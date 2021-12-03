北市雙蛋特區，高端國際酒店公寓鐫萃超吸睛

受總投資額逾300億的「松菸大巨蛋」將在明年完工啟用的議題激勵，近年位於大、小巨蛋的這塊區域，爆發出最強的壽險金控、商場百貨、高端住宅的投資磁吸力。與此同時，主計總處於11月26日雙雙大幅上修今、明兩年消費者物價指數（CPI），今年第二季到明年第一季都破2%通膨警戒線！麥當勞、珍奶和好市多牛肉全部有感上漲，當民生消費變成吃錢怪獸，有錢的高資產族則開始競逐北市具備的國際地段價值，國際品牌酒店則開發飯店式複合住宅產品，佈局房價增值凌駕物價漲幅的「抗通膨資產」優勢。

近年屢邀國際團隊合作、打造話題大案、獨領市場風騷的大陸建設，也在與法國建築團隊推出轟動市場的「琢豐」後，再次將「酒店＋精品宅」產品進化，並聘請義大利建築設計團隊操刀，推出與凱悅尚萃酒店複合開發的精品住宅「鐫萃」，訴求台北唯一和大小巨蛋雙蛋黃生活圈內首宗的飯店式複合住宅產品，以45、55、65坪規劃，成功切進中大坪數案群聚的雙巨蛋生活圈，開案即創銷售佳績。市場也預期由馥敦飯店南京館改建的「鐫萃」，將是大陸建設在「琢白」、台中七期頂級住宅「宝格」和「丽格」之後，再造獨樹一格之作。

大巨蛋園區整體外觀已具雛形，結合體育場館、商辦、文化、星級旅館、百貨影城等功能，將與小巨蛋商圈無縫連結。近年在雙蛋特區腹地內金控壽險與建商積極布局，密集推動多個洞見觀瞻的住宅與商辦開發案。／Photo Credit：甲桂林

「鐫萃」未來將享有大巨蛋園區包含多功能體育活動、商辦、文化、星級旅館、百貨影城等新大型複合式商業機能亮點，與京華城四棟18層的超豪辦改建計畫對地段價值加持的爆發力。地產業者指出，大巨蛋將是連接松山與信義計畫區的最後一塊拼圖，亞洲第六家凱悅酒店集團（Hyatt）不僅在此設點，同時也是台灣首間的國際飯店潮牌「Hyatt Centric凱悅尚萃」，成為了這波資金聚焦的國際級地段。

凱悅尚萃屬都會型高端精品酒店，瞄準日本銀座、香港維多利亞港、印度矽谷班加羅爾等城市高級地段設點，也與同案住宅棟「鐫萃」共享南京東路和光復北路雙軸心，迅速串聯松菸、大巨蛋、國父紀念館、微風商圈、松山機場等北市要塞。此外，大陸建設廖淳森總經理指出，「讓住戶直接享有飯店俱樂部會員資格，才是國際酒店公寓的精髓。」因此，未來「鐫萃」每戶有兩位名額可享20年凱悅尚萃酒店會員資格，讓住戶享有真正國際級酒店的服務。

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