拜登宣布加強版入境規定篩檢要在「1日」內，紐約州發現5名Omicron確診者

美國總統拜登昨（2）天宣布加強版的入境規定，不管旅客COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗接種狀態或出發地，篩檢時程將從目前搭機前3日內縮至1日。新規預計下週初生效，確切日期白宮尚未公布。

Omicron在美國的最新情況，依據《華爾街日報》報導，紐約州發現了5名確診者，當中4位來自紐約市。紐約州長霍赫爾（Kathy Hochul）指出，其中有1位確診者是已接種過疫苗的蘇福克郡（Suffolk County）居民，最近曾到過南非。

拜登稱縮短篩檢時程能提供大眾多一層保護，延長大眾運輸口罩令

（中央社）為防堵新變種Omicron，美國總統拜登昨天宣布加強版入境規定，不論疫苗接種狀態或出發地，所有赴美旅客篩檢時程將從目前搭機前3日內縮至1日。新規預計下週初生效，確切日期尚未公布。

為因應COVID-19冬季疫情、新變種Omicron威脅，拜登昨天前往美國國家衛生研究院（NIH），宣布一系列抗疫新措施，包括擴大追加劑接種、加強入境篩檢規定、加速國際疫苗捐贈工作等。

拜登表示，一個月前，美國政府宣布外籍旅客須打完疫苗才可入境，他這週公布額外措施，強化國際旅遊規定，讓美國有較多時間研究並抑制Omicron傳播。

根據美國目前規定，凡是已完整接種獲美國食品暨藥物管理局（FDA）核准、世界衛生組織（WHO）緊急使用清單（EUL）上COVID-19疫苗的外籍或美籍旅客，搭機前3天內檢驗即可；若未打完疫苗，外籍旅客不得入境，美籍旅客則須持搭機前1天內陰性報告。

拜登指出，未來不論疫苗接種狀態或出發地為何，所有入境旅客須改在搭機前1日內篩檢。他說，縮短篩檢時程能提供大眾多一層保護。

根據白宮提供的資訊，入境篩檢新規適用所有赴美國際旅客，包括美國籍人士。新規預計下週初上路，但白宮尚未公布確切日期。

此外，拜登昨天也延長大眾交通工具口罩令至明（2022）年3月18日，適用範圍除包括搭乘飛機、火車期間，在機場或公車站內也須戴口罩。白宮指出，不守規定者最低恐面臨500美元（約新台幣1萬4000元）罰鍰，累犯者最高可開罰3000美元。

為加速全球疫苗接種工作，拜登表示，美國目前已援贈超過2億8000萬劑疫苗給110國，未來100天內會加緊腳步，再送出2億劑疫苗。

拜登強調，美國對外援贈的疫苗，沒有一劑會造成美國人民權益損失，他永遠都會優先確保國內人民受到保護。但他說，讓全球人們接種疫苗不僅是個道德義務，也是他保護美國人民的方式，「這是場全球傳染病，需要所有人齊力抗疫。」

外界憂Omicron已進入美國社區，CDC主任：此時擁有更多對抗新變種的工具

（中央社）美國疾病管制暨預防中心（CDC）昨天表示，一名明尼蘇達州男子11日24日確診，基因定序為新變種Omicron，是美國第2例。患者沒有非洲旅遊史，近期僅到過紐約，Omicron恐已進到美國社區。

美國CDC前（1）天公布國內首起Omicron案例，是一名11月22日自南非返國的加州居民。患者已完整接種COVID-19疫苗，11月29日確診，症狀輕微且狀況持續改善中。

才隔一天，美國昨天就傳出第2例Omicron；值得注意的是，患者近期沒有到過Omicron起源的非洲南部。CDC指出，患者11月19日至21日曾赴紐約參加動漫展，11月22日隨即出現症狀，11月24日篩檢後確診，目前自我隔離中。

根據CDC提供的資訊，第2例Omicron患者同樣已完整接種COVID-19疫苗，確診前僅出現輕微症狀，目前已經消失。

由於患者沒有非洲旅遊史，確診前僅曾到過紐約，外界擔憂Omicron可能已在社區中傳開。CDC表示，明尼蘇達州流行病學家會持續與紐約及CDC合作，調查此案。

美國CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）透過新聞稿表示，CDC積極監測並為Omicron做準備，過去9個月美國擴大基因定序工作動能，比去年此時擁有更多對抗新變種的工具，包括疫苗、追加劑及室內戴口罩、勤洗手與保持社交距離等有效防疫措施。

瓦倫斯基強調：「不管病毒基因定序為何，這些方法都能阻止COVID-19傳播。」

世界衛生組織（WHO）11月26日將Omicron列為「高關注變異株」（variants of concern），包含美國在內等許多國家雖立即對非洲南部多國祭出旅行禁令，病毒仍快速向外擴散。

根據《紐約時報》（The New York Times）最新統計，Omicron已至少在36國現蹤，橫跨非洲、美洲、歐洲、亞洲與中東區域。鄰近台灣的香港、新加坡、韓國與日本皆出現病例。

白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）預估，專家還須2至3週才能對Omicron有更清楚的了解，包括是否更具傳播力、免疫逃脫程度、症狀輕重等。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範