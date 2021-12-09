江戶前壽司為什麼貴成這樣（四）：章魚、煮鮑、水針魚、小肌、車蝦，誰最受歡迎？

江戶前壽司古與今

寫到第五篇，已經討論過的有江戶前老八樣，以及在介紹手綱卷那篇又提到的「海老の唐子づけ」、「イカの印籠詰め」等傳統江戶前壽司。

在這部份，我們先來看看「蛸の桜煮」、「煮鮑」、「針魚の昆布〆」、「針魚の蕨づけ」、「小肌の重ねづけ」、「鰺の丸づけ」、「車海老の黃身酢がけ」、「薄焼き玉子の柏餅づけ」、「薄焼き玉子の『のの字巻き』」、「厚焼き玉子の鞍かけ」。

章魚之櫻煮

我們第一個看到的「蛸の桜煮」就是章魚之櫻煮。雖然是壽司師傅之間評價很高，從江戶時代就開始流傳的傳統壽司料，但和烏賊比起來，現在反而像是陪襯的角色。

之所以稱之為櫻煮，是因為將章魚與紅豆一起煮，紅豆中花青素的糖苷衍生物花色素苷，與章魚的蛋白質結合後，會變成如同櫻花般的美麗顏色。傳統的櫻煮手法，要先用手搓揉章魚約40分鐘，以完全去除章魚有著腥味與雜菌的黏液。

雖然加鹽搓揉的話，黏液可以更快清除，但是由於章魚是脆弱而敏感的食材，沾到油或鹽的話，皮就會脫落，也就不美觀了。

不過若是想在短時間內去除章魚的黏液的話還有一個辦法，那就是加鹽之後用白蘿蔔來搗章魚。如此一來，白蘿蔔切口的酵素會和鹽起作用，將黏液固化。而在完全去除黏液之後，如果不使用紅豆的話，則是加日本酒、黑糖、醬油煮兩、三小時。

要把章魚煮得軟，除了加紅豆這個方法外，還可以加白蘿蔔、碳酸飲料、小蘇打或番茶一起煮。因此，櫻煮是一種「軟煮」（柔らか煮）的手法，也就是將章魚、烏賊、鮑魚等纖維強軔難咬的食材，藉由在烹調過程中解除與破壞其纖維之間的聯結，而煮得很軟的烹調方式。

章魚的日文是「たこ」，其他的「た」指的是手，「こ」是很多（たくさん），加起來就是手很多的意思。其漢字「真蛸」，在完成於西元927年，平安時代中期的日本古代律令條文《延喜式》中就已出現。

牠們棲息在比較溫暖而岩石多的海域，捕食蝦蟹類。真蛸最好吃的季節在東京灣與三陸地方是冬天，產卵期從初夏到秋天，由於產的卵形狀類似紫藤花，因此有「海藤花」（かいとうげ）之稱。醃漬過後的章魚卵也很美味，外觀為黄白色的小顆粒，常用於湯品，是兵庫縣明石的名産。

章魚美味之處，在於其口感、香氣與咀嚼時的甜味。這個甜味來自於蛋白質甘胺酸（glycine／グリシン）和甜菜鹼 （betaine／ベタイン）。此外，章魚還有含有豐富的能夠增強腦部機能的牛磺酸。以大小而言，則是兩、三公斤左右的最為鮮美。

章魚一般是用陶罐（たこつぼ）或海釣的方式捕撈，而且大部份是在漁市燙熟後再出貨。由於日本本地產的章魚供不應求，因此市場上多為主要產地為非洲的摩洛哥和茅利塔尼亞的進口冷凍章魚，然後再由日本國內業者水煮加工，其市佔率為全日本真章魚的8成。

因為全世界的章魚漁獲量約為26萬噸，其中有一半產於非洲西北岸。日本近海則為約4～5萬噸。其中北海道產約2.4萬噸，瀬戶内海1.1萬噸、東北海域約1萬噸。主要的名產地又有有神奈川縣三浦半島的佐島、葉山、久里濱，以及兵庫縣、福岡縣、岡山縣等地。如果兩相比較的話，日本產的章魚煮過後，會呈現暗淡的紅豆色；非洲產的煮過則是呈現鮮艷的赤紅色。

