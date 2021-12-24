醫院看護納入全民健保給付範圍？我們的醫療將會崩壞？未來家人住院可能得自求多福！

文：貓奴護理師の理財筆記

衛福部在今年9月23到24日舉辦健保總額協商會議，其中一項討論的內容住院整合照護計畫，當中有一項為醫院看護（照顧服務員）將納入健保給付，民眾負擔950元，健保負擔750元，一位照顧服務員（簡稱照服員/看護）可以不用上24小時的班，只需要上班8-12小時，照護二至四位病患即可領到約四萬二千元薪資，最後雖然這項提議被暫時否決了，但是看得出來政府未來有意將醫院看護納入健保給付，因為政府從107年就開始推動一系列住院的共聘照服員試辦（一位看護照顧三至四位病患）。

這邊附上《中央社》的新聞給大家參考〈住院看護111年可望納健保給付〉。

至於貓奴為什麼會說我們的醫療體系遲早會崩潰呢？以政府欲提供的醫院看護費用納入健保給付，就單以目前一般醫院的現況，看護是由看護人力派遣中心派出，從一開始的醫院招標，到看護人力派遣中心進行投標，得標者進駐醫院內，可派遣合格的照顧服務員（看護）至病人單位進行照護，而看護的工作內容小至協助病患刷牙洗臉換尿布，大至協助醫護壓制一些精神病患或是意識不清躁動的患者協助治療，而且跟醫護同仁一樣都會遇到特殊傳染病的患者需要照護。

但是現在的看護派遣中心與看護是屬於承攬關係，並非是僱傭關係，看護就跟熊貓、Uber外送員一樣，如果需要勞健保需要自行付費去職業公會投保，投保薪資二萬四千元的話，自己付勞保加上健保費至少需要2000元，這種工作環境如此的血汗跟封面溫馨圖片形成強烈的對比。

以前貓奴還在當醫院護理師時，偶爾休假還會兼職跑救護車的特別護士，最瘋狂的時候還去兼職過醫院看護，既然我做過看護就聊聊看護的薪資吧。

看護中心的看護派遣收費約是2200-2600元/日，而看護中心會從每天的費用中抽一成，這個費用會被派遣中心及醫院抽走，不過說真的一成的費用，我覺得抽得太兇且又沒給予看護們應有的勞健保或責任險之類的重要保障，就算在照護病人期間不幸染上傳染病，醫院及看護中心也不會負責，而且看護們每天伙食費自理，這樣東抽西扣之後，一天24小時工時只能拿到約2000元的薪資，這種工作條件未來是否會有年輕人願意進來照護住院的長輩們呢？

聊完醫院的看護之後，我們再來聊聊目前長照2.0的照服員福利吧。

目前政府推行的長照2.0是由居家長照單位派遣照服員到需要協助照護的個案家中，進行一些簡易的居家清潔、臨時照護個案、協助身體清潔更換大小便尿布、更衣沐浴、準備餐點，陪伴就醫等等事項，薪資的部分大約是時薪200~250元不等，依照政府長照2.0細則下去補助，一些困難照護的個案如有特殊醫療管路或是全癱個案、失智個案都有另外給付津貼，而且跟醫院看護不同的是享有勞健保，通常上班時間為6~12小時不等，居家照服員也沒有輪班的問題，下班了就可以回家陪伴家人睡在自己溫暖的床上，不需睡在醫院提供的翻身都有困難的陪客椅上面。

Photo Credit: 本文作者提供 醫院健保病房陪客椅

長照2.0居服員的福利如此優渥，反觀醫院看護完全沒有任何福利，而醫院現況是看護大多是40~60歲的中老年台灣人、越南配偶、陸配在從事這項工作，在醫院服務時極少看到有年輕人從事這一職，且有許多原本醫院的看護因長照2.0的福利跳槽至居家照護導致醫院內看護極度缺工。

貓奴本人在30歲時兼職看護的時候，還被一堆看護、護理師、醫生及家屬詢問怎麼這麼年輕就來做看護呀？這個問題我大多是笑而不答，其實心裡想著是當作賴清德副總統說的一樣是做功德！

24小時只有2400元左右的薪水，還沒有勞健保，又要睡在難以翻身的陪病床上，半夜還會被鄰床的患者、大夜班護理師或是自己照護的患者吵醒，如此工作環境年輕人怎麼會想要從事醫院看護這一行呢？但是未來我們不會生病嗎？現在從事醫院看護的年齡大約40-60歲，等到十幾二十年後他們退休了，我們還請得到看護照護自己或家人嗎？

我們再聊聊政府預計推動的這個政策，醫院看護納入健保給付，交由醫院管理看護，政策看起來很美好，但是勢必得漲健保費，或是需要從別的健保給付中來挖東牆補西牆，如果此政策實行成功，看護交由醫院聘請，一位醫院看護可以照顧三至四位病患，輪二班或三班，看護薪資估算落在3至4萬元左右。

若政策推行成功反而醫院還要付出看護的薪資及勞健保以及管理看護訓練的責任，原本醫院還可以從看護仲介抽取部分佣金還不用負調派人力及管理的責任，從這邊推算下來就知道，這個政策一但推行成功一定有部分的小醫院入不敷出最後倒閉，最後倒霉的還是住在偏鄉的人們。

再來則是看護月薪3至4萬元要輪二班或是三班，除了幫病患把屎把尿，還有許多風險，例如傳染病、照顧中病患不慎跌倒骨折或撞到頭致腦傷、吃東西嗆傷致肺炎插管，或者是因疾病精神異常有暴力或自殺傾向的病患，這種高風險配上這個月薪還是一樣非常難吸引年輕人進來就業。

萬一這個政策真的成功推動，而醫院聘請不到足夠看護來照顧病患，那最後辛苦的還是護理師們，除了原本的護理業務之外還要再額外負擔看護的工作，勢必會造成護理師的工作環境更加血汗，簡單來說會造成護理人力更加流失，再來就是工作負荷過高，更容易出現打錯針給錯藥的情況，搞不好搞錯病患開錯刀，還是漏一支手術器械或者一塊紗布在病患身體裡面的事情也會更常發生呢？