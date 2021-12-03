核協議談判蒙陰影：談判第3日，國際原能總署表示伊朗準備提高濃縮鈾濃度

在伊朗強硬派總統萊希（Ebrahim Raisi）上任後，伊朗與西方各國的核協議談判一度停擺。近期終於重啟，然而當核協議談判進入第3天，聯合國國際原子能總署（IAEA）卻指出，伊朗開始在福爾多（Fordow）製造濃度更高的濃縮鈾。西方各國擔憂，伊朗的行為，是要試圖增加談判籌碼。另一方面，也為核協議的談判蒙上陰影。

核協議談判第3天，IAEA透露伊朗提高濃縮鈾濃度

《路透社》報導，時隔5個月，近期伊朗強硬派總統萊希與西方國家重啟核協議談判。然而在12月1日，也是談判的第3天，聯合國國際原子能總署（IAEA）表示，伊朗已經開始在福爾多的新型離心機，製造濃度更高的濃縮鈾。

IAEA的聲明中提及，伊朗在福爾多安裝了166台IR-6型離心機，開始準備將濃縮鈾的濃度提高到20%。過去伊朗一直使用IR-1型離心機，相較於IR-6離心機，效率較低。而值得注意的是，只要生產20%以上的濃縮鈾，就可以透過分離技術，製造武器用濃縮鈾，來發展核武，因此在協議中並不允許伊朗將濃縮鈾濃度增加到20%，也不允許伊朗在福爾多進行鈾濃縮。《路透社》指出，伊朗的行為「嚴重削弱了核協議」。

《路透社》報導提到，在一份提供給IAEA成員國的報告中，IAEA將針對伊朗的行為，對伊朗的核武發展進行更嚴格的審查。報告中指出，IAEA計畫加強檢查存放離心機的福爾多燃料濃縮廠（FFEP），不過關於如何加強檢查、具體做法為何，還有待商榷。

不過另一方面，儘管IAEA沒有詳細指出發布報告的原因，伊朗則淡化這件事情，指出IAEA的報告只是「例行作業」。

伊朗的行為，如何影響核協議？

對於伊朗的核武發展，IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）表示擔憂。另一方面西方國家也憂心，伊朗的行為，是試圖透過大量使用新型離心機，來增加核協議中的談判籌碼。

《衛報》報導，近期伊朗與英國、中國、法國、德國、俄羅斯以及美國重啟伊朗核協ㄉㄧㄥ（The Joint Comprehensive Plan of Action ，JCPOA）談判。核協議的目的，是要透過限制伊朗的核武發展，來換取西方各國撤除對伊朗的制裁。

而對於這次談判，伊朗外交官表示，核協議的重新簽訂「近在眼前」，不過要取決於西方各國的善意。也表示西方各國廢除對伊朗的各項制裁是基本的「優先事項」。

#ViennaTalks proceeding with seriousness and sanctions removal as fundamental priority.

Expert talks are continuing too.



In daily contact with top negotiator @Bagheri_Kani.



Good deal within reach if the West shows good will. We seek rational, sober & result-oriented dialogue. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) December 1, 2021

不過《半島電視台》報導，在IAEA指出伊朗提高濃縮鈾濃度後，原本就不支持核協議的以色列，呼籲各國立即停止核協議的談判。以色列總理昨（2）日表示，伊朗的行為是要敲詐世界各國，增加談判地位，應該要以強制的手段回應，立即停止核協議的協商。

《以色列時報》也指出，歐洲各國談判人員表示，會根據伊朗如何看待這次談判，來決定是否繼續重啟核協議。而英國、法國、德國外交官也指出，如果伊朗並沒有展現好好限制核武的誠意，核協議的談判就會遇到問題。外交官也提及，談判至今，對於伊朗的離心機問題，還懸而未決。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範