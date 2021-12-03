美國聯邦貿易委員會以「扼殺下一代技術」提起訴訟，阻止輝達以400億美元併購安謀

全球繪圖晶片龍頭——輝達（NVIDIA）於去（2020）年9月宣布以400億美元（新台幣1.1兆元），將併購矽智財大廠安謀（Arm），遭到各大競爭對手，包含蘋果、英特爾（Intel ）及高通（Qualcomm）極力反對，亦使各國政府擔憂不利市場發展，昨（3）日，美國聯邦貿易委員會（FTC）正式以該併購案會「扼殺下一代技術」提出訴訟。

元宇宙最大受惠者輝達

隨臉書（Facebook）創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）將其公司改名為元宇宙（Metaverse）後，此熱潮以風火燎原之勢侵襲各大投資市場，上至零組件供應公司，下到虛擬裝置廠商，在近期內無不被全球投資人所青睞。

一批又一批以元宇宙為主題的ETF紛紛問世，有些科技公司高層把元宇宙描繪為網際網路的下一篇章，不過其他一些人則表示，這是一個被渲染炒作的夢，需要多年時間才能實現。

但是無論如何，這樣的題材正受到市場以大把鈔票投入關愛，而各大集團、投資公司也將之視為未來的趨勢。11月30日，日本軟銀集團（SoftBank）公布向向韓國的一個元宇宙平台投資1.5億美元（新台幣42億元）；GM Advisory Group的投資戰略總監Frank Balas也說：「隨著現實世界與數位世界加速融合，我們希望投資於最有可能從這種數位轉型中獲益的公司。」該集團已投資聚焦元宇宙的基金。

富達投資（Fidelity Investments）投資組合經理Sonu Kalra對於這樣情況表示，元宇宙是一條成長的路徑，民眾有了新理由投資成功的科技公司，這其中就包含輝達（NVIDIA）。

繪圖晶片（GPU）大廠輝達去（2020）年自疫情爆發後，在遠端需求急速上升，伺服器供給大爆發，以及挖礦活動帶動下，讓該公司業績持續成長，近期還搭上元宇宙風潮，股價自今年來漲幅高達102.23%，增幅甚至逼近台積電市值（3624億新臺幣）。

財信傳媒董事長謝金河日前讚嘆NVIDIA在創辦人黃仁勳管理下，市值5681.4億美元（新台幣15.9兆元），難以想像比英特爾還多出3600億美元（新台幣10兆元），5年巨大變化，讓他難以想像。

截至今年12月3日，英特爾市值目前來到2008.2億美元，輝達市值突破8031.5，市值差距擴大到6000億美元以上。

而輝達擴大的腳步不曾停下，去年試圖以400億美元收購全球矽智財（IP）龍頭安謀（Arm），進一步整合其在半導體市場垂直供應鏈。如此龐然的輝達集團，儼然成為各競爭對手、政府心中的眼中釘。

美國貿委會挑戰輝達以400億美元收購安謀的交易

安謀（Arm）是軟銀集團旗下的半導體設計與軟體公司，主要的產品是ARM架構處理器及相關外圍組件的電路設計方案，產品以智慧財產權核授權的形式、軟體開發工具一起向客戶銷售。

而安謀是處理器矽智財龍頭，同時素有IC設計業「彈藥庫」之譽，全球主要晶片廠都靠安謀設計IC，許多科技大廠設計的晶片都採其架構；而且輝達直接與高通、英特爾和超微（AMD）等安謀的客戶直接競爭，因此安謀「中立性」相當重要。

在高通、微軟與超微等科技廠紛紛向主管機關申訴併購案不利半導體產業發展，隨後美國、英國、中國與歐洲等國政府也都發動調查。

英國文化大臣Oliver Dowden今年4月要求競爭和市場管理局（CMA）準備一份有關輝達收購安謀的交易是否可被視為反競爭的報告，並且彙整第三方提出的任何國安關切。

當時《彭博社》行業研究半導體產業高級分析師Anand Srinivasan表示：「如果監管機構確實封殺本案，將阻撓輝達稱霸運算晶片市場的能力，但我們認為投資人早已對本案能否完成抱持低預期。」

終於在昨（2）日聯邦貿易委員會（FTC）正式提出訴訟，以阻止美國晶片供應商輝達（Nvidia）預計以400億美元收購專業晶片設計公司安謀（Arm）的交易，理由是，這樁併購案將造增市場反競爭。

《華爾街日報》報導指出，FTC向行政法庭提起的訴訟說明中，他們認為該交易將使輝達能以不當方式控制安謀，造成競爭對手無法使用安謀設計的晶片。

FTC稱，如果該交易被允許，合併後的公司可能扼殺下一代技術，包括用於運行數據中心和汽車駕駛輔助系統的技術等。

知名半導體分析師陸行之認為，英特爾、高通和蘋果，這些大咖可能有在後面運作，要是安謀被輝達買下來，其他人都不用玩了。他認為輝達創辦人黃仁勳應該早知道這案子難成功。

不過《華爾街日報》報導指出，即便無法完成這筆有史以來最大的交易，也不會對輝達造成任何影響，因為該公司的電子遊戲處理器、數據中心製造的人工智能晶片的需求旺盛，這一趨勢將持續下去，預計該公司未來12個月的年收入將超過300億美元。

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核稿編輯：翁世航