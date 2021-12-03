美國會議員「勞軍團」行程，透露美軍因應「台灣有事」的戰略部署

文：黃澎孝

美國國會議員訪問團又來了。11月25日晚上10點11分，美國眾議院退伍軍人委員會主席高野（Mark Takano）率同黨眾議員斯洛特金（Elissa Slotkin）、雅各（Sara Jacobs）、艾爾德（Colin Allred）以及共和黨眾議員梅斯（Nancy Mace）從韓國搭乘美國行政專機降落松山機場。

這是繼本月初美國參、眾議員訪問團來訪後，同一個月，第二個來台訪問的美國國會議員訪問團；其意義之不同尋常，當然備受各方關注。

事實上，這一團由美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會及軍事委員會共5位眾議員組成的訪問團，原本是美國國會的「感恩節勞軍團」，專程前往日本和南韓慰勞駐在當地的美軍。

值得注意的是，當他們訪問在沖繩的「嘉手納空軍基地」（Kadena airfield）時，基地指揮官曾特別為他們簡報中國日益增加的軍事挑釁行為，也談及近期頗為緊張的台海情勢。緊接著他們在南韓與美軍共度感恩節後，立刻轉來台灣訪問，顯然與台美之間的軍事問題有關。

其實，我們從這個眾院「勞軍團」的成員和行程，就可看出美軍在面對中國威脅的軍事態勢上，所進行的戰略部署和戰場經營。

首先，訪問團透露了：他們是在沖繩的「嘉手納空軍基地」，聆聽了當地指揮官對台海情勢的簡報⋯⋯。這說明了，駐紮在距離台灣600公里外的沖繩美軍，他們可不是去沖繩「露營」玩「家家酒」的。他們的任務顯然就是在對付所謂的「台灣有事」。

美國在日本派駐了5萬5千多軍人。分駐在日本的89處美軍基地和軍事設施中。其中有39處基地就在琉球群島的沖繩。總共進駐了2萬8千多名軍人，幾乎把駐日美軍的過半兵力都部署在那裡。而且駐沖繩美軍是由四大軍種構成，是美國在海外唯一一支軍種齊全的駐軍。

值得注意的是，沖繩的「嘉手納空軍基地」，是遠東地區最大的空軍基地。駐紮該基地的主要是美空軍第五航空隊的第18航空聯隊。該基地部署有三個F-15戰鬥機中隊、一個預警機中隊和八架KC-135空中加油機，以及各式軍機200多架。以F-15戰鬥機而言，最高時速為3000公里，這意味著，從「嘉手納」起飛，頂多25分鐘就能飛抵台海上空。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 嘉手納空軍基地的 F-22

嘉手納基地也是美軍海外偵察機部隊的重要基地，現駐有第390情報中隊、第82偵察機中隊、第18聯隊情報分隊和353特種作戰大隊， 所屬美軍RC-135型電子偵察機、P-3C型反潛巡邏機以及EP-3E型電子偵察機經常從嘉手納機場起飛，執行對中國軍事動態的偵察監視任務。

更令人矚目的是，美國最精銳的海軍陸戰隊所屬的「第三陸戰遠征軍」約有4000名海軍陸戰隊官兵，包括海軍陸戰隊的飛行員和機組人員配置了80多架魚鷹直升機和最先進的F-35B駐紮在沖繩的「普天間基地」可以快速的將兵力投送到「從夏威夷到非洲好望角」。這也是遏阻共軍犯台的威懾戰力。

自從馬英九前總統，公開提出共軍犯台，「首戰即終戰」、「美軍不會來」之後，造成不少人的心理陰影，媒體上更常有許多關於美軍會不會援台的揣測。

其實，韓戰後美國根據與台灣的《中美共同防禦條約》和與日本的《美日安保條約》派遣美軍進駐沖繩和台灣，就是在地緣戰略上，形成犄角之勢。

美中建交後，美台之間的共同防禦條約縱然隨之終止；但是，有關台灣的現狀仍然透過《台灣關係法》與美國的西太平洋安全綁在一起。台美之間千絲萬縷的軍事關係，更從未中斷。

表面上，穿著軍服的美軍雖然離開台灣，但是，他們並未走遠。就一個戰場的縱深而言，6、700公里是很正常的，尤其以現代海空載具的速度而言，更不過是幾十分鐘的「時間距離」而已。

更何況，美軍還可透過其軍事衛星，從「九天之上」，監控台海情勢。而且還可以經由潛艦的活動，在台灣的周邊海域，秘密監控中國的海上行動。其效果並不亞於在台駐軍。根本就不存在所謂的「美軍來不來」的問題。

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