2021/12/05,
健康

【專家意見】萊豬真的對人體無害嗎？食用多少劑量才會超標？

【專家意見】萊豬真的對人體無害嗎？食用多少劑量才會超標？
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我們想讓你知道的是

近期因「萊克多巴胺」美國豬肉進口的公投在即，人體健康相關的科學議題也受到極大的關注與討論，但許多討論已偏離理性的科學實證基礎，往往淪為兩方論戰的非客觀型式，希望能藉由相關科學研究學者與專家的理性討論，釐清民眾的疑慮與回歸科學討論的理性基礎。

議題背景

近期因「萊克多巴胺（Ractopamine）」美國豬肉進口的公投在即，人體健康相關的科學議題也受到極大的關注與討論，但許多新聞與網路的討論已偏離理性的科學實證基礎，往往淪為兩方論戰的非客觀型式，希望能藉由相關科學研究學者與專家的理性討論，釐清民眾的疑慮與回歸科學討論的理性基礎。

基於萊克多巴胺食用豬肉的相關研究，台灣科技媒體中心特邀相關學者專家，對此議題解析與評論。

專家怎麼說

台灣大學醫學院毒理學研究所教授 姜至剛

2021年11月25日

萊克多巴胺豬肉與人體食用安全議題的討論，其重點在於「萊豬是否安全」、「人民如何安心」。前者為自然科學、客觀層面的風險評估；後者則為社會科學、主觀層面的風險感知。在安全此一層面，探討化學物質對人體之危害，我們常以「每日最大安全攝取量（acceptable daily intake，ADI）」及「最大殘留容許量」（maximal residue level， MRL）二個概念進行說明，兩者均是基於毒物學原理計算所得之管制劑量。

所謂ADI，係指人體對某項物質即使每天攝取，也不會對健康造成影響的量；此一劑量係主管機關行政管制之起始標準，各國標準通常相近甚至相同。所謂MRL，則指人於食品殘留容許量下，該食品即使終身食用也不會造成健康問題的劑量；各國家除參考前述ADI劑量外，同時考量其國人攝食習慣、作物種類、栽培管理目的及國際組織標準等，進一步制訂本國行政管制劑量作為執法標準，此一標準並非「超過就會中毒」，而是提供廠商一個「超過就會受罰」的標準。

以萊豬而言，Codex也已於2012年制訂瘦肉精殘留標準，我國亦據此制訂萊劑殘留容許量標準約為：腎臟、肝臟0.04ppm，豬肉、脂肪及其他部位0.01ppm（0.01ppm=10μg/Kg）；以60公斤成人換算，每人每天吃六公斤豬肉、1.5公斤豬肝或腰子才可能超標。且如前所述，MRL乃參考國人攝食資料庫設定，每日「總曝露量」其實遠較ADI為低；因此即使超標，其與中毒仍有所別，僅代表其非為法律標準所接受，超標廠商將受到行政裁罰。

中國醫藥大學公共衛生學系教授兼副院長兼系主任 許惠悰

2021年11月26日

萊克多巴胺（Ractopamine，以下稱萊劑）除了被稱之為瘦肉精外，其實它還有另外一個名稱，叫做乙型交感神經受體致效劑（Beta-adrenergic agonist）。主要的意思是，當萊克多巴胺進入生物體內，會與生物體內的乙型受體結合後，產生作用。

生物體中有三個位置存在乙型受體，第一個在心臟組織中，當乙型交感神經受體致效劑與此處的乙型受體結合後，會促進心跳加快。第二個在肺部氣管的平滑肌，其會促進氣管的擴張，故曾有藥商想要以萊劑作為氣喘的藥物。第三個則是存在於脂肪組織中，會促進脂肪的代謝。也因此被拿來餵牛或豬，以減少脂肪和增加瘦肉的量，故被稱之為瘦肉精。

在這樣的基本認識下，暴露萊劑產生的影響性，就是心臟的問題。因此，JECFA的6個人的暴露實驗，觀察的負面效應就是心臟的參數。該實驗中，讓受試者口服67、133、200、333、597微克/公斤的萊克多巴胺，發現在67微克/公斤的劑量下，受試者無觀察到心臟參數的負面效應。因此，成為評估可暴露每日劑量的基礎。

在推估人體可以接受暴露劑量的過程中，考慮到參與實驗的人為健康的成年人，為了保護敏感族群，因此將67微克/公斤除以10，以降低其每日可暴露劑量；又考慮到該實驗僅為6個人的實驗，樣本很小，因此又放入了一個5的安全係數。所以，67/（5×10） = 1.34 微克/公斤。最後，再把尾數0.34去掉，而得到每日最大安全攝取量為1.0微克/公斤。也就是，我們每個人每一天，每一公斤體重，可以暴露1.0微克的萊劑。換言之，一個體重60公斤的人，一天可以暴露60微克的萊劑。

最大殘留容許量（MRL）則是指豬或牛的肉或內臟中，可以容許的最大萊克多巴胺的濃度。目前CODEX的標準是肉品中為10ppb（微克/公斤）、肝臟為40ppb、腎臟為90ppb。

評估健康風險的過程中，主要是結合兩部分的資訊，一者為豬肉內萊劑的濃度，另外一個則是攝取豬肉量的多寡，將兩者整合起來，以評估其是否超過每日最大安全攝取量。

舉例而言，假設以最大殘留容許量的萊豬肉10ppb進行評估，則一個體重60公斤的人，其每天要吃六公斤以上的萊豬，才會超過每日最大安全攝取量，而台灣成年人的每日豬肉攝食量平均為80公克，所以，僅為超標6000克的1/75，應該是在安全暴露的範圍內。

本文經台灣科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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