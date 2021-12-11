2021/12/11,
健康

子宮內膜癌的診斷：超音波檢查有其極限，建議採用子宮鏡比較準確

子宮內膜癌的診斷：超音波檢查有其極限，建議採用子宮鏡比較準確
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

子宮內膜癌的發生率，已經是女性十大癌症的第六名，超過子宮頸癌的第九名。

文：蘇軒醫師（美迪婦產科診所院長／台北中山醫院主治醫師）

「蘇醫生，我想檢查我的內膜。想做子宮鏡。」

「請問您有不正常的出血嗎？」

「沒有。」

於是我便依照她的要求安排了子宮鏡檢查。檢查發現，子宮腔布滿了異常的內膜組織，這一看就是子宮內膜癌。

「請問您確定都沒有異常出血嗎？」

「沒有耶醫生。」

「褐色分泌物？粉紅色的分泌物？有嗎？」

「這⋯⋯有時候會有褐色的分泌物沾在內褲上，這樣子的情況有一兩年了。」

其實這就是異常的出血。我們可以理解很多人自己很難分辨什麼是異常出血。為了避免因為無法判斷出血症狀，造成沒有在第一時間找出病症。定期的健康檢查（內膜評估）是必要的。

「醫生，我有每年照一次超音波，醫生都說厚度正常。為何還是得子宮內膜癌？」

超音波的檢查，準確率有個極限，並不是每個內膜癌的患者的子宮內膜都會增厚。一般還是以子宮鏡的診斷率比較高。原因是子宮鏡是直接走到子宮腔去錄影，可以真實的回報內膜的實際狀況。並對有懷疑的病灶做直接的切片。作法比較精準。

過去子宮頸癌的篩檢是靠「抹片」，用「抹片刷」來刷下子宮頸的細胞，然後，在顯微鏡下看是否有病變的細胞，來早期發現子宮頸癌。

現在，也可以用表觀遺傳學的應用，來判斷是否有內膜癌的風險。我們可以用採樣刷子，在子宮頸刷下子宮頸內的內膜細胞，然後做基因切片，分析內膜細胞是否有DNA甲基化，來判斷是否有子宮內膜癌的風險。高風險的患者可以直接做子宮鏡來判斷並做病理切片檢查。這樣會更聚焦、更能發揮精準醫學的概念。

子宮內膜癌的發生率，已經是女性十大癌症的第六名，超過子宮頸癌的第九名。

我們每年都有在做子宮頸癌的抹片篩檢。但對於子宮內膜癌卻沒有定期檢查的規劃與認知。雖然異常出血是子宮內膜癌的第一症狀，不是很難發現，但要每個女性都能知道什麼是異常出血，然後及早治療，也是沒那樣簡單。比較健康的方法，反而是要有定期檢查的概念，及早用客觀的方式抓出問題，才能做到早期發現、早期治療。

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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