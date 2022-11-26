【2022九合一選舉】侯友宜比YA宣布勝選，林佳龍指投票率低是民進黨警訊

尋求連任新北市長的侯友宜，似乎未受恩恩案等爭議影響，雖然新北市投票率創下新低，但他在開票過程中一路領先，以超過40萬票大勝對手林佳龍。

從改制前周錫瑋當選台北縣長至今，台北縣/新北市已經連續4屆首長都由國民黨拿下，而侯友宜在2018年地方選舉中，就以將近30萬票的領先勝過政壇老將蘇貞昌。本次新北市長選舉外界關注的焦點已不在「誰當選」，而是侯友宜究竟會「贏多少」。根據中選會最終票數，侯友宜拿下115萬2555票，林佳龍則是69萬3976票，兩黨票數差距比上次選舉更大。

侯友宜在競選總部成立時以及選前之夜上沒有邀請黨內要角站台，被質疑是切割國民黨，不過侯友宜是警察出身，形象本來不如典型國民黨政治人物，再加上主打不製造對立、以民為天，因此從政以來除了藍營的支持外，也受到淺綠及中間選民的歡迎。儘管在選舉期間，侯友宜先後面臨恩恩案、警大博士論文等爭議，但似乎並未影響到他的形象與在地方的高人氣。

新北市長選舉的挑戰者林佳龍，2018年在台中市尋求連任市長時不敵盧秀燕，北上擔任交通部長後又因太魯閣號出軌事故辭職負責。林佳龍沉寂一年後，原本在今（2022）年4月起就陸續表態參選台北市長，且不會參選新北市長，後來卻因總統蔡英文積極勸進而轉戰新北市，但也因此被批評是欺騙市民。

侯友宜比「YA」，象徵包容、關懷、串起新北愛

侯友宜晚間8時20分壓軸現身競選總部，他提到稍早有和林佳龍互通電話，兩人是認識的朋友，而林也提出了好的市政意見，「只要我能夠調整、做得到的，我都會全力完成」。而他也感謝新北市的29個區都給他滿滿的支持，讓他看到機會與希望。

侯友宜在發表勝選感言時，數度表示「不分顏色、不分黨派」，他認為民眾要的是這塊土地團結的力量。現在國家面對的挑戰相當嚴峻，包含少子化、缺工缺料、經濟困頓，「選舉過了，我們永遠要心連心，永遠的走在一起。」

在談話的最後，侯友宜比了一個「YA」的手勢，「這個『YA』是最有力量的，一個包容、關懷」，他接著把手勢轉化為一顆「小愛心」，象徵「串起新北愛、串起台灣愛」，他強調包容、關懷、愛能讓中華民國更強，台灣也會永續發展。

林佳龍今晚於7時45分抵達板橋競選總部宣布敗選，協助競選的立委蘇巧慧、張宏陸、何博文陪伴在一旁。他表示致電侯友宜時已經恭喜他連任成功，並希望他能好好照顧新北市民。兩人在電話中交談一陣子，對於未來新北市或首都圈的發展，林佳龍表示能夠在不同的崗位上協助。

林佳龍提及，這次選舉時間只有4個半月、相對較短，因此特別感謝支持者在短時間內給予最大的鼓勵。不過，本次新北市創下投票率歷史新低，林佳龍認為這對民進黨而言是一個警訊，代表要更謙虛傾聽人民的聲音，並深切檢討、反省，才能夠再出發。

根據新北市選舉委員會資料，今年的投票率預估僅有55.57％，與前幾屆相比，第一屆新北市公職人員地方選舉的投票率為71.25％、第二屆61.65％、第三屆64％，今年創下新低。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範