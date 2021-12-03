產業激出購屋需求，皇翔土城暫緩區新案夯

新北市政府列為「閃耀五星」計劃之一的土城暫緩重劃區，近年在周邊科學園區產業快速轉型下，薪資所得與消費水平順勢高漲，加上集結交通、生活採買與完善醫療系統，成為近年來建商兵家必爭、插旗搶進的火紅熱區。

土城暫緩重劃區本身擁有優勢地理條件，鄰近遠東、頂埔兩大科技園區，其中遠東通訊園區進駐全球知名企業GOOGLE、亞馬遜；頂埔科技園區最知名的企業，包括近期力拼開發電動車款的科技大廠鴻海、全球前五大手機廠供應鏈正崴、蘋果PCB供應鏈燿華、台灣LED封裝龍頭億光，以及正在興建中的中華工程AI智慧園區等，且一橋抵大同科技園區，未來萬大線一線抵中和軟體園區，國道3號北接內湖科學園區、南港軟體園區，南到新竹科學園區，形成台灣新矽谷黃金科技廊道核心，在大量磁吸科技人口進駐效應下，帶動的是龐大的居住需求，進而推升該區房價的增值潛力。

產業匯聚居住人口爆量！土城暫緩重劃區躋身房市當紅熱區，皇翔建設新建案再掀話題。／Photo Credit：甲桂林廣告

匯聚全方位機能，除了現有板南線外，緊接有預計2023年通車的三鶯線，未來捷運萬大線也會行經，加上國道3號增設北土城交流道的興建工程，目前已確認設置在金城路二段61巷對面，最快2027年可完工，對居住在暫緩重劃區的開車族來說，可說是一大利多。大量居住人口帶動商業與錢潮，土城暫緩重劃區現有土城金城路生活圈的便利機能，包括日月光廣場、秀泰影城、家樂福等大型商家進駐，且鄰近清水、海山、裕民、學府、中央商圈，擁有繁華便利的生活機能，同時享有重劃區街廓整齊、舒適開闊的居住氛圍。

土城暫緩重劃區近年隨政府建設與民間投資利多逐步到位，生活機能大幅躍升，圖為區內秀泰影城。／Photo Credit：甲桂林廣告

土城醫院。／Photo Credit：甲桂林廣告

國內30年老字號品牌建商皇翔建設（股票代碼：2545）看好土城暫緩重劃區房市發展潛力，近期積極佈局搶進推案，預售新案「芊翠」規劃獨棟地上13層、地下4層建築，72戶住宅、4戶店面，規劃27坪2房、35坪3房，訴求戶數單純、客層的素質統一，擁有三大標章「鑽石級綠建築、黃金級智慧建築、耐震標章」，高質感規劃吸引區域小家庭、換房族與科技新貴的目光。



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