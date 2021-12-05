大型研究合作計畫中，如何決定誰應該列為學術論文的第一作者？

文：Steve Wallace

學術研究是共同努力的成果，這樣的合作關係應該如實公開應列為作者的名單。

名字被列在已出版的學術研究論文上有助強化您的學術成績，增加您鞏固未來研究計畫資金的機會，不過在您準備投稿用的原稿時，誠實很重要，要照實揭露該稿件所有可能的作者及相關學術貢獻，才能確保參與研究的所有人都得到了應有的認可。

本文介紹作者和學術期刊在決定誰應該在作者名單上時，會參照的部分指引和準則，這也涉及某些棘手的情況，如有同等貢獻的作者或超長的作者名單等。

辨別學術作者貢獻

國際醫學期刊編輯委員會（International Committee of Medical Journal Editors，ICMJE | Home）提供了每一位學術論文作者應該符合的標準。有數家期刊的政策是參照這些標準，尤其是生物醫學類的期刊。

根據ICMJE的標準，論文的每一位作者應該參與論文的設計、數據蒐集或分析，但是只參與其中一項是不足夠的。上述標準也指明論文的作者應該都參與寫作或修改原稿的工作、確認最終版的內容、對論文的準確度和完整度負有責任。（您可以到他們的網站檢視完整標準）

從實用的觀點來看，這代表您不得在未獲同事同意的情況下將他們的名字置於作者名單。如果論文的一部分是由先前的團隊成員完成的，以此為例，他們應當列於作者名單上，但是您也需要聯繫他們，讓他們參與原稿的撰寫或編輯過程。

數家學術期刊要求作者明述各作者在論文發展過程中的角色，這些角色通常包括設計實驗、蒐集資料、撰寫原稿等活動。研究管理資訊標準推進聯盟（CASRAI）的貢獻者角色分類法（Contributor Roles Taxonomy （CRediT））定義了14級的參與程度，任何作者都可能扮演多重角色。

ICJME準則或CRediT角色等系統能幫助您釐清誰在作者名單上有一席之地，但是有少數情況會比較難判斷。假如研究是一個超大合作計畫下的一部分時，該怎麼決定？

管理超長的學術作者名單

作者名單近年來有變長的趨勢。

在MEDLINE/PubMed （nih.gov）索引下的生醫出版品中，學術論文作者名單的長度自1980年代以來從三位增到六位。物理學的情況更加極端。粒子物理學研究等大型合作計畫將作者名單增長至數千。

有時候，大型合作計畫會將團隊列為作者，而不是列出所有個別成員的冗長名單。這樣的作法讓名單較易管控，但是讓個別作者更加難以呈現自己是該計畫的一員。

另一方面，當個別作者名單特別長時，每位作者的貢獻變得較不明確。而，這個問題只要更多期刊開始追蹤作者貢獻程度，終將得以解決。

決定學術作者順序

學術論文作者的列名順序通常代表參與程度的高低，最令人垂涎的第一作者位置通常給予貢獻最多者，通常也是某些引用格式裡唯一會提及的名字，如Lee et al.，該篇文獻可能有另外十名作者，但是人們較容易記得第一作者。

許多領域裡，最末作者位幾乎預設留給負責計畫的團隊領導，而第一作者會是團隊中處於較早職涯、較資深的成員。

研究中有更多參與者時，他們的名字會以中間作者出現，依對研究計畫的貢獻由多至少排序。不是每個領域都會使用這樣的系統，所以您可能也會看到依字母順序排列的作者名單。

有些時候，兩個作者的貢獻相等，較常見的作法是將兩人同列為共同第一作者，常以星號標示有同等貢獻的作者。

然而，因為在提及較長的作者名單時，一般只會提及第一作者，名單中的第二作者名即使帶有星號，也依然會被視為次等的位置。

有一篇研究指出，如果有相同貢獻的第一作者是不同性別時，位列第一的作者較可能是男性。

2018年的另一篇研究顯示了相似的趨勢。如果順序是完全隨機時，比例將會是一半一半。存在明顯歧見的這個事實，明確指出兩個共同第一作者位在實務上沒有受到對等的對待。

本文經WALLACE華樂絲授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航