「共同富裕」劫富濟貧搶救六億人，中國企業大老「識時務」轉行務農

文：索貝克

2021年10月，中國進口鐵礦砂9160萬噸，較去年同期下降14.2％；合計1至10月，中國進口鐵礦砂93.35萬噸，較去年同期下降4.2％，表現在各類國際鐵礦砂的指數，就是較今年價格高點下跌3成至5成。

在此同時，2021年10月，中國同時出口鋼材450萬噸，成長11.3％；合計前10月，出口鋼材5752萬噸，較去年同期成長29.5％，國際鋼價雖然仍較去年同期普遍上漲兩成上下，但是較2021年的高點已經下跌超過兩成。

目前國際鋼鐵市場的狀況是，在鋼鐵生產占全球一半的中國進口不振的情況下，鐵礦砂價格已經反映未來前景不妙的狀況。

高喊減碳，銀行資金大放水

全球經濟遭遇疫情，鋼鐵終端需求不振，在中國增加出口的情況下，價格也從高檔回落。646期提過中國的煤炭價格在政府強力介入下，出現崩跌，華西證券估算，煤炭相關行業大約占中國生產者物價指數過去一年上漲權重的9.2％，鋼鐵相關行業的上漲則占過去一年上漲權重的9.71％，11月10日公布10月PPI（生產者物價指數）上漲13.5％，很可能在11月見高點。

目前能支撐通膨數字榮景的重量級大宗商品，只剩價位仍在高點的油價。

生產者物價指數快要漲不動，消費者物價指數持續低迷，是人民銀行大放水的經濟背景。人民銀行說，將透過碳減排支持工具向金融機構提供低成本資金，直接對碳減排重點領域內的各類企業一視同仁提供碳減排貸款，貸款利率與同期限檔次貸款市場報價利率（LPR）大致持平。

碳減排支持工具發放對象暫定為全國性金融機構，人行將透過「先貸後借」的直達機制，對金融機構向碳減排重點領域內相關企業發放符合條件的碳減排貸款，按貸款本金的60％提供資金支持，利率為1.75％。

中泰證券出報告，2020年和2021上半年，把中國綠色信貸比對增加貸款總量試算，全國大銀行新增綠色信貸占新增總貸款平均值為14.1％和14.9％；同期地方銀行新增比率為11.1％和17.4％，推斷大行和股份行明年碳減排貸款增加放貸比率在15％至25％之間。

再假設2022年大銀行和地方銀行新增信貸放款規模在13.3兆元（存量放款較前一年成長11.2％），則碳減排貸款放款規模約在2兆至3兆元人民幣。這個由人民銀行直接放款銀行、變相印鈔的資金量，相當於調降存款準備率0.5％至0.75％，放水規模不小。

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中泰證券的報告繼續分析，對企業的資金成本預計平均可以降低0.77％至1.8％，相當於企業的利息一年可以減少153億至597億元；對銀行來說，由於這筆資金由人民銀行直接提供，成本只有1.75％，以平均企業放款3.85％的利率估算，全國性的大銀行平均淨利差將增加0.3％，其中中國銀行與交通銀行的淨利差甚至可以增加到0.5％，本質上就是對國有銀行的利益輸送。

不過，經濟減速以及房地產市場下跌可能造成的不良放款數量龐大，市場對於淨利差可能的成長反映中性，銀行股的股價並未隨消息起舞。

房市不妙，房產稅虎視眈眈

恒大地產出現債務危機後，中國房地產市場情況不妙，到目前為止，中國已經有21個城市發布了「限跌令」。有的城市是直接發布行政命令，有的則是透過約談房企，限制惡意降價，否則政府就不承認買賣簽約。

這些城市包括瀋陽、岳陽、昆明、唐山、江陰、鄂州、張家口、株洲、永州等。除了瀋陽、昆明等個別城市外，絕大多數都是三四五線城市。個人住宅行情不行，商業地產情況更糟，北京的辦公室租金從2019年疫情爆發前就開始下跌，至2021年第3季末，北京辦公室空置率為8％，上海為16％，深圳26％，40個中國主要城市中，就有19個城市辦公室空置率超過30％。

為此銀保監會與人民銀行終於開始下新規定，房地產行業的併購貸款不計算在房地產企業的三條紅線內，也不計入銀行內房地產貸款成數的限制；此外，10月新增個人房地產貸款較9月大增1013億元人民幣，達到3481億元人民幣，個人房貸占銀行10月新增貸款的42％，比前3季的18％比重大幅上升。人民銀行已緊急派遣中央巡視組緊盯各大銀行重新發放房地產貸款，計畫經濟體制中，政府調控力量再度發威。

值得注意的是，房地產在這個背景下已經喪失投資商品的功能，它的價格與買賣時機現在是由政府決定，再也不是市場行為的結果。2016年中共中央經濟工作會議提出「房住不炒」政策後，中共用了六年時間讓所有中國人套牢在房地產的枷鎖裡；等著他們的，就是未來準備開徵的房產稅，就投資理財的角度看，手上抱的房地產愈多，未來的現金流失也會愈多。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 中國農村家庭人口眾多，老人和小孩負擔重，6億人月收入平均不到1000元人民幣

隆平高科，農產類股正逢時

房地產現在已非投資商品，股票市場剛剛放水救，目前還在等經濟數字見底。哪裡才有投資機會呢？

教育培訓行業被整治後，新東方的俞敏洪準備去賣菜；青少年被禁止玩網路遊戲後，網易的丁磊準備去養豬；阿里巴巴被天價罰款後，馬雲決定去建農場；京東被共產黨入股後，劉強東跑去種稻。

中共19屆六中全會開完，文革與改革開放表面上互相不否定，但是仔細追究文字邏輯，習總書記「共同富裕」的政治主張，與先前李克強總理的「城鎮化」政策是相互違背的，如果要整肅各企業以拯救月收入不到1000元人民幣的6億人，政府該做的就是劫掠沿海城市財富去拯救內陸貧困地區。

如果中國政府真的玩下去，改革開放派先前所推動的城鎮化，勢必無以為繼，你必須把人口從城市抽調回農村，以振興農業，才能「共同富裕」，各個被整治過的大老現在同時轉行務農，都是識時務的俊傑。在此背景下，生產農作物種子的隆平高科（000998 CH）也許值得再多看看。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航