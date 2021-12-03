《Elle》宣布不再於內容、廣告中提及皮草，成首例禁皮草的時尚雜誌

知名時尚雜誌《Elle》表示，由於希望能提高大眾對動保的意識，同時讓時尚產業「更為人道」，將不再於全球所有版本中的內容、以及廣告裡提到皮草，成為第一個不再宣傳皮草的時尚雜誌。

事實上生產皮草的方式，一直極具爭議。目前不論動保組織、抑或社會大眾，都漸漸出現反對聲浪。

《Elle》：不再於編輯內容、廣告中提及皮草

《BBC》報導，《Elle》全球45個版本，跟動保團體國際人道協會（Humane Society International）以及時尚業改革團體Creatives4Change簽屬章程，答應停止宣傳皮草。成為第一個不再於內容裡提到皮草的時尚雜誌。

《衛報》報導，《Elle》國際總監Valéria Bessolo Llopiz昨（2）天表示：「不管是在紙本雜誌中、或者是電子版頁面裡提到皮草，都不再符合我們、以及讀者的價值。」也表示該「拒絕虐待動物」，並且希望可以提高大眾對於動物保護的意識，同時讓時尚產業「更為人道」。

她也表示，目前許多品牌都宣布不再使用皮草。而皮草「已經過時」，現在時尚雜誌的主要受眾，也就是90年代後出生的讀者，更注重時尚產業中的永續發展等觀念。

目前《Elle》雜誌中，已經有13個版本停止宣傳皮草。其餘30幾個版本，則會從2022年年初、或2023年開始不再於內容中提及皮草。

皮草爭議：動物活動空間、宰殺方式都有問題

事實上皮草的使用近年來一直極具爭議。國際人道協會指出，每年大約有1億隻動物在皮草養殖場遭宰殺。皮草養殖場環境惡劣，而這些皮草養殖場的動物，一生都被關在狹小的籠子中，使得這些動物出現精神問題導致的刻板化行為，比如在籠子內反覆踱步或者不斷繞圈。狹窄的活動空間，也導致籠中的動物自相殘殺。另外更有皮草商為了取得更大片的皮草，餵食狐狸高脂肪的食物，刻意養出過重的「怪物狐狸（Monster Fox）」。

此外皮草養殖場剝取動物毛皮的方式，也是很大的問題。國際人道協會指出皮草養殖場往往用毒氣、電擊、更甚毆打、折斷脖子等方式宰殺動物。例如2015年12月，國際人道協會就曾在中國的皮草養殖場中，發現有皮草商在動物仍有意識的狀況下剝皮。

目前包含奧地利、比利時、捷克、愛沙尼亞、盧森堡、荷蘭、挪威、英國、塞爾維亞等國也已經禁止皮草養殖場。而今（2021）年以色列更成為全球第一個禁止買賣皮草的國家。

《衛報》報導，對於皮草的使用，反對聲浪漸起。動物保護組織開始向時尚業施壓，而多家精品品牌，例如Gucci、Versace、Prada、Burberry、Vivienne Westwood和Alexander McQueen，也宣布不再使用皮草。

除此之外民間也逐漸意識到皮草的問題。根據YouGov在2020年進行的調查，有93%的英國人拒穿有皮草的服飾。Research Co的調查也指出，美國有71%的人反對為了皮草捕殺動物。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範