其中佐島章魚與兵庫縣的明石章魚並稱章魚界的兩大名牌。不過瀬戶内海與東京灣與三陸地方的產季不同，是6～9月，被稱為「夏蛸」。明石章魚在6、7月更是超級美味，由於正逢收割麥子，出現麥稈的季節，因此這時期的明石章魚又稱為「麥稈章魚」（麦わらだこ），特徵是顏色較白，腳也比較短。

豊洲市場所進的活章魚，來自常磐、外房、千葉縣的內灣、三浦半縣和三重縣。在這些產地中，又以三浦半島的佐島章魚的在市場上的評價最高。

佐島章魚的評價之所以高，是牠與其牠產地的章魚比起來，肉身不但更厚更肥，煮了之後更是香氣強烈而肉味甘甜。而這則是和牠的生長環境有關。

佐島外海的岩場底部為「亀ぎ根」，在這裡生活的魚群由於海底礁岩棋布，而成了牠們最佳的生活環境。此外，也正因為這裡的海底地形不適合用底拖或卷網的方式，而只能以一本釣、定置網與章魚壺的方式捕撈，提昇了漁獲的品質。又因為這樣的環境是魚蝦貝蟹的最佳棲地，章魚的伙食多樣又豐富，產的章魚自是更加鮮美。

而另外兩個美味章魚的代名詞，則是兵庫縣的明石章魚和岡山縣的下津井章魚，兩者都是瀬戶内海的代表。而這裡的章魚則是棲息於砂地，以玉筋魚為主食。

櫻煮章魚的壽司或刺身。多會以用刀在生魚片表面劃出波浪般的刻痕的「波造り」（なみづくり）這種切法來處理。如此一來，不但可以讓切片的章魚不容易滑動，也增加了醬汁的吸附力。

煮鮑

到二戰前為止，煮鮑一直是壽司屋中煮物的壽司料代表，咬下去那脆脆的口感非常吸引人。其煮法也是上文說的軟煮，煮汁則是高湯、日本酒、醬油、砂糖和味醂。另外也有不少店家用蒸的方式來烹調。

日本產的鮑魚主要分為黑鮑（クロアワビ／Japanese abalone）、眼高鮑（マダカアワビ／Giant abalone）、雌貝鮑（メガイアワビ／Disk abalone）、蝦夷鮑（エゾアワビ／Ezo-abalone）。

而黑唇鮑（赤鮑／アカアワビ／Blacklip abalone）的產地則是澳洲，在日本國產黑鮑不足時會用來替代。

紅鮑（茜鮑／アカネアワビ／Red abalone）原產於美國西北岸，智利大量養殖，日本亦有進口。

在壽司店提到鮑魚指的就是最高級的黑鮑，雌貝鮑則是一直被誤認為是黑鮑的雌鮑，做成刺身軟Q而口感差，做成酒蒸就好多了。以生食而言，則是黑鮑和蝦夷鮑美味。

黑鮑在日本的知名產地有伊勢志摩、伊豆、日本海的輪島，以及千葉縣的房州。由於房總半島沿岸海藻豐富，為黑鮑提供了充足的食物，因此房州的黑鮑被視為品質最高的絕品。尤其是6～9月左右的房州黑鮑，不但是肉厚、味甜、身軟，而且充滿了海潮的香氣，根本是極品。

一般的黑鮑要選約0.8公斤的味道最好。外房大原產的眼高鮑如果是超過1公斤的，被稱為特大眼高鮑。又因為其肉身表面為枇杷色，因此在日本又稱為枇杷貝，是非常適當用來做煮鮑的品種。如果再配上特大眼高鮑或大黑鮑的肝臟一起吃，那更是銷魂。

