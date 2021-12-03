四大公投領銜人批政府「行政不中立 公帑擋民意」，羅秉成：行政院依法是反方當事人

今天（3）日4項公投領銜人，包括反萊豬林為洲、公投綁大選江啟臣、重啟核四公投黃士修、珍愛藻礁潘忠政一同在立法院召開「行政不中立 公帑擋民意」記者會，林為洲在記者會中拿出《公投法》相關規定，痛批蔡政府違反行政中立罪證確鑿。不過行政院對相關法令有不同解讀，認為行政院本來就是公投的反方當事人，公民投票案涉及重大政策，政府有責任透過各種管道及方式，使民眾容易瞭解政策內容。

公投領銜人控：行政機關沒有立場宣傳反對四大公投

林為洲表示，中油和台電等國營事業上個月在報紙宣傳「三接早一天完工，中南部早一天減煤」及「穩定北部供電量，大潭增氣是神隊友」為三接護航；行政院則在雜誌刊登「美牛美豬一樣安全」廣告。

11月26日中油動員接受睦鄰經費補助的社團，出席民進黨的反公投說明會。此外，總統與行政院長等首長參加反公投說明會，搭乘專機和專車的費用，以及動用警力進行維安，外界都質疑政府是否有違行政中立。

林為洲表示，《公民投票法》第20條規定「提案人及反對意見者，經許可得設立辦事處，從事意見之宣傳，並得募集經費從事相關活動。」要成為反對意見者，任何個人在符合《全國性公民投票辦事處及辦事人員設置辦法》第7條第2項的規定，聯名人數達最近一次總統、副總統選舉選舉人總數萬分之零點五以上，即可成為反對意見者，進行反公投的宣傳和募款，但林為洲強調，「行政機關並非個人，根據《公投法》沒有申請為反方代表的依據。」

林為洲認為，自始至終行政機關都沒有立場宣傳反對四大公投，只能依照公投法提供意見書或就政策面來說明，並以《公務人員行政中立法》及《公務人員服務法》為原則恪守行政中立，不得表示特定態度，要宣傳反對四大公投，只有申請為反對意見者的個人，依法才有資格。

黃士修則表示，政府認為有責任說明政策，但說明政策不是用攻擊抹黑的方式來攻擊四大公投案的領銜人，拿人民的公帑來抹黑造謠，他也指出，12月5日在台大舉辦的轉大人公投節，是由苗博雅議員等民進黨側翼舉辦，「這不是政治力介入校園，甚麼才是政治力介入校園？」

潘忠政表示，公民投票是直接民意的展現，是憲法賦予人民在代議政治失靈時候的尚方寶劍；公投相關法規對公投的過程有明確的規範，以使雙方有相同的利基為各方的理念做宣傳，如此讓公民可以透過更多資訊來做思辨判斷，以投出對國家最有利的永續抉擇。

潘忠政強調，雖然各個公投領銜人有不同的訴求，甚至他和黃士修在對核能的態度上有不同的看法，但是看到執政黨這樣濫用公務體系人力與公帑，做不公不義的不對等宣傳，四個公投領銜人有志一同對執政黨的行政不中立表達嚴重抗議。

江啟臣則認為，反方應該依據《公投法》第20條向中選會申請，但現在申請成為反方的7個人，沒有一個是行政院，行政院只是《公投法》裡的政府機關，收到公投函文後45天內要提出意見書，這才是政府的角色。《公投法》裡更規定，反方辦事處不能設在政府機關、政府團體裡，這就是在告訴民進黨，政府不能成為反方。

江啟臣質疑，「蔡英文、蘇貞昌是為黨，而不是為政府在辯護，憑什麼動用國家資源？濫用行政資源，說是公務不是黨務，是把國家當你家、國庫當黨庫了嗎？政策說明可以，但蔡政府的政策說明卻是在抹黑人民，這絕不是政策說明。」他必須嚴正抗議，政府要行政中立，不該恣意干預，民進黨的作法，已經徹底顛覆人民作主的公投本意。

行政院：行政院是公投案反方當事人

對此，行政院發言人羅秉成回應，公投是「對事」（政策）的決定，和選舉「對人」的性質顯然不同，而公投是直接民意的展現，人民作為國家的主人，政府本有義務使人民獲得充分資訊，得以投下神聖的一票決定國家的未來。

羅秉成表示，不論是相關公投法規的明文規定，或是銓敘部依職權針對《行政中立法》的解釋，都已明確指出行政院依法是公投案的反方當事人。

中選會也依據《公投法》第17條第2項規定訂定《全國性公民投票意見發表會或辯論會實施辦法》，其中明文規定，「依本法第九條提出之公民投票案，由提案人之領銜人代表正方，立法院、『行政院』或依本法第二十條經許可設立辦事處之反對意見者『代表反方』。」

羅秉成重申，中選會也據《公投法》明文，再次對外說明行政院是「當然反方」，不適用申請許可設立辦事處的規定；所謂行政院沒有申請許可設立辦事處，就不可以自任反方進行公投宣傳的說法，完全錯誤，有人刻意加以扭曲解釋、混淆視聽，令人遺憾。

羅秉成強調，對於公民投票案所涉及的重大政策，政府有責任透過各種管道及方式，使民眾容易瞭解政策內容，適時對外界說明並辯護政策立場，即時澄清相關錯誤訊息，向人民報告政府的反方立場與理由，以滿足人民「知的權利」，讓國家的主人能夠對於各項公投案做出理性的判斷。

羅秉成指出，蘇貞昌所進行的各場次公投宣講，不僅是本於職責所在的「公務」，更是履行政府機關的「義務」，是必要的丶正當的也是合法的，並無違反行政中立的問題存在。

此外，羅秉成強調，蘇貞昌在每場公投宣講時，皆一再表達人民才是國家的主人，並呼籲民眾在12月18日為國家發展出來投票，讓台灣能夠更有力，政府也將繼續用盡心力鼓勵民眾出來投票，四大公投領銜人指控政府以公帑阻擋民意等語顯然有誤，且與事實有極大的落差。

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核稿編輯：翁世航