2021/12/03,
財經

新加坡Grab敲鐘正式在美國上市，成為全球最大SPAC交易

新加坡Grab敲鐘正式在美國上市，成為全球最大SPAC交易
Grab公司執行長陳炳耀和聯合創辦人陳慧玲於2日在新加坡參與敲鐘儀式Photo Credit：Reuters / 達志影像

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Grab對東南亞人來說並不陌生，無論叫車、外送、支付都可以使用Grab應用程式。如今Grab正式在美國上市，不過上市首日股價跌幅達20.53%。

新加坡叫車與外送平台Grab於12月2日正式在美國納斯達克（Nasdaq）上市。Grab是透過「特殊目的收購公司（SPAC）」交易，與美國Altimeter Growth公司合併的方式在美上市，代碼為「GRAB」。不過Grab首日上市震盪激烈，開盤13.06美元，最高點有13.29美元。但最終盤中破發，收盤僅8.75美元，大跌20.53%。

創辦9年的Grab是新加坡叫車平台巨頭，在8個國家的465個城市運作，該公司同時也提供外送食物及生鮮雜貨的服務，是東南亞市場的超級APP（Super App）。以首次公開募股（IPO）計算，Grab上市後估值達396億美元（約新台幣1兆1272億元），透過這次合併籌集約45億美元資金，是至今全球最大一筆SPAC交易。

Grab公司執行長陳炳耀（Anthony Tan）和聯合創辦人陳慧玲（Tan Hooi Ling）於2日在新加坡參與敲鐘儀式，這也是首次在東南亞進行的敲鐘儀式。陳炳耀在致詞中說明，公司的宗旨是為夥伴們服務，夥伴們才有能力回饋客戶，「所以我們選擇在家鄉這裡舉行敲鐘儀式，讓使用者跟我們一起踏入新的里程碑。」

納斯達克高級副總裁鮑伯．麥庫尼（Bob McCooney）也在儀式中表示，他在新加坡逗留的幾天內嘗試用Grab叫車、外送及付費，很享受這多功能的應用程式。他說：「我很榮幸可以在這裡見到Grab司機及店家們，這證實了科技可以增長業務及創造商業機會。」

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Photo Credit: Reuters / 達志影像
創辦人陳炳耀（左）、陳慧玲（右）與麥庫尼（中）身穿公司招牌綠色上衣，出席在新加坡舉行的敲鐘儀式。

陳慧玲接受《彭博新聞》採訪，對於疫情與新爆發的Omicron病毒如何影響經營，她表示因為應用程式涵蓋範圍廣大，使用者從起床到入眠之間做的每一件事都可以有Grab協助，因此他們對所提供的服務有信心。

另外，對於Grab的第三季收入有所下跌，陳慧玲也說很大部份是非現金支出，總額高達7億美元。對他們而言，營收和淨利潤不能互斥。在過去幾年Grab在保持營收高速增長的同時，也兼顧公司淨利。陳慧玲舉例，外送服務雖然只推出3年，但它正處於正向發展階段，因此他們會投資更多心力在未來有可能發展機會的區塊。

Grab目前實行B類股份管理層，也就是每位擁有3%所有權的股東，將持有45張票數，控制60%投票權。《日經亞洲》報導，陳炳耀之所以同意這不成比例的投票權是因為他相信這對公司長期目標及運作有幫助，「我們有強大的執行委員會，因此放心授權領袖們去做決策，設立獨立董事會也可以確保良好治理。」

《彭博新聞》也找來杜拜消費行業研究主管尼古南（Nirgunan Tiruchelvam）分析Grab，他提起印尼最大電商平台之一Bukalapak持續下滑的市佔率。他表示，Grab是已東南亞最大的叫車及外送平台，市佔率已超過50%之多，而Bukalapek市場份額只有區區10%。尼古南也強調，Grab作為超級App可以透過交叉補貼的方式服務不同需求的使用者，這會讓Grab擁有強大的競爭力。

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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：杜晉軒

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