮」、「好看」的組合字）這個流行語。

由於IG的特性，就算是看不懂日文的外國人，也可以完全不看文字的介紹和評價，只要看到拍得看起來令人垂涎欲滴的黑鮪大腹、鮑魚或海膽，就立刻鬼迷心竅地在網路上訂位了。不但如此，還有人把自己吃的おまかせ的價格也得意揚揚地PO在網上，讓人產生「越貴的店越讚」的錯誤印象，影響了不少淺薄的食客。

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早川光發現，與許多おまかせ價格超過30000円、甚至於40000円用著同等高級食材的店，將一份おまかせ的價格控制在20000円左右的壽司屋也不少。而這其中的價差便來自於租金與人事費用。

和其它的餐飲業比起來，壽司屋的成本是比較高的。銀座和六本木的租金高自是不在話下，要在如此高級的店接待客人的外場，也不能是等閒之輩。

更重要的是，在おまかせ套餐化的趨勢下，要準備個10人份左右的烤魚、茶碗蒸或是其它熱食同時出餐的話，除了親方之後，內場的廚房至少還需要兩人以上的人手才有可能，和那種甚至板前只需要一個人捏壽司的傳統壽司店相比，人事費的負擔自然要大得多。

以吧台和個室加起來10個人的店來說，如果加上親方之後內場四人，加上外場二到四人，一個人一個月薪水25万円的話，一個月人事費就要200万円。一個月營業25天來算的話，等於一天的人事費就要約八万円，這樣的店おまかせ的價格，自然不可能控制在20000円，甚至15000円左右。

在新冠肺炎疫情的影響之下，除了外國遊客銳減外，接二連三的縮短營業時間的要求所造成的營業額大降，也讓許多的壽司屋陷入困境。這讓早川光認為，壽司屋的超高價的泡沫化已然發生。

因為，就算是疫情消退，入境消費要回到2019年的數字，多半也需要好幾年的時間。在這樣的狀態下，想要和以前一樣把價錢訂得那麼嚇人也許就不太可能了。不過當然了，要回到10幾、20年前的那個價格，也是同樣地不可能。

台灣由於沒有限制餐廳在疫情嚴重時必須提早打烊，加上不能出國，許多餐廳反倒是業績長紅，一位難求。至於要如何淘汰那些漫天開價的壽司店，就需要靠消費者的理性判斷了。

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本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航