【專訪】陳燕麟醫師：「肌萎縮症」限制了我的身體，但不能限制我的心靈

文：賴麗秋

「很多人有近視對吧？」陳燕麟問道，「近視的人戴眼鏡就可以正常生活，那你會覺得戴眼鏡的，不是正常人嗎？」他接著說，「我也跟其他人沒什麼不同啊，只是比戴眼鏡更不方便一點而已。」

在成為一個醫師之前，陳燕麟已經是一個罹病多年的病人，患的還是現階段沒有藥物可以治療的罕見疾病——「肌萎縮症」。面對逐漸失去行動能力的陰影，他沒有被病魔擊垮，反而積極投入研究基因檢測技術，希望可以遏止肌萎縮症與罕見疾病遺傳到下一代。他很清楚面對的是怎樣的疾病，或許終其一生的研究也未必能找出解方，但沒有關係，能做多少是多少，現在的努力，都將成為後來人研究肌萎縮症的寶貴資料。

忽視身體發出警訊 原來是肌萎縮症來敲門

國二時因為父親成為交換學者，陳燕麟與姐姐隨著父親前往美國。回憶起在美國那段自由美好的日子，他笑著說：「在沒有升學壓力的環境下唸書，真的讓人感到很快樂。」

或許是自由的空氣，加上父母放任獨立的教養方針，讓他忽略了身體正在發出的警訊；「雖然知道自己體力沒有太好，但小學的體育成績也不至於太差，沒想到有天體育課，明明已經很努力在跑了，但最後居然還是跑輸了女孩子，」談起當時的情況，陳燕麟當時還自我安慰地，「外國人金髮碧眼、人高馬大的，我們亞洲人跑輸應該很正常吧！」他也不以為意，開始努力鍛鍊體能。

返回台灣後，因為課程銜接問題，陳燕麟重讀國三。當時體育股長正在為運動會的大隊接力比賽尋找選手，問他：「你百米能跑多快？」陳燕麟照著印象中國小跑百米的成績回答：「十三秒左右吧！」這可讓體育股長心中大悅，班上大隊接力正缺人手，以他的成績，奪冠機會又增加了。

被視為強棒安排在倒數第二棒，陳燕麟努力地奔跑，最後一棒的體育股長見他接近開始助跑，等著他將棒子交到手上，怎料，不管怎麼努力衝刺，陳燕麟就是追不上慢慢助跑的體育股長，最後乾脆停下來回頭質疑的看著他。回到教室後，體育股長生氣地認為陳燕麟是為了準備升學，沒有認真跑；另一方面，陳燕麟也充滿了委屈，明明已經盡了全力在跑，為什麼就是無法跑得快呢？

也許會有人認為，明明已經身體有了多次的警訊，為何還沒有察覺？反而是不斷的找理由說服自己，不願面對真相？類似這種情況，陳燕麟在後來行醫的過程中也經常看見：「大部分患者在發病初期都跟我一樣，雖然感覺身體有異狀，卻總是疏忽、不在意，或是不斷給自己找理由，不認為自己生病了。」

因為肌萎縮症在發病初期，體力衰退的情況並不是急速惡化，而是緩慢的發生，這也是為什麼肌萎縮症難以確診的原因之一。

Photo Credit:醫學有故事（陳燕麟提供） 陳燕麟是少數開設門診的病理科醫師。除了癌症患者外，他的門診也讓罕病患者有一個專業的諮詢管道。他更常對患者打氣：「你看我現在不是活得好好的？」鼓勵大家不要被疾病侷限住心靈。

體能衰退日益顯著 四處求醫找解答

第一次求醫，面對五花八門的指引標示，不知該掛哪一科，母親索性扭頭帶他去看最熟悉的中醫。中醫師判斷是「轉大人」沒轉成，開了轉大人藥方，讓他們帶回家服用；陳燕麟咬牙喝了一個月的中藥，不見效果。

再度回到醫院後，陳燕麟這次幸運的掛到了正確的神經內科門診，醫師檢查過後的結論居然只有，「嗯，看來是有點怪怪的。」卻說不出個所以然。直到某日家醫科的姑丈聽說這件事，做了幾個簡單的動作測試後，將他介紹給雲林熟識的醫師。檢查一樣沒有結果，但醫師卻寫了一張字條，請他們盡快到台大醫院。

雖然有不好的預感，但陳燕麟認為多看看其他醫師也是好的，希望可以在台大找出真正的原因。最後一項檢查是肌肉切片，醫師到病床前拉起被子蓋住陳燕麟的頭，露出了腳，這時他還心想，「幹嘛！你掀開被子露出腳，也不需要蓋住我的頭吧？」雖然好奇，當下卻沒有勇氣掀開被子看醫師到底在做什麼，只感覺醫師在大腿上「啪」的一聲剪下一段肌肉樣本，歷經過大大小小無數檢查的陳燕麟，也莫名的第一次感到害怕。

