蘭嶼豬異地保種40年終於返鄉，回流後第一代豬寶寶誕生，延續島上原生種豬傳承

環境資訊中心記者 黃思敏報導

數十年來純種蘭嶼豬因外來商業豬種雜交，在原生地蘭嶼幾乎絕跡。畜試所自1980年將蘭嶼豬引入台東種畜繁殖場，異地進行保種、選育與推廣應用，今（2021）年順利促成28頭蘭嶼豬返鄉、產下回流的第一代豬寶寶，將延續島上原生種豬的傳承。

蘭嶼豬成功保種回流，成氣候變遷下重要基因庫

蘭嶼豬為台灣的原生豬種，起源於60萬年前。農委會畜產試驗所（畜試所）表示，國際研究證蘭嶼豬粒線體遺傳特徵非常獨特，被視為活化石般具有珍貴價值。傳統上蘭嶼豬與雅美（達悟）族人的生活、文化緊密交織；然而近數十年來，由於外來商業豬種引進蘭嶼，在長年雜交下使純種蘭嶼豬在島上幾乎絕跡。

畜試所於1980年將蘭嶼豬引入台東種畜繁殖場，異地發展原生種蘭嶼豬的保種、選育與推廣應用，​​近10年來每年維持培育出500頭左右純正遺傳特性的蘭嶼豬。

事實上，畜試所自2013年起就啟動「蘭嶼豬回老家」計畫，然而期間因口蹄疫尚未拔針、生物安全考量等種種原因，時至今年1月才得以將10頭公豬，18頭母豬送返蘭嶼、由在地部落飼養，6月更順利誕生回流的第一代蘭嶼豬共3頭，適應當地狀況良好，創下家畜豬域外回流成功的先例。

蘭嶼朗島部落施拉橫村長表示，目前島上蘭嶼豬將集中圈養，避免與其他豬混種，並採自然繁殖、保留純種基因，以延續島上原生種豬的傳承。

台東種畜繁場場長章嘉潔指出，蘭嶼豬的環境適應力強，是氣候變遷下重要的基因庫，在國際非洲豬瘟疫情嚴峻的狀況下，回流異地保種可以分散風險，維護生物多樣性。

Photo Credit: 畜試所 草原上的蘭嶼豬

「蘭嶼豬再度回到族人生活中」陳吉仲：農業、文化與生態密不可分

畜試所所長黃振芳表示，經過40年後的努力，讓蘭嶼豬成功回流，對蘭嶼的生活文化、歷史傳承意義重大，「是生物多樣性的里程碑。」

施拉橫感性表示：「很開心蘭嶼豬又回到我們的生活中。」他解釋，傳統上蘭嶼豬不只被當作食物，用廣泛地與族人的生活結合，例如：豬油具有藥用及保養效果。此外，蘭嶼豬更與當地的飛魚文化有重要連結，「當族人招飛魚時，將親手將珍貴的豬血舀到海灘上，迎接飛魚，也象徵生態的平衡。」

畜試所表示，蘭嶼豬落葉歸根後，將再次融入蘭嶼重大節慶與祭儀，作為部落禮儀。蘭嶼高中校長連紋乾則表示，將透過蘭嶼高中餐飲科與料理專家合作等，開發蘭嶼豬特色食材，並持續發展相關加工品，創造更多價值並促進應用。

農委會主委陳吉仲則表示，蘭嶼豬回流背後有重要的政策含義，「農業生產、文化歷史與生態保育是息息相關的、完全分不開，更需要在當地持續傳承。」不只是蘭嶼豬，陳吉仲強調農委會將持續與原民會合作，在林下經濟等原住民農業相關議題上努力。

Photo Credit: 畜試所 蘭嶼豬、畜試花斑豬與白色賓朗豬

畜試所每年培育數百隻蘭嶼豬，供臨床實驗使用

蘭嶼豬具有黑色小耳特徵、體型小，也被稱為小耳種豬、迷你豬。一般豬種1歲齡體重為150～180公斤，蘭嶼豬體重則為45～70公斤；一般豬種每胎產下仔豬數10～14頭，蘭嶼豬為5～8頭。

蘭嶼豬經過畜試所台東場多年的繁殖、育種與選拔工作，已育成多個小型豬品種與品系，大多供給醫學單位做臨床實驗使用，為重要的實驗動物。黃振芳表示，「每年約有300～500的蘭嶼豬，為醫學、人類健康福祉貢獻。」

畜試所亦出版了《蘭嶼豬回老家》一書，完整記錄40年來蘭嶼豬的引種、保種、科技研發、生醫應用到回流的歷程。畜試預計在明年舉辦「第六屆肥豬國際研討會」，與世界傑出本土豬專家探討各國本土豬的保種與利用發展，屆時台灣蘭嶼豬種原保種成果及回流，也將登上國際舞台。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航