2021/12/03,
健康

拚疫苗施打率：指揮中心擬在全聯設疫接種站，眾家百貨與大賣場也響應

拚疫苗施打率：指揮中心擬在全聯設疫接種站，眾家百貨與大賣場也響應
Photo Credit: 中央社

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莊人祥透露，未來擬在174家全聯福利中心設置接種站，而除了全聯，遠東SOGO百貨、括新光三越、微風、台北101、家樂福等通路，也皆表示會配合政府規定。

由於民眾施打疫苗第1劑與第2劑的落差達到2成，行政院表示為彌補落差，將研擬推動大賣場、百貨公司隨到隨打，且不排除以相關獎勵方法提升施打覆蓋率。

中央社》報導，行政院發言人羅秉成在12月2日的行政院會後記者會中表示，為提升第2劑覆蓋率，正研擬讓夜間施打普及化，相關處所持續推動外展服務，大賣場、百貨公司隨到隨打，且不排除透過相關獎勵方法提升施打覆蓋率，但實際作為須由中央流行疫情指揮中心做最後決定。

對此，指揮中心發言人莊人祥透露，未來擬在174家全聯福利中心設置接種站，比照流感疫苗接種模式，由醫療團隊進駐並提供贈品，鼓勵民眾接種。

全聯、遠東SOGO、家樂福與多家通路表示願意配合

針對「賣場隨到隨打」的提議，指揮中心發言人莊人祥透露，全聯已表示願意開放174家門市供設置接種站，可能比照流感疫苗接種的模式，由醫療團隊進駐賣場接種疫苗，衛生局已在尋找適合的地點，屆時可能會提供贈品鼓勵民眾施打。

經濟日報》報導，除了全聯，遠東SOGO百貨也表示樂意配合響應政策，並已在第一時間啟動規畫進行研議，過去有配合集團亞東紀念醫院接種流感疫苗的經驗，館內設置疫苗施打區在空間動線、人員配置相關配套可以達成。

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Photo Credit: 中央社

此外，包括新光三越、微風、台北101、家樂福等通路，也皆表示會配合政府規定。

根據《中央社》報導，家樂福也指出先前疫情嚴峻期間，家樂福在家樂福樹林店為員工施打疫苗，近日也與高雄市政府合作，於高雄4家分店提供民眾施打疫苗，由於相關合作流程已有一定程度的熟悉，會再與各地方政府討論進一步合作。

在其他連鎖賣場的部分，愛買表示目前內部仍在討論階段，正積極了解相關事宜，包含如何與地方政府配合等，實際作為如何，交由中央流行疫情指揮中心做最後決定；美式賣場好市多（Costco）則表示，仍在進行內部討論中。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範


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