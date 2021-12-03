2021/12/03,
國際

拜登宣布加強版入境規定篩檢要在「1日」內，紐約州發現5名Omicron確診者

拜登宣布加強版入境規定篩檢要在「1日」內，紐約州發現5名Omicron確診者
照片為洛杉磯國際機場裡，一名行走中的旅客正在調整口罩｜Photo Credit: AP / 達志影像

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拜登也延長大眾交通工具口罩令至明（2022）年3月18日，適用範圍除包括搭乘飛機、火車期間，在機場或公車站內也須戴口罩。白宮指出，不守規定者最低恐面臨500美元（約新台幣1萬4000元）罰鍰，累犯者最高可開罰3000美元。

美國總統拜登昨（2）天宣布加強版的入境規定，不管旅客COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗接種狀態或出發地，篩檢時程將從目前搭機前3日內縮至1日。新規預計下週初生效，確切日期白宮尚未公布。

Omicron在美國的最新情況，依據《華爾街日報》報導，紐約州發現了5名確診者，當中4位來自紐約市。紐約州長霍赫爾（Kathy Hochul）指出，其中有1位確診者是已接種過疫苗的蘇福克郡（Suffolk County）居民，最近曾到過南非。

拜登稱縮短篩檢時程能提供大眾多一層保護，延長大眾運輸口罩令

（中央社）為防堵新變種Omicron，美國總統拜登昨天宣布加強版入境規定，不論疫苗接種狀態或出發地，所有赴美旅客篩檢時程將從目前搭機前3日內縮至1日。新規預計下週初生效，確切日期尚未公布。

為因應COVID-19冬季疫情、新變種Omicron威脅，拜登昨天前往美國國家衛生研究院（NIH），宣布一系列抗疫新措施，包括擴大追加劑接種、加強入境篩檢規定、加速國際疫苗捐贈工作等。

拜登表示，一個月前，美國政府宣布外籍旅客須打完疫苗才可入境，他這週公布額外措施，強化國際旅遊規定，讓美國有較多時間研究並抑制Omicron傳播。

根據美國目前規定，凡是已完整接種獲美國食品暨藥物管理局（FDA）核准、世界衛生組織（WHO）緊急使用清單（EUL）上COVID-19疫苗的外籍或美籍旅客，搭機前3天內檢驗即可；若未打完疫苗，外籍旅客不得入境，美籍旅客則須持搭機前1天內陰性報告。

拜登指出，未來不論疫苗接種狀態或出發地為何，所有入境旅客須改在搭機前1日內篩檢。他說，縮短篩檢時程能提供大眾多一層保護。

根據白宮提供的資訊，入境篩檢新規適用所有赴美國際旅客，包括美國籍人士。新規預計下週初上路，但白宮尚未公布確切日期。

此外，拜登昨天也延長大眾交通工具口罩令至明（2022）年3月18日，適用範圍除包括搭乘飛機、火車期間，在機場或公車站內也須戴口罩。白宮指出，不守規定者最低恐面臨500美元（約新台幣1萬4000元）罰鍰，累犯者最高可開罰3000美元。

為加速全球疫苗接種工作，拜登表示，美國目前已援贈超過2億8000萬劑疫苗給110國，未來100天內會加緊腳步，再送出2億劑疫苗。

拜登強調，美國對外援贈的疫苗，沒有一劑會造成美國人民權益損失，他永遠都會優先確保國內人民受到保護。但他說，讓全球人們接種疫苗不僅是個道德義務，也是他保護美國人民的方式，「這是場全球傳染病，需要所有人齊力抗疫。」

外界憂Omicron已進入美國社區，CDC主任：此時擁有更多對抗新變種的工具

（中央社）美國疾病管制暨預防中心（CDC）昨天表示，一名明尼蘇達州男子11日24日確診，基因定序為新變種Omicron，是美國第2例。患者沒有非洲旅遊史，近期僅到過紐約，Omicron恐已進到美國社區。

美國CDC前（1）天公布國內首起Omicron案例，是一名11月22日自南非返國的加州居民。患者已完整接種COVID-19疫苗，11月29日確診，症狀輕微且狀況持續改善中。

才隔一天，美國昨天就傳出第2例Omicron；值得注意的是，患者近期沒有到過Omicron起源的非洲南部。CDC指出，患者11月19日至21日曾赴紐約參加動漫展，11月22日隨即出現症狀，11月24日篩檢後確診，目前自我隔離中。

根據CDC提供的資訊，第2例Omicron患者同樣已完整接種COVID-19疫苗，確診前僅出現輕微症狀，目前已經消失。

由於患者沒有非洲旅遊史，確診前僅曾到過紐約，外界擔憂Omicron可能已在社區中傳開。CDC表示，明尼蘇達州流行病學家會持續與紐約及CDC合作，調查此案。

美國CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）透過新聞稿表示，CDC積極監測並為Omicron做準備，過去9個月美國擴大基因定序工作動能，比去年此時擁有更多對抗新變種的工具，包括疫苗、追加劑及室內戴口罩、勤洗手與保持社交距離等有效防疫措施。

瓦倫斯基強調：「不管病毒基因定序為何，這些方法都能阻止COVID-19傳播。」

《華爾街日報》報導，拜登正企圖透過種種預警措施但不施行封鎖和強制口罩令的方式來控制疫情。白宮官員指出，疫情目前已經進入新的階段，有足夠的疫苗（包含追加劑）可以供民眾完整接種，可以藉此緩和Omicron的散播，不必像今年初那樣對經濟和社會造成衝擊。依據約翰霍普金斯大學的數據，美國近日的每日新增確診數自從11月中旬以來持續增加。

拜登前幾日被問及地方以及各州官員是否應該恢復口罩令，他表示他鼓勵所有美國民眾在室內且人群擁擠的情況下戴上口罩，但沒有提及強制令。拜登表示，「如果民眾已打了疫苗也戴上口罩，那麼（政府）就沒必要施行封鎖」。

世界衛生組織（WHO）11月26日將Omicron列為「高關注變異株」（variants of concern），包含美國在內等許多國家雖立即對非洲南部多國祭出旅行禁令，病毒仍快速向外擴散。

根據《紐約時報》（The New York Times）最新統計，Omicron已至少在36國現蹤，橫跨非洲、美洲、歐洲、亞洲與中東區域。鄰近台灣的香港、新加坡、韓國與日本皆出現病例。

白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）預估，專家還須2至3週才能對Omicron有更清楚的了解，包括是否更具傳播力、免疫逃脫程度、症狀輕重等。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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