二十多分鐘的切片手術，時間卻好像過了很久很久，沒有勇氣看向長長的傷口，陳燕麟忍著疼痛跳著走入診間，與父親一起等著醫師的宣判。「你罹患的是肌萎縮症。」當醫師說起這個陌生的病名時，父子倆還一頭霧水，一邊聽著說明，他一邊幫自己進行心理建設：「搞不好要開刀，甚至要開很多次刀，還要吃很多藥⋯⋯開刀應該不會像剛剛肌肉切片一樣痛吧？」

直到談到治療方式，醫師居然乾脆的回答，「你得的是一種醫不好的病」。

沒有藥醫 那就自己來找答案吧

「沒有藥醫」這句話一直在陳燕麟腦海裡轉著，害怕父母親擔心，他偷偷躲在被子裡哭。病情惡化的速度變快，想著自己可能沒有明天，根本無心學習。某天，擔任班導的黃俊源老師送給他三本書，《潛水鐘與蝴蝶》、《最後14堂星期二的課》，及日本身障作家乙武洋匡的自傳等書，建議他看看。

「看了乙武洋匡寫的自傳《五體不滿足》，看到他沒有四肢需要朋友幫助才能上廁所，相較下當時的我真的比他好太多了。」陳燕麟回想起當時的心境道出，「老師給的三本書，對我就好比是走在黑暗森林中，沒有方向時，出現在遠處的一點光亮。」也許有點遠，卻是溫暖的指引，讓他原本封閉的心慢慢打開，學著用全新的態度面對病痛與命運。

此時父親也建議，既然知道自己的病沒藥醫，那何不進醫學院將來當醫師，研究自己的病，自己醫治呢？看著遠方希望的微光，陳燕麟在高三奮力一搏，努力考上了輔大醫學系。

走出幽暗森林 感謝生命中的貴人

從疾病、學習與疾病共存，到成為一名病理科主治醫師，堅決與疾病奮戰，這一路走來，面對的不僅是身體體能的漸失，還有心理不斷的調適。陳燕麟思考了一下說：

「從被確診，一直到大學畢業成為住院醫師第一年，我大概花了十一年的時間，才算真正從這個疾病裡走出來。」

打破陳燕麟心裡的最後一道關卡，是在住院醫師第一年，有一天在醫院，當他上完廁所，卻發現不論怎麼使力都沒有辦法站起來。反覆嘗試了三、四次，花了大約三、四十分鐘，最後不得已，只好打開廁所門，請經過的人扶他站起來。「那一天我真的非常難過，不是因為隱私被看光光，而是從此以後我沒了自主權，需要去打擾別人，」他感嘆：「但從此以後，好像有某個東西被打破了，我也放下了些什麼。」

架起肌萎縮症病友與社會連結的橋樑

裴馰主任對陳燕麟的改變與影響，讓他決定接手肌萎縮症病友協會的理事長，試圖改變病友「這輩子就這樣了」的想法，希望帶領大家一起走出黑暗的森林。

他開始思考，協會存在的意義到底是什麼？他認為應該把協會定位成為一座橋樑，一端是病友，另一端則是社會；除了將社會資源引入協會，也應該協助病友融入社會。而融入社會的首要任務，就是要讓更多社會大眾了解病友的處境與需求，當社會對肌萎縮症了解越多、越清楚，就越知道該如何務實的幫助病友，以正面看待這個疾病及病患。

為了讓這顆善的種子遍灑社會，他以自身故事，出版了《擁抱生命的不完美》一書，詳實記錄下自確診肌萎縮症之後一路走來的心路歷程，希望有更多人可以透過他的書、他的故事，對肌萎縮症有更進一步的了解。

Photo Credit:醫學有故事（陳燕麟提供） 突破內心障礙的陳燕霖，還玩了飛行傘、去澳門塔空中漫步，把人生過得無比精彩。

跟時間賽跑 停不下來的大腦

每個人自出生之後，都是往死亡之路走去，雖然肌萎縮症病人在理論上可以跟一般人一樣活到七十、八十歲，但對身為醫師的陳燕麟來說，他非常清楚自己未來需要面對的狀況，深切了解自己的生命是有限的，每天都在跟時間賽跑。

他的身影不只出現在實驗室進行研究、判讀各種病理切片，同時也是少數在病理科開設門診的醫師。他直言，這個門診對他意義重大，不僅是為了癌症患者，更希望為那些罕病、肌萎縮症的病患服務。他常在門診以自己為例鼓勵病友，罹患肌萎縮症並不可怕，還是可以跟他一樣好好生活。

本文為原文節錄版

本文經醫學有故事授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航