水針魚蕨飾壽司（針魚の蕨づけ）

這是一種以昆布或醋醃漬過的水針魚所做的細工壽司。由於水針魚的形體細長，很容易做成造型萬千的細工壽司，因此很適合讓壽司職人隨著自身靈感來創作。

正如以前討論過的，正式中文名是「長吻鱵」的水針魚，日文漢字為針魚或細魚，其假名さより的さ則是源自日文的「狭長なる」。此外，水針魚日文的另外一個語源「沢寄り」則與其喜愛大量群聚（多く集まること）的習性有關。

水針魚背部閃爍著銀光，身體則近乎透明，產季為冬天到春天。不過雖然水針魚因為春天會聚集到淺灘處產卵因此漁獲量最高，也是壽司屋與天麩羅店春天的高級魚材，但是此時因為養份供與魚卵，因此肉質鬆散。

上等的水針魚則是12～2月所捕獲的，肉質緊實的水針魚。全長超過30公分的大水針魚被稱為「閂」。水針魚是極為美味的高級魚，但是肚子剖開之後卻是烏漆摸黑，因此日本魚市場的人都把壞心眼的人稱為「像水針一樣的人」。而新鮮的水針魚腹部為銀白色。

不過細工壽司不只是在外型上炫目，口感上也是變化萬千。剝去薄皮與除去細骨的水針魚，先捲起來後，由正中間下刀，打開後由於外觀猶如優雅的蕨菜 （ワラビ），因此稱之為水針魚蕨飾壽司，又稱為摺紙封簽水針魚（のしさより）。

水針魚的細工刺身與壽司還不只有蕨飾，若先切成長條壯，再交叉編起來，就成了日本漁夫在河中捕魚，把竹木條編成網狀的陷阱網代（あじろ）；如果是切成長角狀再組合起來，就成了如同井口的井字形木框的「井桁」（いげた）；另外還有「杉盛り」、「乱菊」等。在握壽司中最具有代表性的則是單邊飾（片身づけ）。

窩斑鰶疊飾（小肌の重ねづけ）

壽司屋中最炫目的光、「古江戶前壽司的主角」、「亮皮魚中的橫綱」、「江戶前壽司的代表」。這個江戶前醋漬壽司的代表鮨種，正式中文名窩斑鰶反而讓人疏遠，還是叫牠小肌親切。

新子（しんこ）、小肌（コハダ）、中墨（ナカズミ）、子代（コノシロ），這種隨著成長階段的不同，而有著不名稱的升官魚（出世魚）中，可稱之為粹之精髓的，就是6月中開始現身的小肌的稚魚新子了。

從江戶時代開始，壽司愛好者的每一句「新子進了嗎？」、「有新子了嗎？」，都成了壽司屋夏天的通關密語。不過，大家現在吃新子是越來越猴急了。從1960年代的8月上旬上市，到平成年代的7月中上旬，一直到現在的6月中旬。

新子握壽司也由昭和時代的ㄧ貫兩條或三條，一直到現在的六條、七條，甚至於更多。還出現了一貫超過5千円的這種讓人難以置信的高價。看來，人們對於新子的追求，已經不是「粹」可以表達的了。

豊洲市場的小肌批發商「司水産」的大山晃弘先生表示，每年6月中旬左右，新子在静岡的舞阪最早出現，接下來則是九州的天草。這時候的新子只有孔雀魚那樣的大小，1公斤要10萬到20萬之間。而且這種大小的新子，一貫壽司要用的10條才夠。其它的名產地另外還有愛知縣三河灣石川的七尾、千葉的船橋、佐賀的竹崎等。

小肌握壽司捏法的主流是1條一貫的「丸づけ」。如果與新子對應的話，身長五公分的新子，一貫對應為四尾或五尾，才可稱之為「粹」。因為這樣的大小，正是最美味的。

的確，小肌一口咬下去，那微酸脆甜的口感，和淡淡的酸味與鹹味所交織出的味道所譜成的夏日風晴詩，實在是讓人欲罷不能。但是，沒有人會想吃生的小肌。唯有經過鹽漬、醋洗這些「江戶前之仕事」的小肌，才能在壽司檯上發光發亮。

這是一門讓蛋白質的結構起了變化的科學。

我們知道，包括小肌、鯖魚、竹莢魚這種亮皮魚，都是非常容易腐敗的魚。造成牠們腐臭的原因，來自於三甲胺（Trimethylamine），而這也正是魚腥味的來源。由於三甲胺是鹼性，如果和酸性物質結合的話，其臭味成份就會起變化，從而壓抑了其腥臭味。

而之所以要鹽漬，則是為了讓魚身的蛋白質產生變性。魚身的蛋白質中，筋原纖維蛋白質佔了50%，而其中有2～6%的食鹽水性質。如果透過鹽漬，讓魚身表面進行脫水作用的話，就等於對魚身表面覆蓋了高濃度的食鹽水。如此一來，魚身表面的蛋白質便會凝膠化，變成如同果凍一般的柔軟狀態。

而在鹽漬之後，如果再加上酸性的醋，原本pH質約6的魚身pH質會往酸性靠近，變成約為5。受到酸性物質影響的肌肉纖維之間的空隙會因此縮小，讓肉身變得更加緊實。

然而，要是酸性太強，pH質降到4以下的話，肌肉纖維中的蛋白質則會因此溶解，使魚身變得軟塌。但是如果在醋醃之前先鹽漬過的話，小肌的肌肉纖維中的蛋白質就會在溶解前成形，肉質也就緊實了。醋醃過的小肌肉身的部份會呈現白色，就是這個原因。

斑節蝦掛黃身醋（車海老の黄身酢がけ）

日文「クルマエビ」（車海老）的日本對蝦，自日本江戶時代開始在日本就是蝦子的代名詞。日文名車蝦，來自於其身體一圈一圈黑色如車輪的平行條紋。日文別名マダラエビ中的マダラ意思則與中文的斑節蝦一樣指的是斑點，而另外一個日本別名則是 「ホンエビ」（本蝦、本海老）。

而牠那一節一節的斑紋，也讓牠在魚河岸被稱為隈取（くまどり）這種日本歌舞伎中的特殊化妝方式之名。此外，天然的車蝦又叫「工作」（はたらき）。

車蝦在日本會依大小不同而有不同的名稱。20公克以下的稱做「サイマキ」（さい巻），10公分左右20公克上下的叫「中マキ」（中巻），而25〜40公克上下的則叫「マキ」（巻），超過100公克的叫「大車」。

日本的車蝦養殖始於明治23年（1890）年左右的愛知和熊本。而在昭和8年（1933）的時候，藤永元作在熊本縣的千束島成功地人工孵化了車蝦。種苗生産的技術則在昭和39年（1964）年的時候正式確立，自此以養殖為主流。

而日本的野生車蝦則可以在春到秋季間在東京灣以西的淺海捕獲，其它可捕獲野生車蝦的地方還有大分縣的佐伯和姬島、宮崎縣的延岡，和東京灣沿岸的富津和竹岡。

之前談江戸三鮨曾強調過，其實說握壽司是日本江戶時帶的路邊小吃並不完全正確，因為文政13年（1830年）於深川安宅六間堀，由堺屋松五郎所創安宅の鮓（あたかのすし），也就是「松ヶ鮨」，正是一間有店面的高級壽司店，只不過當時以外帶為主。

江戶末期的浮世繪大師歌川國芳就曾以松之鮨為題材，畫了「縞揃女弁慶 松の鮨」，而畫中出現的壽司正是車蝦壽司，以此來將車蝦壽司描繪為像花魁一般遙不可及的壽司食材中的第一紅牌，彰顯松之鮨在當時壽司界裡的崇高地位。斑節蝦的英文為Kuruma-prawn或 Banmboo shrimp。

黄身酢（きみず／Kimizu）是用醋、出汁、蛋黄、砂糖等所製成，被用來做的調味料。若是做成顆粒狀，則可以替代魚蝦鬆，不但增添了味淡鮨種的風味，更掛上了亮彩的外衣。

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航